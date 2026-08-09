Город Мостар — самый известный город в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица южной части страны. Это город двух культур — европейской и азиатской и двух религий — ислама и христианства. Вы увидите Старый мост, восточный рынок и старинные башни и крепости исламской культуры. По желанию можно отведать в кафе национальные блюда и выпить нутуральный боснийский кофе.
Описание экскурсииГород Мостар - самый известный город в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица южной части страны. Это город двух культур - европейской и азиатской и двух религий - ислама и христианства. Мостар покоряет сердца туристов своим необыкновенным, сказочно-восточным колоритом и культурой, своими особенными традициями и великолепной национальной кухней. Визитной карточкой города является Старый мост, через реку Неретву, построенный турками в 16 веке и символизирующий главный вход в город. Каждый год, в летний период, на мосту проходят соревнования прыжков в воду. Спортсмены прыгают с моста в ледяную воду с высоты 24-х метров. Эта традиция очень древняя, зрелище незабываемое и азартное! Молодые люди прыгают с моста за определённую стоимость, один прыжок- 40 конвертируемых марок или 20 евро. Перейдя мост Вы увидете восточный рынок с многочисленными лавочками, где можно приобрести сувениры, расписные подносы, кальяны, ковры, всевозможные изделия из меди (турки, посуду, кофейные сервизы, чеканки. .), изделия из шёлка и парчи ручной работы, платки, палантины, кожаную галантерею, картины и другие недорогие, но качественные товары. В городе сохранилось несколько мечетей, изобилие памятников исламской архитектуры - башни, крепости, дворцы. . Здесь, в Мостаре, в ресторанах и кафе самые низкие цены и самые большие порции! Традиционным блюдом является - бурек -это рулетик с различными вариациями начинок,"чевапы" - это кебаб с молотым мясом,"япрак" - голубцы в виноградных листьях,"долма" - фаршированные перцы, сладкие пироги-"питы", пахлава, хурмашица," туфахие" - запеченые яблоки с орехами, боснийский рахат лукум и другие восточные сладости. Поездка в Мостар - незабываемая. Этот волнующий и манящий город останется надолго в Вашей памяти!
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бензин
- Парковка возле исторической части города
- Оплата туристической таксы
Что не входит в цену
- Личные расходы, обед в местном ресторане
- Билеты в музеи
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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