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Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина

Евгения П.
Евгения П. – Гид из Дубровника
Город 🏙️ Мостар — самый известный город в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица ⭐️ южной части страны.

Это город двух культур — европейской и азиатской и двух религий — ислама и христианства.

Вы увидите Старый мост, восточный рынок и старинные башни и крепости исламской культуры.

По желанию можно отведать в кафе национальные блюда.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €450 за экскурсию

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Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Город Мостар - самый известный город 🏙️ в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица ⭐️ южной части страны.
Это город двух культур - европейской и азиатской и двух религий - ислама и христианства.
Мостар покоряет сердца туристов своим необыкновенным, сказочно-восточным колоритом и культурой, своими особенными традициями и великолепной национальной кухней.
Визитной карточкой города является Старый мост, через реку Неретву, построенный турками в 16 веке и символизирующий главный вход в город.
Каждый год, в летний период, на мосту проходят соревнования прыжков в воду. Спортсмены прыгают с моста в ледяную воду с высоты 24-х метров.
Эта традиция очень древняя, зрелище незабываемое и азартное! Молодые люди прыгают с моста за определённую стоимость, один прыжок- 40 конвертируемых марок или 20 евро.
Перейдя мост Вы увидете восточный рынок с многочисленными лавочками, где можно приобрести сувениры 🎁, расписные подносы, кальяны, ковры, всевозможные изделия из меди ( турки, посуду, кофейные сервизы, чеканки.. ), изделия из шёлка и парчи ручной работы, платки, палантины, кожаную галантерею, картины и другие недорогие, но качественные товары.
В городе сохранилось несколько мечетей, изобилие памятников исламской архитектуры - башни, крепости, дворцы..
Здесь, в Мостаре, в ресторанах и кафе самые низкие цены и самые большие порции!
Традиционным блюдом является - "бурек" - это рулетик с различными вариациями начинок, "чевапы"- это кебаб с молотым мясом, сладкие пироги- "питы", пахлава, хурмашица и другие восточные сладости.
Поездка в Мостар - незабываемая.
Этот волнующий и манящий город останется надолго в Вашей памяти!
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт- комфортабельный автомобиль 1-4 человек
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгения П.
Евгения П.
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Евгения П. проводит ещё 5 экскурсий

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