Город Мостар - самый известный город 🏙️ в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица ⭐️ южной части страны.

Это город двух культур - европейской и азиатской и двух религий - ислама и христианства.

Мостар покоряет сердца туристов своим необыкновенным, сказочно-восточным колоритом и культурой, своими особенными традициями и великолепной национальной кухней.

Визитной карточкой города является Старый мост, через реку Неретву, построенный турками в 16 веке и символизирующий главный вход в город.

Каждый год, в летний период, на мосту проходят соревнования прыжков в воду. Спортсмены прыгают с моста в ледяную воду с высоты 24-х метров.

Эта традиция очень древняя, зрелище незабываемое и азартное! Молодые люди прыгают с моста за определённую стоимость, один прыжок- 40 конвертируемых марок или 20 евро.

Перейдя мост Вы увидете восточный рынок с многочисленными лавочками, где можно приобрести сувениры 🎁, расписные подносы, кальяны, ковры, всевозможные изделия из меди ( турки, посуду, кофейные сервизы, чеканки.. ), изделия из шёлка и парчи ручной работы, платки, палантины, кожаную галантерею, картины и другие недорогие, но качественные товары.

В городе сохранилось несколько мечетей, изобилие памятников исламской архитектуры - башни, крепости, дворцы..

Здесь, в Мостаре, в ресторанах и кафе самые низкие цены и самые большие порции!

Традиционным блюдом является - "бурек" - это рулетик с различными вариациями начинок, "чевапы"- это кебаб с молотым мясом, сладкие пироги- "питы", пахлава, хурмашица и другие восточные сладости.

Поездка в Мостар - незабываемая.

Этот волнующий и манящий город останется надолго в Вашей памяти!