37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы посетите Старый город Дубровника и узнаете его историю, которая складывалась тысячелетиями и оставила печать на каждой улице, здании, камне и укладе жизни.

Я помогу вам детально рассмотреть местную архитектуру и ощутить таинственный дух Средневековья, которым до сих пор пронизан весь город.

Вы услышите легенды, тайны и загадки Дубровника, раскроете его волшебный характер и, надеюсь, полюбите это чарующее место!
86 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча — вход в крепостные стены, ресторан "Наутика"
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У этой экскурсии37 отзывов
4.95
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью

Что вас ожидает

«Душа и сердце» Дубровника
Вы зайдете в Старый город через центральные ворота Пиле, погуляете по его узким улочкам и увидите главные достопримечательности: Кафедральный собор и церковь св. Влаха, одну из древнейших в Европе синагог, Княжеский дворец, Францисканский и Доминиканский монастыри. Посетите Сокровищницу и поймете, чем дорожат местные жители. А еще заглянете в старинную аптеку, которая работает по сей день. Я расскажу, как переплетена история Республики Дубровник с Российской, Османской и Венецианской империями, как уживались люди разных социальных слоев раньше и сейчас и какие здесь царили законы и обычаи.

Местный рынок и главная улица
Вы пройдете по главной улице города — Страдун, которая славится огромным количеством лавочек с сувенирами и ювелирными украшениями. А также обязательно посетите укромные уголки города, в которых скрываются национальные рестораны и уютный рынок с хорватскими «вкусностями» и изделиями народного творчества. Я расскажу о современной жизни горожан и дам ценные практические рекомендации: куда сходить в свободное время, где вкусно поесть, какие сувениры купить и по каким улочкам погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Если вы с детьми, пожалуйста, предупредите заранее — я адаптирую экскурсию для маленьких путешественников
  • Входные билеты не включены в стоимость (за исключением Кафедрального собора) — 4-20 евро в зависимости от музея. Посещение по желанию.
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью
О Дубровнике с любовью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — вход в крепостные стены, ресторан "Наутика".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, я лицензированный гид по Хорватии. Я родилась и выросла в России, получила два высших гуманитарных образования, которые помогают мне быть разносторонним и профессиональным гидом и переводчиком. Оказавшись в Дубровнике, влюбилась в это сказочное место, и теперь оно навсегда в моем сердце. За 14 лет, которые я здесь прожила, я побывала практически в каждом укромном уголке города. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями. До скорой встречи в Дубровнике!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 декабря 2019
Спасибо Елене за интересную экскурсию в экстремальных условиях: был сильный ливень. Нас было 2 взрослых и 2 детей (8 и 4 лет). Елена очень интересный и знающий гид. Она задействовала нас в своих рассказах и смогла удерживать внимание детей на протяжении почти всей экскурсии. Она скорректировала маршрут экскурсии: так как был дождь она выбирала места для остановок так, чтобы мы могли и погреться и не мокнуть. За это её отдельное спасибо!! Захотелось ещё раз вернуться, но уже летом
8 ноября 2019
Елена-хороший знаток дела и темы. Интересно подает материал, внимательна к слушающим.
Были с женой, понравилось, хотя в Дубровнике не первый раз. Рекомендую и гида, и экскурсию.
3 ноября 2019
Елена прекрасно рассказала и историю территории, и современное ее состояние. Материал подан просто с вкраплениями юмора и интересных событий
28 октября 2019
Леночка огромное спасибо, мы получили большое удовольствие, мы окунулись в жизнь Дубровника, было весело, интересно.
Из всего нашего путешествия эта экскурсия была самой увлекательной, очень хочется приехать ещё раз!!!
30 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась!
Пожалели, что было мало времени, а то попросили бы гида задержаться ещё на часик.
Елена, огромное спасибо за приятно проведённое время.
26 сентября 2019
Елена очень знающий и эрудированный экскурсовод, Мы получили большое удовольствие от этого тура. Чувствуется, что Елена действительно любит свой город. За короткое время мы узнали так много об истории города, о людях живших в Дубровнике.
19 сентября 2019
Очень интересно, рекомендую!
19 сентября 2019
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Полтора часа пролетели как миг! Познавательно и интересно! Очень пожалели, что не взяли более долгую экскурсию - этого времени не хватило, очень хотелось продолжения
18 сентября 2019
Нам очень понравилось знакомство с Еленой и с городом. Даже муж, не любитель экскурсий, отметил, что время быстро пролетело и он слушал)
Мы были с ребёнком 6 лет и Елена задействовала её в рассказах, что для неё было очень значимо и впечатлительно.
Экскурсия интересная, наполнена сравнениями и советами Елены, куда идти и за что хвататься)
Советую на 100%
8 сентября 2019
Благодарим Елену за отличную экскурсию, проникновенный рассказ про историю и современный Дубровник. Спасибо. Выражаю единодушное мнение нашей небольшой группы. Александр и К. Москва.
Ещё 27 отзывов

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Сложно представить, сколько историй и колоритных достопримечательностей скрывается за стенами крошечного Старого города Дубровника. На обзорной прогулке вы проникнетесь атмосферой и непростым прошлым портового города, пройдете по местам съемок «Игры престолов» и узнаете самое интересное о повседневной жизни хорватов.

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