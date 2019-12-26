37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Душа и сердце» Дубровника

Вы зайдете в Старый город через центральные ворота Пиле, погуляете по его узким улочкам и увидите главные достопримечательности: Кафедральный собор и церковь св. Влаха, одну из древнейших в Европе синагог, Княжеский дворец, Францисканский и Доминиканский монастыри. Посетите Сокровищницу и поймете, чем дорожат местные жители. А еще заглянете в старинную аптеку, которая работает по сей день. Я расскажу, как переплетена история Республики Дубровник с Российской, Османской и Венецианской империями, как уживались люди разных социальных слоев раньше и сейчас и какие здесь царили законы и обычаи.

Местный рынок и главная улица

Вы пройдете по главной улице города — Страдун, которая славится огромным количеством лавочек с сувенирами и ювелирными украшениями. А также обязательно посетите укромные уголки города, в которых скрываются национальные рестораны и уютный рынок с хорватскими «вкусностями» и изделиями народного творчества. Я расскажу о современной жизни горожан и дам ценные практические рекомендации: куда сходить в свободное время, где вкусно поесть, какие сувениры купить и по каким улочкам погулять самостоятельно.