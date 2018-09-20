2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На тематической пешеходной экскурсии по старому Дубровнику вы узнаете, как развивалась еврейская община в городе и чем жили обитатели еврейского гетто от его основания до наших дней. Мы пройдем по старинным улочкам, посетим одну из древнейших синагог Европы и глубже познакомимся с историей и культурой Дубровника.

Описание экскурсии

Жизнь еврейской общины Дубровника

Вы увидите основные достопримечательности, связанные с жизнью еврейской общины – единственной общины иноверцев (некатоликов) в Дубровнике, которой было разрешено постоянное проживание внутри крепостных стен старого города. Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа. Я расскажу вам о первых евреях-беженцах, поселившихся в Дубровнике, поведаю историю переноса старого еврейского кладбища. Вы узнаете о жизни евреев в Дубровнике во время Второй мировой войны и о том, насколько велика община в наши дни.

Истории еврейского гетто

Мы пройдем по улице, на которой располагалось еврейское гетто, поговорим о его возникновении и о правилах поведения для евреев, которые установила Дубровницкая Республика. Вы узнаете, какие специальные знаки в одежде следовало носить жителям гетто, кому не разрешалось работать в еврейских семьях. Я расскажу, почему замуровывали некоторые окна в домах евреев, живших вне крепостных стен, а также поговорим о том, когда и чем закончилась вся эта история.

Организационные детали

Отдельно оплачивается входной билет в синагогу-музей: €10 с чел.