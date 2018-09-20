2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите основные достопримечательности, связанные с жизнью еврейской общины – единственной общины иноверцев (некатоликов) в Дубровнике, которой было разрешено постоянное проживание внутри крепостных стен старого города. Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа. Я расскажу вам о первых евреях-беженцах, поселившихся в Дубровнике, поведаю историю переноса старого еврейского кладбища. Вы узнаете о жизни евреев в Дубровнике во время Второй мировой войны и о том, насколько велика община в наши дни.
Истории еврейского гетто
Мы пройдем по улице, на которой располагалось еврейское гетто, поговорим о его возникновении и о правилах поведения для евреев, которые установила Дубровницкая Республика. Вы узнаете, какие специальные знаки в одежде следовало носить жителям гетто, кому не разрешалось работать в еврейских семьях. Я расскажу, почему замуровывали некоторые окна в домах евреев, живших вне крепостных стен, а также поговорим о том, когда и чем закончилась вся эта история.
Организационные детали
Отдельно оплачивается входной билет в синагогу-музей: €10 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 693 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и соавтор путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид». Автор русского перевода и озвучания аудиогида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях — как читать дальшеуменьшить
пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям.
Я работаю с небольшими группами. На таких экскурсиях путешественники чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию, но проникнуться духом местной жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
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2
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1
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А
Арик
Нам очень понравилась экскурсия Наталии. Наташа сама, как человек очень непосредственная и очень понятно и хорошо рассказывает. Нам было очень приятно и комфортно в ее компании. Чувствуется хорошее знание материала и умение его передать. Большое спасибо, Наташа!
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М
Марина
Нам с мужем очень понравилась экскурсия с Наташей. Не смотря на жаркий день мы получили огромное удовольствие в её компании. Она досконально изучила тонкости материала, который излагала, ответила на все наши вопросы. Мы рекомендуем Наташу, как гида.
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Ю
Юлия
Очень понравилась экскурсия от гида Натальи. Очень интересно и структурировано. Удивили академические знания гида, о чем бы не спросили, Наталья четко и уверенно отвечала. Очень редко сталкиваемся с такими гидами. Все было отлично, спасибо!
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Р
Рита
Нам с мужем очень понравилась экскурсия - Еврейская община Дубровника с гидом Наталья! Нам было очень интересно слушать и очень приятно общаться С Наташей. Спасибо ей огромное! Очень рекомендую
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I
Ina
Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения.. Спасибо!
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Y
Yulia
Любопытная прогулка, большое спасибо за интересный рассказ! Прогулка отличается от стандартной тематики Дубровника, тем и интересна.
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