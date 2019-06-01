2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу

Natalia
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Natalia – ваш гид
На тематической пешеходной экскурсии по старому Дубровнику вы узнаете, как развивалась еврейская община в городе и чем жили обитатели еврейского гетто от его основания до наших дней.

Мы пройдем по старинным улочкам, посетим одну из древнейших синагог Европы и глубже познакомимся с историей и культурой Дубровника.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у ворот старого города
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Еврейская община Дубровника
Еврейская община Дубровника

Что вас ожидает

Жизнь еврейской общины Дубровника
Вы увидите основные достопримечательности, связанные с жизнью еврейской общины – единственной общины иноверцев (некатоликов) в Дубровнике, которой было разрешено постоянное проживание внутри крепостных стен старого города. Мы посетим одну из древнейших действующих синагог Европы, а также музей с превосходной коллекцией предметов религиозного культа. Я расскажу вам о первых евреях-беженцах, поселившихся в Дубровнике, поведаю историю переноса старого еврейского кладбища. Вы узнаете о жизни евреев в Дубровнике во время Второй мировой войны и о том, насколько велика община в наши дни.

Истории еврейского гетто
Мы пройдем по улице, на которой располагалось еврейское гетто, поговорим о его возникновении и о правилах поведения для евреев, которые установила Дубровницкая Республика. Вы узнаете, какие специальные знаки в одежде следовало носить жителям гетто, кому не разрешалось работать в еврейских семьях. Я расскажу, почему замуровывали некоторые окна в домах евреев, живших вне крепостных стен, а также поговорим о том, когда и чем закончилась вся эта история.

Организационные детали

Отдельно оплачивается входной билет в синагогу-музей: 30–35 кун с человека (цена может меняться).

Еврейская община Дубровника
Еврейская община Дубровника
Еврейская община Дубровника

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ворот старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я живу в Дубровнике и являюсь профессиональным лицензированным гидом и соавтором путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид», автор русского перевода и озвучания аудио-гида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях как пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям. Я работаю с небольшими группами, что позволяет найти индивидуальных подход к распорядку экскурсии и изложению информации на экскурсии. На таких экскурсиях туристы чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию о месте, но проникнуться духом местной жизни.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 июня 2019
Отличная Экскурсия спасибо большое!.
20 сентября 2018
Нам очень понравилась экскурсия Наталии. Наташа сама, как человек очень непосредственная и очень понятно и хорошо рассказывает. Нам было очень приятно и комфортно в ее компании. Чувствуется хорошее знание материала и умение его передать. Большое спасибо, Наташа!

Natalia проводит ещё 1 экскурсию

Дубровник — озорная экскурсияДубровник — озорная экскурсияДубровник — озорная экскурсия
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Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Дубровнику, во время которой вы познакомитесь с его знаковыми достопримечательностями, узнаете самое интересное из истории города от основания до наших дней, о соседстве в нем нескольких религий, о традиционных ремеслах и особенностях местной гастрономии.

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