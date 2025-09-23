34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Эта индивидуальная экскурсия по Дубровнику предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневекового города.
Прогулка по крепостным стенам, сохранившимся лучше всего в Европе, откроет перед вами виды на старый город, который живет читать дальшеуменьшить
своей жизнью. Узнайте о богатой истории, религиозном разнообразии и традиционных ремеслах. Не упустите шанс попробовать местные блюда и вина, которые являются гордостью региона. Дубровник ждет вас с его неповторимой атмосферой и гостеприимством
Лучшее время для посещения Дубровника - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по крепостным стенам и попробовать местные блюда на открытых террасах. Весной и осенью также приятно, но может быть немного прохладнее. Зимой, хотя и прохладно, туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать город.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепостные стены
Еврейское гетто
Старый город
Описание экскурсии
Дубровник
Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами постиранное белье.
В ходе экскурсии по городу я расскажу о его самых интересных составляющих:
История. Основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время.
Религия. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию).
Гастрономия. История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд. Обед в одном из ресторанов (в зависимости от ваших интересов) в старом городе.
Ремесла. Этнографический музей, музей литейного производства, ювелирное дело, особенности портовой торговли, морской музей (экскурсия по желанию).
В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет на крепостные стены (35€), билеты в музеи (10-15€).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
около ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 697 туристов
Я — профессиональный лицензированный гид и соавтор путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид». Автор русского перевода и озвучания аудиогида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях — как читать дальшеуменьшить
пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям.
Я работаю с небольшими группами. На таких экскурсиях путешественники чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию, но проникнуться духом местной жизни.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
5
3
5
2
–
1
1
З
Збигнев
Очень познавательно и интересно. Наталья очень хороший рассказчик с потрясающим знанием материала. Два часа пролетели не заметно. Хорошо продуман маршрут, и даже не земечаеш толп туристов вокруг.
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Елена
Наташа, спасибо Вам большое за экскурсию, проведенную для двоих взрослых и ребенка 10 лет 14 августа. Повествование, заинтересовавшее всех троих, переплетение истории и современности, непринужденное общение, доброжелательность, интеллигентность, заботливое построение читать дальшеуменьшить
маршрута таким образом, чтобы у нас была возможность периодически укрываться в тени от палящего зноя, карта старого города, советы и рекомендации, которыми мы впоследствии воспользовались, оптимальное время для восприятия информации, - все это нам очень понравилось, было воспринято легко и пригодилось. Благодарим Вас!
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В
Виктория
Доброе утро! Мы в Дубровнике! Вчера ходили на пешеходную экскурсию по городу. Маленький городок - маленькая экскурсия, но зато настолько интересная, что сегодня вся семья решила, гуляя, вспомнить каждую историю читать дальшеуменьшить
этой замечательной прогулки! А советы гида по поездке за город обернулись для нас еще одной самостоятельной замечательной поездкой с поеданием устриц,купанием в двух лазурных лагунах,в которых великолепный желтый песок и большим количеством "любовален" как на море,так и на морские фермы,где выращивают устриц. Мы очень довольны!!!
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Ч
Черкасова
Наташа живет в Дубровнике уже много лет и любит свой город. Экскурсия прошла приятно, мы много узнали о городе (в дополнение к знаниям, предварительно почерпанных в путеводителе), прошлись в нормальном читать дальшеуменьшить
темпе, не утомившись. Наташа умело соединяла рассказ об истории с современностью, показывала нам места, которые мы посетили сами после экскурсии и дала важные советы. Ее подруга Светлана дополняла с энтузиазмом ее рассказ. Мы очень довольны и будем рекомендовать эту экскурсию друзьям. Ещё раз спасибо, Рая и Гена Черкасовы
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А
Алена
Экскурсия содержательная и интересная, помимо необходимых фактов гид рассказала много занимательных, иногда анекдотических историй, хорошо отражающих особенности города и мировоззрения его жителей. Также гид ответила на все вопросы о городе, в том числе, не касающиеся самой экскурсии, подсказала, где попробовать блюда нациальной кухни, как лучше доехать до о. Локрум. Наталья произвела очень положительное впечатление.
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Евгения
Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы пришли на лайнере, и у нас было 4-5 часов в Дубровнике, Благодаря гиду мы смогли насладиться Старым городом, получить разностороннюю информацию и, наконец, даже успели вкусно поесть) У нас была разновозрастная компания, и благодаря гиду каждый получил свое: например, наши подростки скакали от счастья фотографируясь на местах "боевой славы" Игры Престолов! . Спасибо!
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