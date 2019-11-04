34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке

Natalia
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Natalia – ваш гид
Приглашаю вас на пешеходную обзорную экскурсию по Дубровнику, во время которой вы познакомитесь с его знаковыми достопримечательностями, узнаете самое интересное из истории города от основания до наших дней, о соседстве в нем нескольких религий, о традиционных ремеслах и особенностях местной гастрономии.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча — около ворот Старого города
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У этой экскурсии34 отзыва
4.5
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия

Что вас ожидает

Дубровник
Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами постиранное белье.

В ходе экскурсии по городу я расскажу о его самых интересных составляющих:

  • История. Основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время.
  • Религия. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию).
  • Гастрономия. История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд. Обед в одном из ресторанов (в зависимости от ваших интересов) в старом городе.
  • Ремесла. Этнографический музей, музей литейного производства, ювелирное дело, особенности портовой торговли, морской музей (экскурсия по желанию).

В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет на крепостные стены (100-130 хорватских кун в зависимости от сезона), билеты в музеи (30-35 кун).

Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия
Дубровник — озорная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — около ворот Старого города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Я живу в Дубровнике и являюсь профессиональным лицензированным гидом и соавтором путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид», автор русского перевода и озвучания аудио-гида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях как пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям. Я работаю с небольшими группами, что позволяет найти индивидуальных подход к распорядку экскурсии и изложению информации на экскурсии. На таких экскурсиях туристы чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию о месте, но проникнуться духом местной жизни.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 ноября 2019
Интересная экскурсия, хороший гид.
24 сентября 2019
Очень профессиональный подход ! Спасибо Наталья, благодаря тебе мы влюблены в Дубровник!
16 сентября 2019
Все было хорошо. Единственное, что для полутора часов экскурсии цена могла бы быть и пониже. Сама подача материала была очень хорошей.
3 сентября 2019
Отличный экскурсовод .Прекрасно владеет материалом. С ней легко и интересно .Рекомендую всем!
23 июля 2019
У нас была краткая обзорная экскурсия 1.5 часа.Насколько это было возможно, в рамках данного времени, обойти и увидеть основные достопримечательности, узнать историю и интересные факты было сделано. Очень приятно слушать человека который глубоко в теме экскурсии. Спасибо.
18 июля 2019
Интересная, легкая и познавательная обзорная экскурсия на 1,5 часа. Получили рекомендации от гида для дальнейшего изучения города. Однозначно рекомендую. Летом выберайте лучше утренние часы для экскурсии, прохладнее и людей гораздо меньше. Всем удачи.
10 июля 2019
большое спасибо за экскурсию. Родственники остались очень довольны. Пара не очень любит длительные пешеходные прогулки, но экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила чудесное послевкусие.
9 июня 2019
Отличный тур, отличная работа, Наталья! Спасибо.
12 мая 2019
Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы пришли на лайнере, и у нас было 4-5 часов в Дубровнике, Благодаря гиду мы смогли насладиться Старым городом, получить разностороннюю информацию и, наконец, даже успели вкусно поесть) У нас была разновозрастная компания, и благодаря гиду каждый получил свое: например, наши подростки скакали от счастья фотографируясь на местах "боевой славы" Игры Престолов!. Спасибо!
7 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! У Натальи хорошо проработанная экскурсия, все по делу, интересно, на все вопросы отвечает. Единственное, Наталья берет оплату до начала экскурсии.
Наталью как экскурсовода очень рекомендую!
Ещё 24 отзыва

Natalia проводит ещё 1 экскурсию

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