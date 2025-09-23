34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Дубровника - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время можно насладиться прогулками по крепостным стенам и попробовать местные блюда на открытых террасах. Весной и осенью также приятно, но может быть немного прохладнее. Зимой, хотя и прохладно, туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать город.

Эта индивидуальная экскурсия по Дубровнику предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу средневекового города.Прогулка по крепостным стенам, сохранившимся лучше всего в Европе, откроет перед вами виды на старый город, который живет

своей жизнью. Узнайте о богатой истории, религиозном разнообразии и традиционных ремеслах. Не упустите шанс попробовать местные блюда и вина, которые являются гордостью региона. Дубровник ждет вас с его неповторимой атмосферой и гостеприимством

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дубровник

Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами постиранное белье.

В ходе экскурсии по городу я расскажу о его самых интересных составляющих:

История . Основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время.

. Основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время. Религия . Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию).

. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию). Гастрономия . История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд. Обед в одном из ресторанов (в зависимости от ваших интересов) в старом городе.

. История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд. Обед в одном из ресторанов (в зависимости от ваших интересов) в старом городе. Ремесла. Этнографический музей, музей литейного производства, ювелирное дело, особенности портовой торговли, морской музей (экскурсия по желанию).

В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входной билет на крепостные стены (35€), билеты в музеи (10-15€).