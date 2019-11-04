34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Дубровник Крепостные стены, окружающие Дубровник, считаются лучше всего сохранившимися в Европе. Да и сам старый город Дубровника — застывшее во времени средневековье. Гуляя по нему, можно затеряться во времени. Необыкновенное чувство: старые крепостные стены, черепичные крыши и тут же — спутниковые тарелки и белоснежные простыни, развешенные после стирки. Старый город не просто памятник — он не только хранит дыхание веков, но и живет сегодняшней обычной жизнью: звенит детскими голосами, спешит по делам, готовит обед и развешивает между вековыми стенами постиранное белье.
В ходе экскурсии по городу я расскажу о его самых интересных составляющих:
История. Основание города, крепостные стены, их значение и уникальность, последствия землетрясений (вид города до и после), война (история разрушения) и современное время.
Религия. Еврейское гетто, католичество и сербская православная церковь, музей с собранием православных икон (экскурсия по желанию).
Гастрономия. История и традиции местной кулинарии, производство вина, оливкового масла, местных десертов и ликеров, особенности традиционных блюд. Обед в одном из ресторанов (в зависимости от ваших интересов) в старом городе.
Ремесла. Этнографический музей, музей литейного производства, ювелирное дело, особенности портовой торговли, морской музей (экскурсия по желанию).
В зависимости от ваших интересов и желаний мы сможем углубиться в ту или иную тему.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входной билет на крепостные стены (100-130 хорватских кун в зависимости от сезона), билеты в музеи (30-35 кун).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — около ворот Старого города.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в Дубровнике и являюсь профессиональным лицензированным гидом и соавтором путеводителя «Хорватия» из серии «Оранжевый гид», автор русского перевода и озвучания аудио-гида «Dubrovnik in a nutshell». Специализируюсь на оригинальных индивидуальных экскурсиях как пешеходных, так и автомобильных, по Дубровнику и его окрестностям. Я работаю с небольшими группами, что позволяет найти индивидуальных подход к распорядку экскурсии и изложению информации на экскурсии. На таких экскурсиях туристы чувствуют себя максимально свободно и комфортно, что позволяет им не только интересно провести время и получить новую информацию о месте, но проникнуться духом местной жизни.
Очень профессиональный подход ! Спасибо Наталья, благодаря тебе мы влюблены в Дубровник!
Вячеслав
16 сентября 2019
Все было хорошо. Единственное, что для полутора часов экскурсии цена могла бы быть и пониже. Сама подача материала была очень хорошей.
Emanuel
3 сентября 2019
Отличный экскурсовод .Прекрасно владеет материалом. С ней легко и интересно .Рекомендую всем!
Борис
23 июля 2019
У нас была краткая обзорная экскурсия 1.5 часа.Насколько это было возможно, в рамках данного времени, обойти и увидеть основные достопримечательности, узнать историю и интересные факты было сделано. Очень приятно слушать человека который глубоко в теме экскурсии. Спасибо.
Sergey
18 июля 2019
Интересная, легкая и познавательная обзорная экскурсия на 1,5 часа. Получили рекомендации от гида для дальнейшего изучения города. Однозначно рекомендую. Летом выберайте лучше утренние часы для экскурсии, прохладнее и людей гораздо меньше. Всем удачи.
Яна
10 июля 2019
большое спасибо за экскурсию. Родственники остались очень довольны. Пара не очень любит длительные пешеходные прогулки, но экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила чудесное послевкусие.
Regina
9 июня 2019
Отличный тур, отличная работа, Наталья! Спасибо.
Евгения
12 мая 2019
Спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Мы пришли на лайнере, и у нас было 4-5 часов в Дубровнике, Благодаря гиду мы смогли насладиться Старым городом, получить разностороннюю информацию и, наконец, даже успели вкусно поесть) У нас была разновозрастная компания, и благодаря гиду каждый получил свое: например, наши подростки скакали от счастья фотографируясь на местах "боевой славы" Игры Престолов!. Спасибо!
Леля
7 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! У Натальи хорошо проработанная экскурсия, все по делу, интересно, на все вопросы отвечает. Единственное, Наталья берет оплату до начала экскурсии.
Наталью как экскурсовода очень рекомендую!
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