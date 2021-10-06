Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. А фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут вас в Королевскую Гавань из «Игры престолов», ведь многие сцены сериала снимали именно здесь.
Чтобы одним взглядом охватить всю красоту миниатюрного Дубровника, мы поднимемся на смотровую площадку крепости Ловриенац. Отсюда перед вами предстанут рыжие черепичные крыши Старого города, живописная бухта и порт Дубровника. Я расскажу о главных событиях из прошлого города и помогу вам сложить из них цельную картину.
Не будем ограничиваться только историей — вы узнаете, чем живет Дубровник здесь и сейчас. Мы отыщем небанальные точки для фото и видео, вспомним фильмы, которые здесь снимали, поговорим о менталитете хорватов. Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок.