Что вас ожидает

Старый город вдоль и поперек

Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. А фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут вас в Королевскую Гавань из «Игры престолов», ведь многие сцены сериала снимали именно здесь.

Весь Дубровник с высоты

Чтобы одним взглядом охватить всю красоту миниатюрного Дубровника, мы поднимемся на смотровую площадку крепости Ловриенац. Отсюда перед вами предстанут рыжие черепичные крыши Старого города, живописная бухта и порт Дубровника. Я расскажу о главных событиях из прошлого города и помогу вам сложить из них цельную картину.

Город глазами местного жителя

Не будем ограничиваться только историей — вы узнаете, чем живет Дубровник здесь и сейчас. Мы отыщем небанальные точки для фото и видео, вспомним фильмы, которые здесь снимали, поговорим о менталитете хорватов. Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок.

Организационные детали