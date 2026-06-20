Лучшее время для посещения Дубровника - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает, предлагая множество мероприятий и открытых площадок. Май и сентябрь также хороши: меньше туристов, но всё ещё тепло. В остальные месяцы, хотя и возможны осадки, прогулки по Дубровнику всё равно оставят приятные впечатления благодаря уникальной атмосфере города.

Прогулка по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. Фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут в Королевскую Гавань из «Игры престолов». Подъем на смотровую площадку крепости Ловриенац откроет вид на рыжие черепичные крыши, живописную бухту и порт Дубровника. Входной билет в крепость Ловриенац оплачивается отдельно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город вдоль и поперек

Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. А фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут вас в Королевскую Гавань из «Игры престолов», ведь многие сцены сериала снимали именно здесь.

Весь Дубровник с высоты

Чтобы одним взглядом охватить всю красоту миниатюрного Дубровника, мы поднимемся на смотровую площадку крепости Ловриенац. Отсюда перед вами предстанут рыжие черепичные крыши Старого города, живописная бухта и порт Дубровника. Я расскажу о главных событиях из прошлого города и помогу вам сложить из них цельную картину.

Город глазами местного жителя

Не будем ограничиваться только историей — вы узнаете, чем живет Дубровник здесь и сейчас. Мы отыщем небанальные точки для фото и видео, вспомним фильмы, которые здесь снимали, поговорим о менталитете хорватов. Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок.

Организационные детали

Входной билет в крепость Ловриенац оплачивается отдельно: 15 евро/чел.

Одевайтесь по погоде, в летнее время рекомендую взять головной убор и питьевую воду

Обратите внимание: посещение крепости в нерабочее время крепости невозможно. Рабочее время зависит от сезона, а также проведения закрытых мероприятий внутри крепости, за которые гид ответственности не несёт. К сожалению, у гида нет возможности узнать о графике работы заранее — он получает информацию в день проведения экскурсии на табло перед входом.

Экскурсия длится до 2 часов, но длительность также зависит от размера группы, возраста участников и скорости перемещения внутри города, что может приводить к сокращению экскурсии на 15-20 минут, или соответственно, увеличению на 15-20 минут.