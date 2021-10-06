Взглянуть на самый кинематографичный город Хорватии с лучших ракурсов на обзорной прогулке

5
2 отзыва
Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами можно рассматривать бесконечно — и я покажу вам лучшие точки для любования городом.

Мы прогуляемся по каменным лабиринтам, отыщем декорации из «Игры Престолов» и поговорим о нравах хорватов.

А с крепостной башни вы одним взглядом охватите и весь город — и его многовековую историю!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!
Дубровник как на ладони!

Что вас ожидает

Старый город вдоль и поперек

Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. А фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут вас в Королевскую Гавань из «Игры престолов», ведь многие сцены сериала снимали именно здесь.

Весь Дубровник с высоты

Чтобы одним взглядом охватить всю красоту миниатюрного Дубровника, мы поднимемся на смотровую площадку крепости Ловриенац. Отсюда перед вами предстанут рыжие черепичные крыши Старого города, живописная бухта и порт Дубровника. Я расскажу о главных событиях из прошлого города и помогу вам сложить из них цельную картину.

Город глазами местного жителя

Не будем ограничиваться только историей — вы узнаете, чем живет Дубровник здесь и сейчас. Мы отыщем небанальные точки для фото и видео, вспомним фильмы, которые здесь снимали, поговорим о менталитете хорватов. Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок.

Организационные детали

  • Входной билет в крепость Ловриенац оплачивается отдельно: 50 кун/чел.
  • Одевайтесь по погоде, в летнее время рекомендую взять головной убор и питьевую воду

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ресторана Dubravka
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья. Я из Санкт-Петербурга, закончила в 2004 году университет по специальности «Культурология и иностранные языки». В Хорватии живу с 2008 года. Благодаря своему образованию, знаниям и умениям быстро нашла работу в туризме. Главное, что я получила на новом поприще — это знания истории, культуры, языка Хорватии. Этот багаж помогаем мне делать экскурсии незабываемыми и уникальными.
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2 настоящих отзыва от туристов

Евгения
6 окт 2021
Очень рада, что не побоялась выбрать эту экскурсию, хотя у Натальи не было на тот момент отзывов. Для нас в путешествиях главное - не только узнать об истории страны и интересных местах, но и как и чем живёт она сейчас, нам есть, с чем сравнивать, потому что мы заказывали на Трипстере уже несколько экскурсий в разных странах. Наталья нам здорово и увлекательно всё рассказала, ответила на тысячу разных вопросов. Опытный экскурсовод с большим стажем и приятный человек, мы и посмеялись, и всякие забавные факты и фишки узнали, экскурсия прошла на одном дыхании.
3 часа - оптимальная продолжительность, мы не устали и в то же время было достаточно, не перегрузились информацией. А еще Наталья сделала нам несколько отличных кадров на улочках Дубровника, а это клевый бонус, согласитесь))
Рекомендую от души и желаю, чтобы туристы узнавали о Дубровнике из таких грамотных и приятных уст!
Н
30 сен 2021
Экскурсия получилась интересная, познавательная и непринуждённая. Наталья, наш гид, создаёт атмосферу дружеского общения, а не просто выдает информацию. Наталья отвечала не только на вопросы, касающиеся экскурсии, но и то, что нас интересовало о Хорватии. Наталья очень разносторонний гид и приятный человек! Однозначно рекомендую экскурсию!

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