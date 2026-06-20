Лучшее время для посещения Дубровника - это июнь, июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает, предлагая множество мероприятий и открытых площадок. Май и сентябрь также хороши: меньше туристов, но всё ещё тепло. В остальные месяцы, хотя и возможны осадки, прогулки по Дубровнику всё равно оставят приятные впечатления благодаря уникальной атмосфере города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крепость Ловриенац
Пешеходная улица Страдун
Площадь Лужа
Доминиканский монастырь
Церковь святого Игнатия
Описание экскурсии
Старый город вдоль и поперек
Я проведу вас по лабиринту торговых улочек, пешеходной улице Страдун и площади Лужа с ратушей, звонницей и белоснежным храмом. А фасад доминиканского монастыря и ступени церкви святого Игнатия перенесут вас в Королевскую Гавань из «Игры престолов», ведь многие сцены сериала снимали именно здесь.
Весь Дубровник с высоты
Чтобы одним взглядом охватить всю красоту миниатюрного Дубровника, мы поднимемся на смотровую площадку крепости Ловриенац. Отсюда перед вами предстанут рыжие черепичные крыши Старого города, живописная бухта и порт Дубровника. Я расскажу о главных событиях из прошлого города и помогу вам сложить из них цельную картину.
Город глазами местного жителя
Не будем ограничиваться только историей — вы узнаете, чем живет Дубровник здесь и сейчас. Мы отыщем небанальные точки для фото и видео, вспомним фильмы, которые здесь снимали, поговорим о менталитете хорватов. Я с радостью подскажу вам места для знакомства с местной кухней, покупки сувениров и прогулок.
Организационные детали
Входной билет в крепость Ловриенац оплачивается отдельно: 15 евро/чел.
Одевайтесь по погоде, в летнее время рекомендую взять головной убор и питьевую воду
Обратите внимание: посещение крепости в нерабочее время крепости невозможно. Рабочее время зависит от сезона, а также проведения закрытых мероприятий внутри крепости, за которые гид ответственности не несёт. К сожалению, у гида нет возможности узнать о графике работы заранее — он получает информацию в день проведения экскурсии на табло перед входом.
Экскурсия длится до 2 часов, но длительность также зависит от размера группы, возраста участников и скорости перемещения внутри города, что может приводить к сокращению экскурсии на 15-20 минут, или соответственно, увеличению на 15-20 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана Dubravka
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Дубровнике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 739 туристов
Меня зовут Наталья. Я из Санкт-Петербурга, закончила в 2004 году университет по специальности «Культурология и иностранные языки». В Хорватии живу с 2008 года. Благодаря своему образованию, знаниям и умениям быстро нашла работу в туризме. Главное, что я получила на новом поприще — это знания истории, культуры, языка Хорватии. Этот багаж помогаем мне делать экскурсии незабываемыми и уникальными.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алексей
Прекрасная экскурсия! Наталья - профессионал своего дела, было очень приятно познакомиться. Мы прошли вдоль и поперек весь старый город и получили полный экскурс в историю города и Рагузы. Наталья также порекомендовала много интересных мест вокруг.
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О
Ольга
Хорошая экскурсия. Замечательное первое знакомство с городом с гидом Натальей.
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Лариса
очень хорошая организация, гид просто супер 💫рекомендую 💛водителя профессиональны, машина чистая и новая
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Екатерина
Наталье я написала ночью, а утром мы уже должны были приехать в Дубровник. Утром мы все согласовали, и уже в 16 часов встретились и проверили время с интересом и пользой. читать дальшеуменьшить
Маршрут по старому городу построен удобно, Наталья также рассказала все лайфхаки, куда и как можно зайти в свободное для нас время после экскурсии и на следующий день. Рассказ познавательный и увлекает, наше время прошло очень быстро и незаметно. Водичку с собой можете набрать у фонтана перед старым городом. Также можете попросить - вас с удовольствием сфотографируют, подскажут как куда лучше) Если вы первый раз, я очень рекомендую брать индивидуального гида на 2-3 часа - чтобы вам показали самое главное, самое важное, самое лучше и незаметное для ваших глаз. Наталья как раз это и сделала. Нам очень понравилось. Искренне рекомендую)
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D
Denis
Так получилось, что Наталье экстренно пришлось перенести экскурсию на несколько часов вперёд. Мы бы готовы были бы просто договориться о новом времени встречи, однако, Наталья, предложила для нас своего знакомого читать дальшеуменьшить
водителя с машиной, на это время. Так мы познакомились с Дадо. Можно, сказать, что нам повезло и мы получили две экскурсии. Он нас отвёз на несколько красивых смотровых площадок, где получились очень удачные фотографии в Дубровнике и рассказал много нового о современной Хорватии.
Мы узнали много новых исторических фактов об одном из самых кинематографичных городков Европы под руководством нашего гида Натальи. Успели сделать памятные фото и попробовать местную кухню. Наталья сумела ответить на все наши вопросы по исторической и современной жизни Хорватии. Мы провели несколько часов в очень приятной компании с хорошим экскурсоводом.
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Марина
Мы счастливы, что приехали сюда именно весной. Дубровник - волшебный город, словно ты попал в декорации для фильма. . стоп, ты же действительно попал в декорации для фильма! Обо всех читать дальшеуменьшить
точках съемок нам рассказала замечательная Наталья, которая по-настоящему гордится своим городом. Она показала нам массу интересных деталей, которые мы, гуляя там до этого сами, не заметили. Рассказала много удивительных историй и местных легенд. Мы совсем не устали от потока информации, потому что она ведет экскурсию в формате диалога, мы сами разгадывали тайны и скрытые смыслы в некоторых деталях городского пространства. Еще, у нас с мужем теперь есть отличные фотографии вдвоем на фоне сказочных видов. Наталья очень открытый и отзывчивый человек! Она может дать множество полезных лайфхаков из любой сферы жизни в этом городе. Очень рекомендуем!