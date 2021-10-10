Все экскурсии в Дубровнике
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дубровнике – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 191 ⭐ отзыв, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дубровнике почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Хорватии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€80
за 1-15 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
Мы пройдёмся по историческому и живописному городу Дубровнику
По договорённости
Индивидуальная экскурсия
6ч
€240
за 1-5 чел.
по договоренности
2ч
€20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
10ч
€450
за 1-4 чел.
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Город Мостар - самый известный город в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица южной части страны...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€117
за 1-10 чел.
О Дубровнике с любовью
Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-5 чел.
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Требинье - сербский город, расположенный в 30 км к югу от Дубровника
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€99
за 1-9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Легкое, познавательное и эмоциональное путешествие по хорватской жемчужине Адриатики
Индивидуальная экскурсия
10ч
€480
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€78
за 1-8 чел.
Дубровник — обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Индивидуальная экскурсия
10ч
€400
за 1-5 чел.
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Корчула - остров, расположенный посреди бескрайнего Адриатического моря
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€80
за 1-10 чел.
Дубровник как на ладони!
Взглянуть на самый кинематографичный город Хорватии с лучших ракурсов на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
6ч
€260
за 1-6 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€105
за 1-8 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Посетить идиллическое место неподалеку от Дубровника и раскрыть его богатую историю
Индивидуальная экскурсия
7ч
€560
за 1-5 чел.
Остров Корчула и город Корчула
Город Корчула, разместился на малом полуострове, острова Корула
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Дубровник — первое свидание
История и «визитные карточки» города на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Хорватию! В один из самый чарующих городов мира -...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч
€65
за 1-6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Индивидуальная экскурсия
7ч
€650
за 1-6 чел.
Из Дубровника в Черногорию
Приехав отдыхать в Дубровник, у вас есть возможность посетить еще одну страну - Черногорию
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€96
за 1-4 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
Знакомство с городом, дух Средневековья и виды с открыток
Индивидуальная экскурсия
10ч
€660
за 1-5 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Вы увидите водопады Скрадинского Бука, первую в мире гидроэлектростанцию, спроектированную Николой Тесла,...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€95
за 1-10 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€450
за 1-4 чел.
Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - морской курорт, омываемый северными ветрами
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
14ч
€780
за 1-4 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1-5 чел.
по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Дубровника»
- Отзыв на: Покорить крепостные стены ДубровникаААлександр10 октября 2021Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.
- Отзыв на: Дубровник как на ладони!ЕЕвгения6 октября 2021Очень рада, что не побоялась выбрать эту экскурсию, хотя у Натальи не было на тот момент отзывов. Для нас в путешествиях главное - не только узнать об истории страны и интересных местах, но и как и чем живёт она сейчас, нам есть, с чем сравнивать, потому что мы заказывали на Трипстере уже несколько экскурсий в разных странах. Наталья нам здорово и увлекательно всё рассказала, ответила на тысячу разных вопросов. Опытный экскурсовод с большим стажем и приятный человек, мы и посмеялись, и всякие забавные факты и фишки узнали, экскурсия прошла на одном дыхании. 3 часа - оптимальная продолжительность, мы не устали и в то же время было достаточно, не перегрузились информацией. А еще Наталья сделала нам несколько отличных кадров на улочках Дубровника, а это клевый бонус, согласитесь)) Рекомендую от души и желаю, чтобы туристы узнавали о Дубровнике из таких грамотных и приятных уст!
- Отзыв на: О Дубровнике с любовьюААлексей5 октября 2021Экскурсия пролетела очень быстро, очень много интересных фактов.
- ИИрина1 октября 2021Наталья очень внимательная и заботливая. Приятно. И экскурсия не утомительная, хотя и 2 часа. Спасибо
- Отзыв на: Дубровник как на ладони!ННаталья30 сентября 2021Экскурсия получилась интересная, познавательная и непринуждённая. Наталья, наш гид, создаёт атмосферу дружеского общения, а не просто выдает информацию. Наталья отвечала не только на вопросы, касающиеся экскурсии, но и то, что нас интересовало о Хорватии. Наталья очень разносторонний гид и приятный человек! Однозначно рекомендую экскурсию!
- ТТатьяна24 сентября 2021Очень хорошо для первого посещения Дубровника.
- Отзыв на: Дубровник — обзорная экскурсияВВера23 сентября 2021Наталья отличный экскурсовод! Рассказала интересно и доступно! Рекомендую
- ААнна21 сентября 2021Очень интересно и занимательно! Экскурсовод Наташа просто супер! Очень рекомендуем!
- Отзыв на: Еврейская община ДубровникаIIna21 сентября 2021Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения. Спасибо!
- Отзыв на: О Дубровнике с любовьюННаталья19 сентября 2021Спасибо Елене за замечательную экскурсию! Елена подготовила нас к ней, дав предварительные рекомендации, что очень удобно. Сама прогулка была хорошо подготовленной, рассказ - интересным.