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Экскурсии в Дубровнике

Найдено 33 экскурсии в Дубровнике на русском языке, цены от €12, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
О Дубровнике с любовью
Пешая
2 часа
114 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
Лучший выбор
О Дубровнике с любовью
Посетите Старый город Дубровника, узнайте его многовековую историю, архитектуру и легенды. Ощутите дух Средневековья и раскройте тайны этого чарующего места
Начало: вход в крепостные стены, ресторан «Наутика»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €159 за всё до 11 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Познакомьтесь с историей и культурой Дубровника, посетите старинные храмы и знаменитые улицы. Уникальная экскурсия по самым интересным местам города
Начало: На улице Брсалье
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €156 за всё до 11 чел.
Дубровник как на ладони
Пешая
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник как на ладони
Исследуйте Дубровник с его мощеными улочками, бирюзовой бухтой и черепичными крышами. Посетите крепость Ловриенац и узнайте о менталитете хорватов
Начало: У ресторана Dubravka
Сегодня в 14:30
10 авг в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
Свидание с Дубровником каждый день
Пешая
2 часа
120 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Дубровником каждый день
Узнайте о богатой истории Дубровника, пройдитесь по съемочным местам Игры престолов и познакомьтесь с традициями хорватов на групповой экскурсии
Начало: На площади Пиле
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 авг в 15:15
€30 за человека
Ренессансный Дубровник
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Ренессансный Дубровник
Экскурсия «Ренессансный Дубровник» - это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру средневекового города, узнать о его тайнах и легендах
Начало: У входа в Старый город
Завтра в 17:30
16 авг в 17:30
€30 за человека
Еврейская община Дубровника
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Начало: У ворот старого города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €135 за всё до 10 чел.
Дубровник - первое свидание
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Дубровник - первое свидание
Посетите один из красивейших уголков мира. Впечатляющая архитектура, многовековая история и душевная атмосфера ждут вас в Дубровнике
Начало: Возле главных ворот Старого города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Личное свидание с Дубровником
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Дубровником
Откройте для себя сердце Дубровника на индивидуальной прогулке. Узнайте о местных традициях и культуре, посетите знаковые места съемок «Игры престолов»
Начало: На площади Пиле
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 4 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дубровник - обзорная экскурсия
Пешеходная экскурсия по Дубровнику познакомит вас с историей, религией и гастрономией города. Узнайте о крепостных стенах и средневековых улочках
Начало: около ворот Старого города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
«Игра престолов» в историческом Дубровнике
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
«Игра престолов» в историческом Дубровнике
Побродить по местам съёмок знаменитого сериала и познакомиться с городом
Начало: У Западных или Восточных ворот
10 авг в 10:00
12 авг в 16:00
от €120 за всё до 8 чел.
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Квест
до 11 чел.
Квест-экскурсия «Тайны Дубровника»
Погрузитесь в атмосферу средневекового Дубровника на увлекательной квест-экскурсии. Узнайте о жизни князей и ремесленников, разгадывая исторические загадки
Начало: У города-крепости "Pile", у входа в ресторан" Наут...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €270 за всё до 11 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
На машине
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стон: Средневековье, соль и устричные фермы
Побывать в очаровательном городке на юге Хорватии и поесть вкуснейших устриц прямо из моря
13 авг в 10:00
15 авг в 13:30
от €500 за всё до 3 чел.
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом
Пешая
2 часа
4 отзыва
Аудиогид
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом
Истории королей, древние легенды и магия старинных улиц
Начало: У ворот Пиле в Старом городе Дубровника
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Покорить крепостные стены Дубровника
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 11 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
Знакомство с городом, дух Средневековья и виды с открыток
Начало: У входа на крепостные стены
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от €146 за всё до 11 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Погрузитесь в мир легенд и истории на острове Локрум в Дубровнике. Узнайте о его связи с Ричардом Львиное Сердце и Наполеоном Бонапартом
Начало: У входа в Старый город
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дубровника - в древний Цавтат
Пропитаться духом Адриатики и познакомиться с историей и культурой хорватского побережья
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €550 за всё до 3 чел.
Секретные вкусы и ароматы Дубровника
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Секретные вкусы и ароматы Дубровника
Must-see-места и гастрономические лавки Старого города
Начало: В Старом городе
10 авг в 23:30
11 авг в 13:00
от €270 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Дубровнику- «жемчужина» Адриатики
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Дубровнику- «жемчужина» Адриатики
Начало: Главные ворота старого города - Пиле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 5 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
Пешая
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
Начало: Брсалье ул, 1
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Дубровника в город Сплит-сердце Далмации
Начало: В отеле или апартаментах города
Расписание: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 3 чел.
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Пешая
2 часа
9 отзывов
Групповая
Ежедневная групповая экскурсия по Дубровнику
Начало: Брсалье 1, у фонтана у ресторана Дубравка
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Тайная жизнь Дубровника: ведьмы, масоны, проклятья
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная жизнь Дубровника: ведьмы, масоны, проклятья
Узнать много мистических историй в бухте Колорина, возле монастыря Данче и крепости Ловренац
Начало: На площади Брсалье
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Дубровник: мистика и легенды
Отыскать местный «Алькатрас», увидеть дом масонов, и узнать, как раньше наказывали преступников
Начало: На остановке Бониново
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Вино и устрицы Адриатики
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вино и устрицы Адриатики
Гастрономическое путешествие из Дубровника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €550 за всё до 3 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дегустация вин и гастрономия региона Конавле - из Дубровника (18+)
Погрузиться в атмосферу юга Хорватии через виноградники, семейные истории и местную кухню
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €550 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Дубровника на устричные плантации в город Стон - для гурманов
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия из Дубровника на устричные плантации в город Стон - для гурманов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€550 за всё до 4 чел.
Экскурсия из Дубровника в город Мостар - Босния и Герцеговина
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Дубровника в город Мостар - Босния и Герцеговина
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
€650 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Дубровника на остров Корчула - Родину Марко Поло
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия из Дубровника на остров Корчула - Родину Марко Поло
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 4 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Начало: В отеле или апартаментах города
Расписание: по договоренности
€700 за всё до 7 чел.
Экскурсия по окрестностям Дубровника - фольклорный концерт и ярмарка
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по окрестностям Дубровника - фольклорный концерт и ярмарка
Начало: В отеле или апартаментах города
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
16 авг в 09:00
€450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Г
О Дубровнике с любовью
Дата посещения: 27 июл 2026
Экскурсия состоялась в июле 2026 года. Нас было двое туристов (папа и дочка 16 лет). Экскурсовод Елена заранее связалась с
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нами по Whatsapp (она также имеет возможность общаться в Telegram и ВКонтакте), подробно расспросила нас (мы уже бывали в Дубровнике, и нам надо было "освежить" прежние воспоминания и добавить новые), рассказала о месте встречи и порекомендовала, как удобнее до него добраться. Экскурсия продолжалась 2 часа, и мы благодаря Елене узнали много интереснейших фактов об истории Дубровника и не только. Экскурсия прошла на одном дыхании. После экскурсии у нас была возможность задать вопросы (вообще на любую тему, необязательно про Дубровник). Елена также посоветовала прокатиться на фуникулере и подсказала, как проще всего к нему попасть. Однозначно готовы рекомендовать Елену как опытного и отзывчивого экскурсовода.

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М
Душевная прогулка по Дубровнику
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Благодарим)))
Остались очень довольны экскурсией, первый визит в Хорватию и Дубровник превзошел все ожидания, всем очень советую Елену и этот великолепный город)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)+6
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
Елена вы замечательная) я рада, что выбрала вас) отзывы были потрясающие, вы такая и есть)
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Ася
О Дубровнике с любовью
Невероятная, сказочная экскурсия! Наша семья из США (я на 6 месяце беременности, бабушка и двое детей 16 и 7 лет)
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до сих пор находится под огромным впечатлением от 2-часовой прогулки по Дубровнику с Еленой. Елена — это не просто лицензированный гид с колоссальными знаниями истории, это потрясающий рассказчик с невероятно теплой, светлой и чистой энергией. Маршрут был выстроен настолько чутко и комфортно, что ни бабушка, ни дети, ни я с животом совершенно не устали. Атмосфера была такой душевной, будто мы гуляли с близким другом. Елена подарила нам потрясающие фотографии и смонтировала чудесный видеоролик, который мы будем бережно хранить всей семьей. Если вы ищете незабываемый, душевный и премиальный отдых в Хорватии — искренне рекомендуем только Елену! Это стоит каждого евро! 🌟

Невероятная, сказочная экскурсия! Наша семья из США (я на 6 месяце беременности, бабушка и двое детей
Невероятная, сказочная экскурсия! Наша семья из США (я на 6 месяце беременности, бабушка и двое детей
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Лена
О Дубровнике с любовью
Огромное спасибо Елене за познавательную и интересную экскурсию. Мы узнали очень много о Дубровнике и окрестностях. Маршрут был составлен очень удобно. Мы не устали и могли не торопясь наслаждаться видами города. Елена делает к тому же очень классные фотографии.
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Наталия
О Дубровнике с любовью
С огромной благодарностью Елене пишу этот отзыв.
Елена - приятный экскурсовод, заботливый и чувствующий путешественников.
великолепная подача материала, глубокие знания и любовь к истории Хорватии.
Елена - неординарный экскурсовод❤️ Два часа пролетели так быстро! спасибо за душевную экскурсию ❤️
С огромной благодарностью Елене пишу этот отзыв.
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Е
Свидание с Дубровником каждый день
Спасибо большое Наталье за наше свидание с Дубровником! 🫶🏻 Свидание получилось очаровательным, лёгким, позитивным! Наши рекомендации! 👍🏻
Спасибо большое Наталье за наше свидание с Дубровником! 🫶🏻 Свидание получилось очаровательным, лёгким, позитивным! Наши рекомендации! 👍🏻
Спасибо большое Наталье за наше свидание с Дубровником! 🫶🏻 Свидание получилось очаровательным, лёгким, позитивным! Наши рекомендации! 👍🏻
Спасибо большое Наталье за наше свидание с Дубровником! 🫶🏻 Свидание получилось очаровательным, лёгким, позитивным! Наши рекомендации! 👍🏻
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И
Свидание с Дубровником каждый день
Очень понравилось!
Очень понравилось!
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М
Старый Дубровник: прогулка с аудиогидом
Мне показалось очень удобным, что в приложении есть и карта города, и готовый маршрут с объяснениями главных достопримечательностей. Пользоваться просто
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и понятно, можно в любой момент остановить рассказ или переслушать его заново, что очень выручает. Единственное, что немного не хватило, это более подробных описаний того, что внутри церквей — например, содержание фресок и других деталей. Но возможно это больше мои личные предпочтения.

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Т
Секретные вкусы и ароматы Дубровника
Елена очень внимательный и заботливый гид, за 2 часа показала нам и расказала все самое интересное про Дубровник. помогла рекомендациями а так же сделала просто потрясающие фотографии
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Алёна
Душевная прогулка по Дубровнику
вернулись с экскурсии с Еленой и сразу же хочется написать отзыв. великолепный, душевный, позитивный человек. рассказывает интересно и со знанием
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истории. очень приветливая, показала много интересных мест. посоветовала хорошие кафе. советую фото загрузить не могу, но столько красивых мест. не пожалеете

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Всего 465 отзывов в Дубровнике

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубровнику

Самые популярные экскурсии в Дубровнике
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. О Дубровнике с любовью;
  2. Душевная прогулка по Дубровнику;
  3. Дубровник как на ладони;
  4. Свидание с Дубровником каждый день;
  5. Ренессансный Дубровник.
Сколько стоит экскурсия по Дубровнику в августе 2026
Сейчас в Дубровнике можно забронировать 33 экскурсии от 12 до 950 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 465 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Погрузитесь в историю и красоту Дубровника, выбирая из нашего многообразия экскурсий. Исследуйте древние стены и узкие улочки, вдохновляющие на величие и романтику. Наши экскурсии в Дубровнике позволят вам ощутить дух времен, когда город был мощной морской республикой. Читайте отзывы, бронируйте сейчас и подарите себе незабываемые впечатления!