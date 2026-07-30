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нами по Whatsapp (она также имеет возможность общаться в Telegram и ВКонтакте), подробно расспросила нас (мы уже бывали в Дубровнике, и нам надо было "освежить" прежние воспоминания и добавить новые), рассказала о месте встречи и порекомендовала, как удобнее до него добраться. Экскурсия продолжалась 2 часа, и мы благодаря Елене узнали много интереснейших фактов об истории Дубровника и не только. Экскурсия прошла на одном дыхании. После экскурсии у нас была возможность задать вопросы (вообще на любую тему, необязательно про Дубровник). Елена также посоветовала прокатиться на фуникулере и подсказала, как проще всего к нему попасть. Однозначно готовы рекомендовать Елену как опытного и отзывчивого экскурсовода.