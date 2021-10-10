Е Евгения 5

Очень рада, что не побоялась выбрать эту экскурсию, хотя у Натальи не было на тот момент отзывов. Для нас в путешествиях главное - не только узнать об истории страны и интересных местах, но и как и чем живёт она сейчас, нам есть, с чем сравнивать, потому что мы заказывали на Трипстере уже несколько экскурсий в разных странах. Наталья нам здорово и увлекательно всё рассказала, ответила на тысячу разных вопросов. Опытный экскурсовод с большим стажем и приятный человек, мы и посмеялись, и всякие забавные факты и фишки узнали, экскурсия прошла на одном дыхании. 3 часа - оптимальная продолжительность, мы не устали и в то же время было достаточно, не перегрузились информацией. А еще Наталья сделала нам несколько отличных кадров на улочках Дубровника, а это клевый бонус, согласитесь)) Рекомендую от души и желаю, чтобы туристы узнавали о Дубровнике из таких грамотных и приятных уст!