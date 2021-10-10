Экскурсии Дубровника

Все экскурсии в Дубровнике

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Дубровнике – доступно 24 экскурсии на 2021 год, 191 ⭐ отзыв, цены от €20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Дубровнике почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Хорватии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Дубровник вдоль и поперёк
Индивидуальная экскурсия
80
за 1-15 чел.
Дубровник вдоль и поперёк
Мы пройдёмся по историческому и живописному городу Дубровнику
По договорённости
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
Индивидуальная экскурсия
240
за 1-5 чел.
Окрестности Дубровника - деревня Чилипи
по договоренности
Ежедневная прогулка по Дубровнику
4.8
54
20
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Дубровнику
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Индивидуальная экскурсия
10ч
450
за 1-4 чел.
Из Дубровника в Мостар - Босния и Герцеговина
Город Мостар - самый известный город в Боснии и Герцеговине, неофициальная столица южной части страны...
по договоренности
О Дубровнике с любовью
Индивидуальная экскурсия
4.9
64
117
за 1-10 чел.
О Дубровнике с любовью
Главные и секретные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-5 чел.
Город Требинье - Босния и Герцеговина
Требинье - сербский город, расположенный в 30 км к югу от Дубровника
по договоренности
Душевная прогулка по Дубровнику
Индивидуальная экскурсия
4.9
13
1ч 30м
99
за 1-9 чел.
Душевная прогулка по Дубровнику
Легкое, познавательное и эмоциональное путешествие по хорватской жемчужине Адриатики
Город Сплит - столица Средней Далмации
Индивидуальная экскурсия
10ч
480
за 1-5 чел.
Город Сплит - столица Средней Далмации
по договоренности
Дубровник — обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.6
43
1ч 30м
78
за 1-8 чел.
Дубровник — обзорная экскурсия
Самое интересное об истории, религии, гастрономии и ремеслах города на пешей прогулке
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Индивидуальная экскурсия
10ч
400
за 1-5 чел.
Остров Корчула - родина великого путешественника Марко Поло
Корчула - остров, расположенный посреди бескрайнего Адриатического моря
по договоренности
Дубровник как на ладони!
Индивидуальная экскурсия
5
2
80
за 1-10 чел.
Дубровник как на ладони!
Взглянуть на самый кинематографичный город Хорватии с лучших ракурсов на обзорной прогулке
Средневековый город Стон и устричные фермы
Индивидуальная экскурсия
260
за 1-6 чел.
Средневековый город Стон и устричные фермы
по договоренности
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Индивидуальная экскурсия
5
1
105
за 1-8 чел.
Морское путешествие на сказочный остров Локрум
Посетить идиллическое место неподалеку от Дубровника и раскрыть его богатую историю
Остров Корчула и город Корчула
Индивидуальная экскурсия
560
за 1-5 чел.
Остров Корчула и город Корчула
Город Корчула, разместился на малом полуострове, острова Корула
по договоренности
Дубровник — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
4.5
2
130
за 1-10 чел.
Дубровник — первое свидание
История и «визитные карточки» города на увлекательной обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Индивидуальная экскурсия
5
3
125
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в Хорватию! В один из самый чарующих городов мира -...
по договоренности
Еврейская община Дубровника
Индивидуальная экскурсия
5
5
65
за 1-6 чел.
Еврейская община Дубровника
Знакомство с историей и бытом еврейского гетто на обзорной прогулке по старому городу
Из Дубровника в Черногорию
Индивидуальная экскурсия
650
за 1-6 чел.
Из Дубровника в Черногорию
Приехав отдыхать в Дубровник, у вас есть возможность посетить еще одну страну - Черногорию
по договоренности
Покорить крепостные стены Дубровника
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
96
за 1-4 чел.
Покорить крепостные стены Дубровника
Знакомство с городом, дух Средневековья и виды с открыток
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Индивидуальная экскурсия
10ч
660
за 1-5 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Крка. Водопады реки Крка
Вы увидите водопады Скрадинского Бука, первую в мире гидроэлектростанцию, спроектированную Николой Тесла,...
по договоренности
Обзорная экскурсия по Дубровнику
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
95
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Дубровнику
по договоренности
Черногория - жемчужина Адриатики
Индивидуальная экскурсия
10ч
450
за 1-4 чел.
Черногория - жемчужина Адриатики
Черногория - морской курорт, омываемый северными ветрами
по договоренности
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
Индивидуальная экскурсия
14ч
780
за 1-4 чел.
Из Дубровника в Национальный парк Хорватии - Плитвицкие озёра
по договоренности
Устричные плантации в город Стон и посещение ботанического сада Трстено
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-5 чел.
Устричные плантации в город Стон и посещение ботанического сада Трстено
по договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Дубровника»

  • Отзыв на: Покорить крепостные стены Дубровника
    А
    Александр
    10 октября 2021
    5
    Лучший гид! Содержательно, ёмко, энергично. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо Елена! Обязательно вернёмся к вам.
  • Отзыв на: Дубровник как на ладони!
    Е
    Евгения
    6 октября 2021
    5
    Очень рада, что не побоялась выбрать эту экскурсию, хотя у Натальи не было на тот момент отзывов. Для нас в путешествиях главное - не только узнать об истории страны и интересных местах, но и как и чем живёт она сейчас, нам есть, с чем сравнивать, потому что мы заказывали на Трипстере уже несколько экскурсий в разных странах. Наталья нам здорово и увлекательно всё рассказала, ответила на тысячу разных вопросов. Опытный экскурсовод с большим стажем и приятный человек, мы и посмеялись, и всякие забавные факты и фишки узнали, экскурсия прошла на одном дыхании. 3 часа - оптимальная продолжительность, мы не устали и в то же время было достаточно, не перегрузились информацией. А еще Наталья сделала нам несколько отличных кадров на улочках Дубровника, а это клевый бонус, согласитесь)) Рекомендую от души и желаю, чтобы туристы узнавали о Дубровнике из таких грамотных и приятных уст!
  • Отзыв на: О Дубровнике с любовью
    А
    Алексей
    5 октября 2021
    5
    Экскурсия пролетела очень быстро, очень много интересных фактов.
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Дубровнику
    И
    Ирина
    1 октября 2021
    5
    Наталья очень внимательная и заботливая. Приятно. И экскурсия не утомительная, хотя и 2 часа. Спасибо
  • Отзыв на: Дубровник как на ладони!
    Н
    Наталья
    30 сентября 2021
    5
    Экскурсия получилась интересная, познавательная и непринуждённая. Наталья, наш гид, создаёт атмосферу дружеского общения, а не просто выдает информацию. Наталья отвечала не только на вопросы, касающиеся экскурсии, но и то, что нас интересовало о Хорватии. Наталья очень разносторонний гид и приятный человек! Однозначно рекомендую экскурсию!
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Дубровнику
    Т
    Татьяна
    24 сентября 2021
    4
    Очень хорошо для первого посещения Дубровника.
  • Отзыв на: Дубровник — обзорная экскурсия
    В
    Вера
    23 сентября 2021
    5
    Наталья отличный экскурсовод! Рассказала интересно и доступно! Рекомендую
  • Отзыв на: Ежедневная прогулка по Дубровнику
    А
    Анна
    21 сентября 2021
    5
    Очень интересно и занимательно! Экскурсовод Наташа просто супер! Очень рекомендуем!
  • Отзыв на: Еврейская община Дубровника
    I
    Ina
    21 сентября 2021
    5
    Огромное спасибо Наталие за очень содержательную и интересную экскурсию. Наталия поделилась своими глубокими знаниями и мы получили огромное удовольствие от общения. Спасибо!
  • Отзыв на: О Дубровнике с любовью
    Н
    Наталья
    19 сентября 2021
    5
    Спасибо Елене за замечательную экскурсию! Елена подготовила нас к ней, дав предварительные рекомендации, что очень удобно. Сама прогулка была хорошо подготовленной, рассказ - интересным.
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