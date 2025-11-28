Мои заказы

Экскурсии по набережной Сплита

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сплит и Трогир - хорватское наследие
На машине
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
«Завершить экскурсию предлагаю на сладкой ноте: мы купим мороженое и совершим променад по набережной города»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
«А по пути в Крку прочувствуете очарование старинного города на берегу реки»
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
€400 за всё до 4 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
«Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€95 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 ноября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Были с семьёй в туристической поездке в Сплите и брали экскурсию с экскурсоводом Оксаной. Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Город
    поражает своей атмосферой, а Оксана интересно и легко рассказывала о каждом месте. Особенно понравились узкие улочки старого города и великолепный вид с набережной. Отличный опыт — рекомендую всем!

  • В
    Вета
    21 октября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия, Оксана чудесный человек и собеседник!
  • С
    София
    7 октября 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    5 звезд слишком мало для АнныМарии, если б могла поставить 10, то поставила! Лучший экскурсовод с которым мне довелось побывать
    на экскурсии за последние пару лет, очень тактичная, знающая, приятная в общении. Мы провели один из лучших дней в Хорватии благодаря Анне! Огромное спасибо за время проведенное с нами, за советы, фотографии и сувенир. Если брать экскурсии в Хорватии, то только с Анной!

  • Л
    Людмила
    23 сентября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Спасибо за познавательную экскурсию. Узнали много нового и интересного про Сплит.
  • O
    Olesja
    13 сентября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Знакомство с Хорватией и Сплитом решено было начать с экскурсии. Благодаря нашему гиду Оксана, прочувствовали атмосферу города, познакомились с историей, получили практичные советы для нашего дальнейшего комфортного и увлекательного пребывания в Хорватии. Спасибо!
  • А
    Алексей
    11 сентября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Оксана - отличный гид, который провела нам интересную экскурсию по Сплиту. Если вы хотите провести 2 часа времени с пользой и познавательно, обязательно бронируйте экскурсию у Оксаны🙏
  • Е
    Елена
    6 сентября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Получили удовольствие и массу интересной информации не только об истории города Сплита, но и о современной жизни хорватов, особенностях национальной
    культуры, характера и жизни чудесной страны Хорватия в целом! Смело спрашивайте обо всем, вас интересующем - Оксана с юмором и глубоким знанием жизни в этой стране все расскажет и объяснит. Мы предполагаем снова сюда приехать и обязательно позовем Оксану пообщаться!

  • L
    Liza
    3 сентября 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Анамария прекрасный и знающий гид, тур очень хорошо продуман. Она располагает сразу, с первых минут, с ней очень легко, и
    комфортно, она интересный гид, отвечает на любые вопросы всегда с улыбкой. Была так добра, что возила наш багаж и довезли прямо к катамарану. Вкусный ланч по её совету превзошёл наши ожидания. Очень советуем Анамарию.

  • O
    Oleg
    2 сентября 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Оксана прекрасный, профессиональный гид, большой знаток истории, непринуждённо удерживает интерес к экскурсии. Время пролетело незаметно, увидели много новых и захватывающих для нас локаций.
    Искренне рекомендуем!
  • А
    Аня
    29 августа 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Оксана отличный гид. Экскурсия была познавательной и не скучной даже для детей. Очень рекомендуем.
  • Ю
    Юрий
    16 августа 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Оксане за замечательно организованную и проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! От души благодарим за доставленое удовольствие! Рекомендуем!!!
  • M
    Michael
    5 августа 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Всё прошло великолепно, Оксане спасибо огромное за интересную экскурсию, за нашеожидание из-за пробочной ситуации в городе, за оставшиеся приятные впечатления о городе!
  • А
    Аnastasiia
    4 августа 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Мы оценили то, что гид был доброжелательным и приветлывым, провел с нами больше стандартного времени экскурсии, так что мы могли
    еще сделать совместные фото и купить сувениры по пути. Нам также очень понравился ресторан рекомендованный для ужина рядом с набережной Рива и панорамный вид на Сплит со смотровой прощадки на холме Марьян. Сплитский собор небольшой, но красивый внутри и сочетает в себе разные архитектурные стили, однозначно стоит купить входной билет.

  • А
    Артём
    21 июля 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Хорошая прогулка по Сплиту. Гид знающий и интересный. Рекомендую
  • м
    марьян
    17 июля 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Оксане за великолепную экскурсию! Это был не просто рассказ об истории и фактах —
    это было настоящее путешествие, полное эмоций, интересных деталей и живого общения. Спасибо за профессионализм, душевность и искреннюю любовь к своему делу. Очень рекомендую этого гида всем, кто хочет не просто послушать, а почувствовать историю!

  • A
    Anzhalika
    21 июня 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Экскурсовод Оксана отлично справилась с поставленной задачей: провела обзор по исторической части города для семьи с детьми и малышом в коляске, никто не устал, не ныл, сделала семейные кадры на память.
  • Л
    Лариса
    11 июня 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Хочу выразить огромную благодарность Оксане за прекрасную и очень информативную экскурсию! Она нас за 2 часа сумела влюбить в Сплит.
    Нас была компания друзей с круизного лайнера. Все очень довольны! Обязательно вернёмся для более глубокого знакомства с культурой этой прекрасной страны.

  • А
    Анна
    19 мая 2025
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Спасибо за интересную экскурсию! Отлично провели время в компании Оксаны! Познакомились с главными достопримечательностями Сплита, узнали интересные факты и истории о жизни города. Сделали много красивых фото.
  • Ю
    Юлия
    28 апреля 2025
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Мое знакомство с Хорватией началось с теплой встречи с гидом Анамарией. Улыбчивая, отрытая, очень позитивная, Анамария сразу расположила к себе,
    и мы общались, как давние знакомые! Пять часов экскурсий по прекрасным Сплиту и Трогиру пролетели незаметно. Очень много интересной информации об истории края и городов, любопытные детали о быте, кухне и национальных особенностях. Все это Анамария рассказывала с большой любовью, легко, с юмором, на прекрасном русском языке. Я влюбилась в красивый край Далмацию, надеюсь приехать сюда еще не раз! А друзьям обязательно посоветую прекрасного гида Анамарию!

  • V
    Vadim
    8 июля 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплит и Трогир - хорватское наследие
  2. В заповедник Крка из Сплита
  3. Сплит - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Сплите
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в декабре 2025
Сейчас в Сплите в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 400. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Сплите, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Сплита. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025