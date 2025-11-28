Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
«Завершить экскурсию предлагаю на сладкой ноте: мы купим мороженое и совершим променад по набережной города»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Скрадину и заповеднику Крка
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
«А по пути в Крку прочувствуете очарование старинного города на берегу реки»
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
«Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад»
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 ноября 2025Были с семьёй в туристической поездке в Сплите и брали экскурсию с экскурсоводом Оксаной. Экскурсия оставила самые приятные впечатления! Город
- ВВета21 октября 2025Отличная экскурсия, Оксана чудесный человек и собеседник!
- ССофия7 октября 20255 звезд слишком мало для АнныМарии, если б могла поставить 10, то поставила! Лучший экскурсовод с которым мне довелось побывать
- ЛЛюдмила23 сентября 2025Спасибо за познавательную экскурсию. Узнали много нового и интересного про Сплит.
- OOlesja13 сентября 2025Знакомство с Хорватией и Сплитом решено было начать с экскурсии. Благодаря нашему гиду Оксана, прочувствовали атмосферу города, познакомились с историей, получили практичные советы для нашего дальнейшего комфортного и увлекательного пребывания в Хорватии. Спасибо!
- ААлексей11 сентября 2025Оксана - отличный гид, который провела нам интересную экскурсию по Сплиту. Если вы хотите провести 2 часа времени с пользой и познавательно, обязательно бронируйте экскурсию у Оксаны🙏
- ЕЕлена6 сентября 2025Получили удовольствие и массу интересной информации не только об истории города Сплита, но и о современной жизни хорватов, особенностях национальной
- LLiza3 сентября 2025Анамария прекрасный и знающий гид, тур очень хорошо продуман. Она располагает сразу, с первых минут, с ней очень легко, и
- OOleg2 сентября 2025Оксана прекрасный, профессиональный гид, большой знаток истории, непринуждённо удерживает интерес к экскурсии. Время пролетело незаметно, увидели много новых и захватывающих для нас локаций.
Искренне рекомендуем!
- ААня29 августа 2025Оксана отличный гид. Экскурсия была познавательной и не скучной даже для детей. Очень рекомендуем.
- ЮЮрий16 августа 2025Спасибо большое Оксане за замечательно организованную и проведенную экскурсию! Было очень интересно и познавательно! От души благодарим за доставленое удовольствие! Рекомендуем!!!
- MMichael5 августа 2025Всё прошло великолепно, Оксане спасибо огромное за интересную экскурсию, за нашеожидание из-за пробочной ситуации в городе, за оставшиеся приятные впечатления о городе!
- ААnastasiia4 августа 2025Мы оценили то, что гид был доброжелательным и приветлывым, провел с нами больше стандартного времени экскурсии, так что мы могли
- ААртём21 июля 2025Хорошая прогулка по Сплиту. Гид знающий и интересный. Рекомендую
- ммарьян17 июля 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Оксане за великолепную экскурсию! Это был не просто рассказ об истории и фактах —
- AAnzhalika21 июня 2025Экскурсовод Оксана отлично справилась с поставленной задачей: провела обзор по исторической части города для семьи с детьми и малышом в коляске, никто не устал, не ныл, сделала семейные кадры на память.
- ЛЛариса11 июня 2025Хочу выразить огромную благодарность Оксане за прекрасную и очень информативную экскурсию! Она нас за 2 часа сумела влюбить в Сплит.
- ААнна19 мая 2025Спасибо за интересную экскурсию! Отлично провели время в компании Оксаны! Познакомились с главными достопримечательностями Сплита, узнали интересные факты и истории о жизни города. Сделали много красивых фото.
- ЮЮлия28 апреля 2025Мое знакомство с Хорватией началось с теплой встречи с гидом Анамарией. Улыбчивая, отрытая, очень позитивная, Анамария сразу расположила к себе,
- VVadim8 июля 2024Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
