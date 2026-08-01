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Экскурсии в Сплите

Найдено 10 экскурсий в Сплите на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сплит - город римлян и славян
Пешая
2 часа
103 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
11 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €120 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетить подвалы дворца Диоклетиана, Кафедральный собор, храм Юпитера и Баптистерий
Начало: На набережной
Завтра в 13:00
10 авг в 08:30
от €130 за всё до 6 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от €95 за всё до 7 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
11 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от €310 за всё до 4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
Погрузитесь в историю Скрадина и насладитесь природой заповедника Крка. Вкусный обед и этнографическая презентация ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
11 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от €425 за всё до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
На машине
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Погрузитесь в историю Хорватии, посетив дворец Диоклетиана и собор Трогира. Узнайте о судьбе защитника города и насладитесь прогулкой по набережной
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
11 авг в 07:00
14 авг в 07:00
от €310 за всё до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Отправьтесь в путешествие мечты из Сплита на Плитвицкие озера! Водопады, озера, леса и карстовые пещеры ждут вас. Путешествие на лодке и поезде
11 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от €990 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Сплите
На машине
30 минут
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сплите
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €59 за всё до 3 чел.
Сплит: город Диоклетиана, о котором говорит Гоша в «Москва слезам не верит»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Сплит: город Диоклетиана, о котором говорит Гоша в «Москва слезам не верит»
Начало: Обала Лазарета 1
€120 за всё до 5 чел.
Сплит и Трогир: путешествие сквозь века
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сплит и Трогир: путешествие сквозь века
Два города Далмации за 1 день - от дворца императора до средневековых улочек на берегу Адриатики
Начало: На набережной Сплита
11 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от €299 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

D
Сплит: город Диоклетиана, о котором говорит Гоша в «Москва слезам не верит»
Это была просто супер экскурсия. Гид Anamarija выше всех похвал!!! Прогулялись по всему старому Сплиту,всё нам рассказывала по простому интересно. Спасибо большое!!!
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Наталия
Сплит - любовь с первого взгляда
От всей души благодарим Оксану за увлекательную прогулку по Сплиту. Очень легкая подача материала, куча историй, интересные локации и душевный рассказчик. Прям действительно «С любовью о Сплите».
От всей души благодарим Оксану за увлекательную прогулку по Сплиту. Очень легкая подача материала, куча историй,
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Л
Сплит - город римлян и славян
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария отлично знает историю и
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особенности мест, о которых рассказывает, умеет интересно подать информацию и с удовольствием отвечает на все вопросы. Благодаря профессионализму, доброжелательности и приятной атмосфере экскурсия оставила только самые положительные впечатления. Однозначно рекомендую такого гида и с удовольствием обращусь снова!

Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария+4
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
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А
Сплит - город римлян и славян
От души рекомендую эту потрясающую экскурсию и абсолютно волшебную Анну-Марию! Сплошной восторг, как от самого повествования, так и подачи материала.
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Безусловно, красоту Сплита ничем не испортишь, но экскурсовод очень тонко и легко выстроила прогулку, чтобы обозначить все главные моменты. Мы не в первый раз этом городе, но Благодаря Анне-Марие эти воспоминания останутся еще более яркими и красочными!

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Е
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
в целом, понравилось. Всё конструктивно, глубокие знания, человеку нравится то, чем он занимается. рассказывает с настроением, с желанием. Но хотелось
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бы больше запоминающихся легенд, биографических историй Императора. Особенно наличия двух подростков на экскурсии. Было много конкретики и деталей постройки замка, строительных и даже технических деталей. Но мало информации об историческом периоде.

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Алёна
Сплит - любовь с первого взгляда
спасибо за экскурсию. посмотрели город, узнали некоторые интересные факты.
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Екатерина
Сплит - город римлян и славян
Понравилась экскурсия с Анамария. Всем участникам было уделено внимание, и детям и взрослым. Анамария дала много советов как провести время и помогла с выбором места для ужина.
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С
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Мы были на экскурсии с Еленой 9 июня. Экскурсия очень интересная, насыщенная, с прекрасной подачей материала. Елена умеет преподнести материал
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очень легко, интересно, и в тоже время со множеством интересных исторических моментов. Мы совершенно не устали, хотя экскурсия продолжалась почти 3 часа, вместо запланированных двух. Но с Еленой просто не хотелось расставаться! Очень рекомендую Елену как потрясающего экскурсовода, незабываемые впечатления гарантированы!

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Л
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Экскурсия прошла в тёплой, дружеской атмосфере, маршрут и тайминг был продуман и проработан до мелочей, лично для меня.
Много информации -
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и исторической, и бытовой. И при этом, слушать было очень интересно и приятно.
Елена приятная, позитивная, заботливая, ответственная, с прекрасным чувством юмора и такта. Умница и красавица!!!:)
Спасибо большое, Леночка, за тёплое отношение ко мне, заботу, фотосессию и очень приятную компанию! Хотела скоротать время в ожидании друзей в Хорватии, а получила незабываемое приключение и море положительных эмоций, которые остаются на долго, за которыми человек собственно и едет в путешествие:)

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С
Сплит: город Диоклетиана, о котором говорит Гоша в «Москва слезам не верит»
Прекрасная экскурсия!
Интересная, познавательная. До экскурсии гуляли по городу 2 дня и не увидели тех мест о которых рассказала экскурсовод!
Спасибо огромное за прекрасные 2 часа!!
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Всего 203 отзыва в Сплите

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Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту

Самые популярные экскурсии в Сплите
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Сплит - город римлян и славян;
  2. Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи;
  3. Сплит - любовь с первого взгляда;
  4. Из Сплита в пиратский город Омиш;
  5. В заповедник Крка из Сплита.
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в августе 2026
Сейчас в Сплите можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 59 до 990. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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