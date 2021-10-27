Отзыв на: Из Сплита в пиратский город Омиш А Александра 5 Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и побывать за время нашего недолгого отпуска в Сплите. Благодаря Аnamarija мы вернулись из Хорватии с желанием вернуться снова)). Anamarija - профессионал, красивая женщина, позитивный, душевный и тёплый человек! Однозначная рекомендация для тех, кто хочет узнать Хорватию с лучшей стороны. С благодарностью, Александра и Шамиль

Отзыв на: Сплит — город римлян и славян А Алиса 5 Были с мужем на экскурсии у Анны Марии по городу Сплит. Анна Мария- потрясающий гид, легкая в общении и просто хороший человек. Даже не задумывайтесь о том, с кем ещё постигать этот чудесный город Сплит. Анна Мария не только поделилась с нами всеми интересными деталями дворца Диоклетиана, но и дала шикарные рекомендации о том, куда можно сходить после экскурсии. Мы отведали сплитский торт именно там, где он самый качественный и вкусный, а также сходили в ресторан, где питаются местные свежайшими морепродуктами. Благодарим ещё раз 🙏🏻

Отзыв на: Сплит и Трогир — хорватское наследие Е Елена 5 Обаятельный, эрудированный, приятный в общении гид Аннамария за несколько часов экскурсии великолепно сумела рассказать, показать и дать нам прочувствовать красоту и уникальность Сплита и Трогира. Рекомендуем всем!

Отзыв на: Сплит — от Римской империи до наших дней М Мания 5 Нам все понравилось. Подача материала, маршрут. Обошли весь город. Екатерина любит свое дело. Мы остались довольны.

Отзыв на: Сплит — город римлян и славян В Вера 5 Отличная экскурсия! Супер гид, интересно рассказывает, внимательная и подстраивается под людей. Большое спасибо)

Отзыв на: Сплит — город римлян и славян R Rita 5 Потрясающая экскурсия! Аннамария, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора, энергетикой, харизмой, и близким нам внутренним миром. Получили большое удовольствие от красоты и исторической значимости Старого города. Было очень интересно и познавательно! Три часа пролетели незаметно, Если вы едете в Сплит и хотите не просто побродить, по cтарому городу а прикоснуться к тысячелетней богатой истории города Сплита, то вам следует обратиться к Аннамарие. Очень рекомендуем эту экскурсию сразу после приезда в Сплит, a советы о том что можно еще посетить, где пообедать были тут же с успехом воплощены. Огромное спасибо Аннамарие за проведенное с нами время. Best regards, Rita and Gena New York USA

Отзыв на: В заповедник Крка из Сплита Е Евгений 5 Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!

Отзыв на: Сплит — от Римской империи до наших дней Е Евгений 5 Для туриста, впервые попавшего в Сплит эта экскурсия - отличный вариант разобраться в том, как устроен этот древний город. Екатерина отличный рассказчик, два с половиной часа в ее компании пролетели незаметно. Маршрут построен максимально информативно, ходьба не утомляет. Спасибо и рекомендации!

Отзыв на: Сплит и Трогир — хорватское наследие В Виктор 5 Благодарю Аннамарию за прекрасную экскурсию. Было очень интересно.