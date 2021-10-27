Все экскурсии в Сплите
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сплите – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 81 ⭐ отзыв, цены от €85. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сплите почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Хорватии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€85
за 1-15 чел.
Сплит — от Римской империи до наших дней
Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности
Индивидуальная экскурсия
2ч
€95
за 1-5 чел.
Сплит — город римлян и славян
Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок
Индивидуальная экскурсия
5ч
€170
за 1-4 чел.
Сплит и Трогир — хорватское наследие
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Индивидуальная экскурсия
4ч
€170
за 1-4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Индивидуальная экскурсия
7ч
€156
за 1-4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
Исследовать древний город и узнать о повседневной жизни хорватов
Индивидуальная экскурсия
13ч
€660
за 1-4 чел.
Из Сплита — на Плитвицкие озера!
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
Последние отзывы «Экскурсии Сплита»
- Отзыв на: Из Сплита в пиратский город ОмишААлександра27 октября 2021Хочется выразить огромную благодарность Anamarija за незабываемую экскурсию в Омиш и бесценные советы о том: что посмотреть, где поесть и побывать за время нашего недолгого отпуска в Сплите. Благодаря Аnamarija мы вернулись из Хорватии с желанием вернуться снова)). Anamarija - профессионал, красивая женщина, позитивный, душевный и тёплый человек! Однозначная рекомендация для тех, кто хочет узнать Хорватию с лучшей стороны. С благодарностью, Александра и Шамиль
- ААлиса17 октября 2021Были с мужем на экскурсии у Анны Марии по городу Сплит. Анна Мария- потрясающий гид, легкая в общении и просто хороший человек. Даже не задумывайтесь о том, с кем ещё постигать этот чудесный город Сплит. Анна Мария не только поделилась с нами всеми интересными деталями дворца Диоклетиана, но и дала шикарные рекомендации о том, куда можно сходить после экскурсии. Мы отведали сплитский торт именно там, где он самый качественный и вкусный, а также сходили в ресторан, где питаются местные свежайшими морепродуктами. Благодарим ещё раз 🙏🏻
- ЕЕлена13 октября 2021Обаятельный, эрудированный, приятный в общении гид Аннамария за несколько часов экскурсии великолепно сумела рассказать, показать и дать нам прочувствовать красоту и уникальность Сплита и Трогира. Рекомендуем всем!
- Отзыв на: Сплит — от Римской империи до наших днейММания8 октября 2021Нам все понравилось. Подача материала, маршрут. Обошли весь город. Екатерина любит свое дело. Мы остались довольны.
- ВВера24 сентября 2021Отличная экскурсия! Супер гид, интересно рассказывает, внимательная и подстраивается под людей. Большое спасибо)
- RRita13 сентября 2021Потрясающая экскурсия! Аннамария, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора, энергетикой, харизмой, и близким нам внутренним миром. Получили большое удовольствие от красоты и исторической значимости Старого города. Было очень интересно и познавательно! Три часа пролетели незаметно, Если вы едете в Сплит и хотите не просто побродить, по cтарому городу а прикоснуться к тысячелетней богатой истории города Сплита, то вам следует обратиться к Аннамарие. Очень рекомендуем эту экскурсию сразу после приезда в Сплит, a советы о том что можно еще посетить, где пообедать были тут же с успехом воплощены. Огромное спасибо Аннамарие за проведенное с нами время. Best regards, Rita and Gena New York USA
- Отзыв на: В заповедник Крка из СплитаЕЕвгений11 сентября 2021Великолепно проведенный день в заповеднике. Бесподобная природа, кристальная вода и свежий воздух. Аннамария- прекрасный рассказчик и очень позитивный человек. Спасибо за приятное общение и море полезной информации!
- Отзыв на: Сплит — от Римской империи до наших днейЕЕвгений8 сентября 2021Для туриста, впервые попавшего в Сплит эта экскурсия - отличный вариант разобраться в том, как устроен этот древний город. Екатерина отличный рассказчик, два с половиной часа в ее компании пролетели незаметно. Маршрут построен максимально информативно, ходьба не утомляет. Спасибо и рекомендации!
- ВВиктор1 сентября 2021Благодарю Аннамарию за прекрасную экскурсию. Было очень интересно.
- ЕЕлена31 августа 2021Большое спасибо Анемарии за очень интересную и познавательную во всех отношениях экскурсию. Благодаря ее рассказам мы смогли узнать много интересных фактов об истории Хорватии, ее народе, традициях. Совершая прогулку по древним улицам Сплита, мы смогли обратить внимание на детали, о которых не всегда прочитаешь в путеводителях. Анамария очень эрудированный человек, с широким кругозором и что важно для нас, прекрасно владеющий русским языком. Обязательно рекомендуем ее всем нашим друзьям, собирающимся в Хорватию