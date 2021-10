R Rita 5

Потрясающая экскурсия! Аннамария, великолепный рассказчик с тонким чувством юмора, энергетикой, харизмой, и близким нам внутренним миром. Получили большое удовольствие от красоты и исторической значимости Старого города. Было очень интересно и познавательно! Три часа пролетели незаметно, Если вы едете в Сплит и хотите не просто побродить, по cтарому городу а прикоснуться к тысячелетней богатой истории города Сплита, то вам следует обратиться к Аннамарие. Очень рекомендуем эту экскурсию сразу после приезда в Сплит, a советы о том что можно еще посетить, где пообедать были тут же с успехом воплощены. Огромное спасибо Аннамарие за проведенное с нами время. Best regards, Rita and Gena New York USA