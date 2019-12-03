17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что Вас ожидает

Сплит сквозь века

Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад. Следом пройдете по «торговой галерее» подвалов дворца Диоклетиана: представите, как они выглядели в III-IV веках, и узнаете интересные факты об античной архитектуре. Из подвалов мы выйдем на Перистиль — сердце Сплита. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, служившим мавзолеем императора, послушаете народные песни и увидите мозаичные фрагменты знаменитых римских терм. Я расскажу историю Сплита от великого римского императора Диоклетиана до загадочного Йосипа Броз-Тито, от иллиров, греков, венецианцев до коммунистов и партизан, от Югославии до Хорватии.

Легендарные городские ворота

Я покажу древние ворота Сплита и раскрою их историю. Через Золотые врата в город въезжал император Диоклетиан, Серебряные вели к центральной площади, а Южные выходили к корабельному причалу. Но лучше всего сохранились Железные ворота, свидетели семнадцати веков жизни города. Я расскажу, почему над ними возвышается христианский крест и действительно ли на его месте раньше находилась статуя Ники. Далее мы пройдем по самой узкой улице Сплита под названием «Пропусти меня». Вы увидите храм Юпитера и сделаете фото на фоне сфинкса, по легендам, принадлежавшем самой Клеопатре. А еще узнаете, откуда многие хорватские бабушки и дедушки знают выражение: «Жил-был крокодил, он по-русски говорил».

Местные деликатесы и ценные советы

Гуляя по уютным улицам Сплита, по желанию, мы можем заглянуть в специализированные магазины и продегустировать местные сыры. Я покажу, где продается самое вкусное мороженое, лучшее оливковое масло и качественные сувениры. Расскажу о хорватском алкоголе и Далматинских винах. А также порекомендую хорошие рестораны и пляжи, поясню, как попасть на ближайшие острова Брач и Хвар.