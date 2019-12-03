17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии

Oksana
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Oksana – ваш гид
Вы исследуете все знаковые места харизматичного Сплита, увидите античный дворец и почувствуете дыхание минувших цивилизаций.

Я расскажу об этногенезе хорватов, отношениях Югославии с Советским Союзом, взлетах и падениях русскоговорящих бизнесменов в Сплите.
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на набережной Riva
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У этой экскурсии17 отзывов
5
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда

Что Вас ожидает

Сплит сквозь века
Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад. Следом пройдете по «торговой галерее» подвалов дворца Диоклетиана: представите, как они выглядели в III-IV веках, и узнаете интересные факты об античной архитектуре. Из подвалов мы выйдем на Перистиль — сердце Сплита. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, служившим мавзолеем императора, послушаете народные песни и увидите мозаичные фрагменты знаменитых римских терм. Я расскажу историю Сплита от великого римского императора Диоклетиана до загадочного Йосипа Броз-Тито, от иллиров, греков, венецианцев до коммунистов и партизан, от Югославии до Хорватии.

Легендарные городские ворота
Я покажу древние ворота Сплита и раскрою их историю. Через Золотые врата в город въезжал император Диоклетиан, Серебряные вели к центральной площади, а Южные выходили к корабельному причалу. Но лучше всего сохранились Железные ворота, свидетели семнадцати веков жизни города. Я расскажу, почему над ними возвышается христианский крест и действительно ли на его месте раньше находилась статуя Ники. Далее мы пройдем по самой узкой улице Сплита под названием «Пропусти меня». Вы увидите храм Юпитера и сделаете фото на фоне сфинкса, по легендам, принадлежавшем самой Клеопатре. А еще узнаете, откуда многие хорватские бабушки и дедушки знают выражение: «Жил-был крокодил, он по-русски говорил».

Местные деликатесы и ценные советы
Гуляя по уютным улицам Сплита, по желанию, мы можем заглянуть в специализированные магазины и продегустировать местные сыры. Я покажу, где продается самое вкусное мороженое, лучшее оливковое масло и качественные сувениры. Расскажу о хорватском алкоголе и Далматинских винах. А также порекомендую хорошие рестораны и пляжи, поясню, как попасть на ближайшие острова Брач и Хвар.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: подвалы Диоклетиана — 7 евро, Кафедральный собор — 3 евро, колокольня — 3 евро, Баптистерий или храм Юпитера — 2 евро, храм святой Луции — 2 евро
  • Экскурсия заканчивается на площади Прокуратива или смотровой площадке с прекрасным видом на Сплит и острова
  • Если вы путешествуете летом, мы сможем увидеть короткое шоу «Выход императора Диоклетиана» в историческом центре Сплита. Проходит в июне-августе ежедневно в полдень.
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда
Сплит — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на набережной Riva.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Oksana
Oksana
Дорогие путешественники! Всем привет из Сплита. Я Оксана - гид с лицензией. Живу в Сплите больше 20 лет. Образование у меня медицинское. В Сплите занялась гуманитарным образованием. Закончила курсы экскурсоводов. Часто посещаю лекции по истории, искусствознанию, психологии, философии, религиоведению и этнографии. Мой родной язык русский. Я очень много лет живу за границей и считаю главным достижением - любого русскоговорящего, живущего в не русскоязычной среде - сохранить - «Великий и Могучий Русский Язык». Отвечу на все дополнительные вопросы. Расскажу где вкусно поесть. Какое вино попробовать. Историю о крепких спиртных напитках гарантирую:-)
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья
3 декабря 2019
Экскурсия интересная, для тех, кто любит историю, погружение в века и десятилетия. Большое спасибо Оксане, благодаря ей Сплит оставил приятное впечатление и мы больше узнали о Хорватии и хорватах. Очень милый город, прям захотелось вернуться летом покурортничать, тем более очень цены низкие в ресторанах️😁 Спасибо Оксане, посоветовала очень вкусный ресторанчик, сардины маринованные просто мммм, ела бы и ела😁 А украшения! Серёжки с хорватским камнем теперь мои самые любимые🥰. Спасибо большое Оксане, в другой раз тоже возьмём экскурсию, новую у Оксаны🙂
28 ноября 2019
Оксане _респект! умничка. интересная и познавательная экскурсия. полдня пролетели на одном дыхании. нашему ребенку и нам очень понравилось. остались самые яркие впечатления как о городе Сплит , так, в целом, и о Хорватии. настоятельно рекомендуем Оксану. ещё раз огроменное спасибо. Галина, Михаил и София из России.
13 октября 2019
Интересная и познавательная экскурсия. Оксана - прекрасный рассказчик, подавала материал в доступной и увлекательной форме. Показала особые уголки старого города и дворца. Мы узнали некоторые моменты о местной кухне, особенностях менталитета хорватов. Однозначно рекомендую эту экскурсию и Оксану как экскурсовода.
26 сентября 2019
За 2 часа экскурсии с Оксаной мы успели полюбить Сплит!!!
Узнали много интересных фактов об истории этого чудесного города с древних веков до наших дней.
Оксана дала нам много советов как приятно провести время в Сплите и его окрестностях.
Спасибо большое за чудесную экскурсию!!!!
3 сентября 2019
Оксана, спасибо Вам большое! Вы чудо! Несмотря на то, что мы были с детьми, Вы сумели обьединить интересный рассказ и для нас, взрослых и для детей. Улочки, красоты, секреты - сохранятся в нашей памяти надолго.
29 августа 2019
Добрый день.
Экскурсия прошла замечательно! Нам есть с чем и с кем сравнить! Оксана очень интересно рассказывает, много знает не только историю Сплита, но и историю других городов Хорватии. Время проходит незаметно. И не хочется расставаться! Если кто еще не определился с ГИДом в Сплите, просто рекомендую!!! А кто еще и не определился с проживанием, рекомендую в двойне, так как у Оксаны еще есть прекрасные апартаменты и парковка. И все это недалеко от набережной и исторической части города. Оксана, большое спасибо за все!!!!
19 августа 2019
Оксана отлично рассказала об истории и современной жизни Сплита. Материал был структурирован, необременителен и доступно изложен. Большое спасибо за экскурсию!
14 августа 2019
Замечательная экскурсия! Нам все понравилось, самые приятные впечатления от общения с Оксаной. Очень профессиональный и отзывчивый гид. Рекомендуем!
2 августа 2019
Экскурсия нам понравилась. Оксана очень отзывчивый и внимательный человек. О Хорватии мы мало знали, Оксана помогла нам в восполнении этого пробела, обрисовав в общих чертах картину истории, жизни и перипетий этой страны. Мы побывали в старом городе с маленькими уютными улицами, в старинном замке, прошлись по набережной. Все было здорово: прекрасное место и интересный рассказ Оксаны. Спасибо.
31 июля 2019
Первый раз приехали в Сплит сами, походили, посмотрели, город не просто не произвёл впечатления, но совершенно не понравился. Непонятный цветасто-разношерстный рынок в подвальных помещених древнего дворца просто обескуражил, а нагромождение культурных и исторических слоёв казалось несвязным и абсолютно непонятным. Второй раз отважились поехать в Сплит только через неделю и уже в сопровождении гида - Оксаны. Невероятно, но ей удалось открыть город совершенно с другой стороны, объяснить его пестроту и окунуться в его историю. Мы даже не думали, что наше впечатление от города кардинально изменится всего за пару часов. Оксана показала нам непередаваемое очарование Сплита и помогла нам полюбить его также, как любит его сама. Огромное спасибо за это!
Ещё 7 отзывов

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