17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Сплита - летние месяцы с июня по август. В это время город оживает, проходят различные мероприятия, включая шоу «Выход императора Диоклетиана». Погода теплая, что идеально подходит для прогулок и изучения достопримечательностей. Май и сентябрь также хороши для визита: меньше туристов, а погода всё ещё комфортная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть недоступны.

На этой индивидуальной экскурсии по Сплиту вы посетите все ключевые достопримечательности города. Узнаете об античном дворце Диоклетиана, прогуляетесь по его подвалам и увидите Кафедральный собор. Исследуете древние городские ворота и

услышите истории о знаменитых римских термах. Пройдете по самой узкой улице Сплита и сделаете фото на фоне сфинкса. По желанию, сможете продегустировать местные сыры и вина, а также получите рекомендации по лучшим ресторанам и пляжам. Экскурсия завершается на площади Прокуратива или смотровой площадке с видом на Сплит и острова

Описание экскурсии

Сплит сквозь века

Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад. Следом пройдете по «торговой галерее» подвалов дворца Диоклетиана: представите, как они выглядели в III-IV веках, и узнаете интересные факты об античной архитектуре. Из подвалов мы выйдем на Перистиль — сердце Сплита. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, служившим мавзолеем императора, послушаете народные песни и увидите мозаичные фрагменты знаменитых римских терм. Я расскажу историю Сплита от великого римского императора Диоклетиана до загадочного Йосипа Броз-Тито, от иллиров, греков, венецианцев до коммунистов и партизан, от Югославии до Хорватии.

Легендарные городские ворота

Я покажу древние ворота Сплита и раскрою их историю. Через Золотые врата в город въезжал император Диоклетиан, Серебряные вели к центральной площади, а Южные выходили к корабельному причалу. Но лучше всего сохранились Железные ворота, свидетели семнадцати веков жизни города. Я расскажу, почему над ними возвышается христианский крест и действительно ли на его месте раньше находилась статуя Ники. Далее мы пройдем по самой узкой улице Сплита под названием «Пропусти меня». Вы увидите храм Юпитера и сделаете фото на фоне сфинкса, по легендам, принадлежавшем самой Клеопатре. А еще узнаете, откуда многие хорватские бабушки и дедушки знают выражение: «Жил-был крокодил, он по-русски говорил».

Местные деликатесы и ценные советы

Гуляя по уютным улицам Сплита, по желанию, мы можем заглянуть в специализированные магазины и продегустировать местные сыры. Я покажу, где продается самое вкусное мороженое, лучшее оливковое масло и качественные сувениры. Расскажу о хорватском алкоголе и Далматинских винах. А также порекомендую хорошие рестораны и пляжи, поясню, как попасть на ближайшие острова Брач и Хвар.

Организационные детали