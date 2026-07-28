17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
На этой индивидуальной экскурсии по Сплиту вы посетите все ключевые достопримечательности города. Узнаете об античном дворце Диоклетиана, прогуляетесь по его подвалам и увидите Кафедральный собор. Исследуете древние городские ворота и читать дальшеуменьшить
услышите истории о знаменитых римских термах. Пройдете по самой узкой улице Сплита и сделаете фото на фоне сфинкса.
По желанию, сможете продегустировать местные сыры и вина, а также получите рекомендации по лучшим ресторанам и пляжам. Экскурсия завершается на площади Прокуратива или смотровой площадке с видом на Сплит и острова
Лучшее время для посещения Сплита - летние месяцы с июня по август. В это время город оживает, проходят различные мероприятия, включая шоу «Выход императора Диоклетиана». Погода теплая, что идеально подходит для прогулок и изучения достопримечательностей. Май и сентябрь также хороши для визита: меньше туристов, а погода всё ещё комфортная. В остальное время года посещение возможно, но стоит учитывать, что некоторые активности могут быть недоступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Диоклетиана
Кафедральный собор
Золотые ворота
Серебряные ворота
Железные ворота
Храм Юпитера
Сфинкс
Описание экскурсии
Сплит сквозь века
Вы погуляете по живописной городской набережной и узнаете, кто и когда решил построить этот променад. Следом пройдете по «торговой галерее» подвалов дворца Диоклетиана: представите, как они выглядели в III-IV веках, и узнаете интересные факты об античной архитектуре. Из подвалов мы выйдем на Перистиль — сердце Сплита. Вы полюбуетесь Кафедральным собором, служившим мавзолеем императора, послушаете народные песни и увидите мозаичные фрагменты знаменитых римских терм. Я расскажу историю Сплита от великого римского императора Диоклетиана до загадочного Йосипа Броз-Тито, от иллиров, греков, венецианцев до коммунистов и партизан, от Югославии до Хорватии.
Легендарные городские ворота
Я покажу древние ворота Сплита и раскрою их историю. Через Золотые врата в город въезжал император Диоклетиан, Серебряные вели к центральной площади, а Южные выходили к корабельному причалу. Но лучше всего сохранились Железные ворота, свидетели семнадцати веков жизни города. Я расскажу, почему над ними возвышается христианский крест и действительно ли на его месте раньше находилась статуя Ники. Далее мы пройдем по самой узкой улице Сплита под названием «Пропусти меня». Вы увидите храм Юпитера и сделаете фото на фоне сфинкса, по легендам, принадлежавшем самой Клеопатре. А еще узнаете, откуда многие хорватские бабушки и дедушки знают выражение: «Жил-был крокодил, он по-русски говорил».
Местные деликатесы и ценные советы
Гуляя по уютным улицам Сплита, по желанию, мы можем заглянуть в специализированные магазины и продегустировать местные сыры. Я покажу, где продается самое вкусное мороженое, лучшее оливковое масло и качественные сувениры. Расскажу о хорватском алкоголе и Далматинских винах. А также порекомендую хорошие рестораны и пляжи, поясню, как попасть на ближайшие острова Брач и Хвар.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии: подвалы Диоклетиана — €8 за чел, Кафедральный собор — €5 за чел колокольня — €3, Баптистерий или храм Юпитера — €3 за чел.
Экскурсия заканчивается на площади Прокуратива или смотровой площадке с прекрасным видом на Сплит и острова
Если вы путешествуете летом, мы сможем увидеть короткое шоу «Выход императора Диоклетиана» в историческом центре Сплита. Проходит в июне-августе ежедневно в полдень.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Riva
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 463 туристов
Дорогие путешественники! Всем привет из Сплита. Я Оксана — гид с лицензией. Живу в Сплите больше 20 лет. Образование у меня медицинское. В Сплите занялась гуманитарным образованием. Закончила курсы экскурсоводов. читать дальшеуменьшить
Часто посещаю лекции по истории, искусствознанию, психологии, философии, религиоведению и этнографии. Мой родной язык русский. Я очень много лет живу за границей и считаю главным достижением — любого русскоговорящего, живущего в не русскоязычной среде — сохранить «Великий и Могучий Русский Язык».
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
От всей души благодарим Оксану за увлекательную прогулку по Сплиту. Очень легкая подача материала, куча историй, интересные локации и душевный рассказчик. Прям действительно «С любовью о Сплите».
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Д
Денис
Оксана провела интересную пешеходную экскурсию по историческому центру Сплита! Очень приятная собеседница! Спасибо!
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Татьяна
Экскурсия понравилась. Спасибо 👍🏻
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Л
Людмила
Спасибо за познавательную экскурсию. Узнали много нового и интересного про Сплит.
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Алёна
спасибо за экскурсию. посмотрели город, узнали некоторые интересные факты.
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Алена
Оксана, огромное спасибо за чудную прогулку по Сплиту! Название экскурсии полностью подтверждает ее содержание - Сплит от Оксаны - это любовь с первого взгляда! Неспешная прогулка, интересный рассказ, секретные локации и неожиданный финал - всё это оставило неизгладимый след в наших сердцах! 😘🌹☀️❤️
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