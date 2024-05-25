Индивидуальные экскурсии в Сплите с личным гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплит - город римлян и славян
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
65 отзывов
Сплит - город римлян и славян
Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
100 за всё до 10 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Сплит - любовь с первого взгляда
Погулять по уютным улочкам и услышать историю старинного приморского городка на обзорной экскурсии
Начало: На набережной Riva
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Сплит - от Римской империи до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Сплит - от Римской империи до наших дней
Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: На Сплитской Риве (Obala narodnog preporoda)
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
95 за всё до 15 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Сплита в пиратский город Омиш
Пройти по следам хорватских пиратов и прокатиться по красивейшему каньону реки Цетины
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
260 за всё до 4 чел.
В заповедник Крка из Сплита
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
В заповедник Крка из Сплита
Исследовать древний город и узнать о повседневной жизни хорватов
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA 1
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
350 за всё до 4 чел.
Из Сплита - на Плитвицкие озера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Сплита - на Плитвицкие озера
Посетить одно из красивейших мест Европы и прикоснуться к сказочной дикой природе
13 июня в 06:00
15 июня в 06:00
800 за всё до 4 чел.
Сплит и Трогир - хорватское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сплит и Трогир - хорватское наследие
Исследовать дворец императора, узнать о создании герба страны и прикоснуться к её древнему прошлому
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    25 мая 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!
    Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!Экскурсия супер! Много всего интересного узнал, рекомендую!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной. Еще мы получили много рекомендаций, какие места вокруг города мы можем посмотреть. Спасибо за яркие впечатления!
    Анамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интереснойАнамария поделилась с нами своими знаниями о истории и культуре Сплита. В ее компании каждая достопримечательность ожила и стала еще более интересной
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    Сплит и Трогир - хорватское наследие
    Дорогая Аннамария! Мы очень благодарны Вам за все! Вы - самая добрая и настоящая! Извините нас, пожалуйста, за то, что
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    мы не смогли продолжить экскурсию из-за дочки! Мы всегда будем помнить о том, как Вы были добры к нам в этих обстоятельствах! Мы обязательно вернемся! Наши сердца с Вами!

  • М
    Михаил
    23 апреля 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Анна Мария очень интересно провела экскурсию, советую всем 👍 огромное спасибо
  • Б
    Борис
    10 декабря 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
  • А
    Анастасия
    12 ноября 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Прекрасная интеллигентная гид Екатерина показала нам жемчужину Хорватии- Сплит. Буквально влюбила нас этот город. А замечательная тонкая умная подача материала очень понравилась! Благодарю!
  • O
    Olga
    23 октября 2023
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия! Очень интересная, познавательная, увлекательная! Огромное спасибо Оксане и Светлане за приятную прогулку - сложилось впечатление, что мы давние знакомые, которые вместе гуляют по городу и делятся впечатлениями! Спасибо большое ещё раз! От души всем рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    26 сентября 2023
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Большое спасибо Светлане за замечательную экскурсию по Старому городу, за интересную подачу материала и любовь к своему городу, которую она
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    передала и нам, путешественникам, которые в Хорватии и в Сплите впервые. Отдельная благодарность за заботу об одном из участников нашей маленькой группы и за то, как экскурсия была построена с учетом возникших обстоятельств. Светлана, еще раз спасибо, Вы - профи, Ваши экскурсии буду рекомендовать.

  • Ж
    Жанна
    29 августа 2023
    Сплит - от Римской империи до наших дней
    Все прошло отлично!!!!!! Мы были с детьми 5,10,12 Екатерина работу сделала хорошо,с детьми все прошло на отлично,они даже не мешали Дала нам советы куда зайти и что еще посмотреть Смело обращайтесь к Екатерине
  • Ж
    Женя
    30 июня 2023
    Из Сплита в пиратский город Омиш
    Прекрасная экскурсия; понравилась всем, от мала до велика (от 6-летних до взрослых). Анамария отлично знает материал и увлекательно его подает;
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    умеет найти контакт со всеми. Также Анамария легко меняет планы, если надо; предлагает места, куда пойти в городе. Сам Омиш невероятен, комбинация гор, моря и реки очень редкая. Очень советую поехать вместе с Анамарией!

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Индивидуальные»

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  5. В заповедник Крка из Сплита
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в июне 2024
Сейчас в Сплите в категории "Индивидуальные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 95 до 800. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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