Главные экскурсионные места в Сплите

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян
Пешая
84 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
105 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетить подвалы дворца Диоклетиана, Кафедральный собор, храм Юпитера и Баптистерий
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
95 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    18 ноября 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Душевный,интересный,теплый и самый улыбчивый экскурсовод 👍советую на все 100%
    Душевный,интересный,теплый и самый улыбчивый экскурсовод 👍советую на все 100%
  • Т
    Татьяна
    15 ноября 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Великолепная экскурсия!!!Аннамария, благодарим за открытие для нас чудесного города с его многовековой историей ❤️ Экскурсия от местного жителя всегда максимально
    читать дальше

    насыщена не только историческими фактами, но и рассказами о жизни, быте, традициях местного населения. Прекрасный русский, юмор, интересный рассказ и обаяние нашего экскурсовода подарили нам 3 незаметно пролетевших часа 🙏 Аннамария - Вы великолепны ❤️ Рекомендуем 100%

    Великолепная экскурсия!!!Аннамария, благодарим за открытие для нас чудесного города с его многовековой историей ❤️ Экскурсия от
  • В
    Виктория
    27 октября 2024
    Сплит - город римлян и славян
    Наше путешествие по Хорватии стало по-настоящему незабываемым благодаря Аннемарии! Наша семья отправилась в тур по Сплиту 23 октября 2024 года, который
    читать дальше

    оказался не просто экскурсионной программой, а настоящей сказкой, в которую нас погрузила Аннамария. Каждый её рассказ оживлял древние камни, а её слова наполняли нас радостью и восхищением. Наши родители до сих пор вспоминают этот день с огромной теплотой, и мама, вернувшись домой, сказала, что это был самый яркий и счастливый момент нашего путешествия по Балканам. Мы, имея большой опыт работы с людьми, были поражены уровнем профессионализма Аннымарии. Она - невероятно харизматичный, талантливый и яркий человек, Профессионал с большой буквы, настоящий Мастер своего дела. Мы никогда раньше не встречали гида, который с такой страстью рассказывал бы о своём городе, делая его историю живой и близкой. Это был наш лучший гид за всю нашу жизнь! Экскурсия по дворцу Диоклетиана была настоящим путешествием во времени. Аннамария так увлекательно рассказывала о жизни императора, что мы чувствовали, как древние стены дышат историей. Прогулка по подземным коридорам, где снимали сцены «Игры престолов», была настоящей волшебной приключенческой частью нашей поездки. Её рассказы о Сплите, переплетении римской и славянской культур, скрытых уголках города открыли нам не просто исторический центр, а его душу. После экскурсии Аннамария уделила нам внимание и заботу, прислав подробные рекомендации по местным ресторанам и другим достопримечательностям, что сделало наше путешествие по Хорватии ещё более полным и насыщенным. Аннамария — тот человек, которого хочется рекомендовать каждому, кто ищет удивительные истории, тепло, доброту и настоящий профессионализм. Желаем ей только самого наилучшего! Пусть каждый её день будет наполнен счастьем, радостью и благодарными улыбками туристов, которым она так щедро дарит свои знания и душевное тепло. С искренней благодарностью, Николай, Лидия, Виктория и Ангелина

  • V
    Vadim
    8 июля 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
  • А
    Александр
    25 июня 2024
    Сплит - любовь с первого взгляда
    Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сплите
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплит - любовь с первого взгляда
  2. Сплит - город римлян и славян
  3. Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в феврале 2025
Сейчас в Сплите в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 105. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Сплите (Хорватия 🇭🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 113 ⭐ отзывов, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Хорватии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель