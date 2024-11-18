2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
€95 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Сегодня в 13:30
Завтра в 07:00
€105 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетить подвалы дворца Диоклетиана, Кафедральный собор, храм Юпитера и Баптистерий
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья18 ноября 2024Душевный,интересный,теплый и самый улыбчивый экскурсовод 👍советую на все 100%
- ТТатьяна15 ноября 2024Великолепная экскурсия!!!Аннамария, благодарим за открытие для нас чудесного города с его многовековой историей ❤️ Экскурсия от местного жителя всегда максимально
- ВВиктория27 октября 2024Наше путешествие по Хорватии стало по-настоящему незабываемым благодаря Аннемарии! Наша семья отправилась в тур по Сплиту 23 октября 2024 года, который
- VVadim8 июля 2024Гид Светлана отработала на 146%. Очень милая женщина и прекрасный рассказчик
- ААлександр25 июня 2024Светлана Очень приятный человек очень знающий экскурсовод все было красиво и вовремя Будем всем рекомендовать Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Популярные места»
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