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оказался не просто экскурсионной программой, а настоящей сказкой, в которую нас погрузила Аннамария. Каждый её рассказ оживлял древние камни, а её слова наполняли нас радостью и восхищением. Наши родители до сих пор вспоминают этот день с огромной теплотой, и мама, вернувшись домой, сказала, что это был самый яркий и счастливый момент нашего путешествия по Балканам. Мы, имея большой опыт работы с людьми, были поражены уровнем профессионализма Аннымарии. Она - невероятно харизматичный, талантливый и яркий человек, Профессионал с большой буквы, настоящий Мастер своего дела. Мы никогда раньше не встречали гида, который с такой страстью рассказывал бы о своём городе, делая его историю живой и близкой. Это был наш лучший гид за всю нашу жизнь! Экскурсия по дворцу Диоклетиана была настоящим путешествием во времени. Аннамария так увлекательно рассказывала о жизни императора, что мы чувствовали, как древние стены дышат историей. Прогулка по подземным коридорам, где снимали сцены «Игры престолов», была настоящей волшебной приключенческой частью нашей поездки. Её рассказы о Сплите, переплетении римской и славянской культур, скрытых уголках города открыли нам не просто исторический центр, а его душу. После экскурсии Аннамария уделила нам внимание и заботу, прислав подробные рекомендации по местным ресторанам и другим достопримечательностям, что сделало наше путешествие по Хорватии ещё более полным и насыщенным. Аннамария — тот человек, которого хочется рекомендовать каждому, кто ищет удивительные истории, тепло, доброту и настоящий профессионализм. Желаем ей только самого наилучшего! Пусть каждый её день будет наполнен счастьем, радостью и благодарными улыбками туристов, которым она так щедро дарит свои знания и душевное тепло. С искренней благодарностью, Николай, Лидия, Виктория и Ангелина