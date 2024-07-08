Увидеть самое главное в Сплите

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Сплит - любовь с первого взгляда
Пешая
29 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Сплита: от дворца Диоклетиана до местных деликатесов. Откройте для себя богатую культуру и уникальные традиции этого харизматичного города
Начало: На набережной Riva
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
95 за всё до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Красота, история и дух Сплита
Узнать город и увидеть его глазами местных жителей - в древности и сегодня
Начало: Бронзовая модель города на набережной
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
187 за всё до 7 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Начало: На набережной
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
95 за всё до 6 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Сплиту в категории «Самое главное»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сплит - любовь с первого взгляда
  2. Красота, история и дух Сплита
  3. Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Сколько стоит экскурсия по Сплиту в феврале 2025
Сейчас в Сплите в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 187. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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