Религиозные экскурсии по святым местам Сплита

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Сплите на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Сплита в пиратский город Омиш
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сплита в пиратский город Омиш: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя пиратский город Омиш. Прогулка по улочкам, крепость Мирабелла и живописный каньон реки Цетины ждут вас
Начало: ULICA MARINA DRŽIĆA
«Вы пройдете по уютным кварталам 12-13 веков, посетите церковь Святого Михаила и Святого Духа, а затем полюбуетесь восхитительной панорамой всего Омиша, поднявшись на стены старинной крепости Мирабелла»
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Начало: На набережной
«Мы посетим старейший действующий католический храм в мире»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€95 за всё до 6 чел.
Сплит - город римлян и славян
Пешая
2 часа
97 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сплит - город римлян и славян: дворец Диоклетиана и рыбный рынок
На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
Начало: OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
«Вы увидите, как в античном дворце могут жить современные горожане, сможете посетить красивый Кафедральный собор и языческий храм бога Юпитера»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€105 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    26 ноября 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Шикарная обзорная и историческая экскурсия, нашей большой компании очень понравилось.
  • В
    Вадим
    9 ноября 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Все было очень интересно
  • О
    Ольга
    19 октября 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Экскурсия в Сплите прошла просто замечательно! Анамария рассказывала очень интересно и с лёгкостью — информация запоминается сама собой. Было ощущение,
    читать дальше

    что гуляем с давним другом, который увлечён своим делом и умеет передать атмосферу места. А фотографии получились такие классные, что нас даже спрашивали, нанимали ли мы профессионального фотографа! После экскурсии Анамария оставалась на связи — помогла связаться с фирмой по аренде машин и дала много полезных советов. Искренне рекомендую Анамарию всем, кто хочет провести время в Сплите с пользой и удовольствием. Спасибо!

    Экскурсия в Сплите прошла просто замечательно! Анамария рассказывала очень интересно и с лёгкостью — информация запоминается
  • К
    Кристина
    7 октября 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
  • Г
    Гала
    2 октября 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Профессионально организованная экскурсия.
  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Очень приятная, энергичная и внимательная барышня и отличный гид! Самые лучшие рекомендации!
    Очень приятная, энергичная и внимательная барышня и отличный гид! Самые лучшие рекомендации!
  • Л
    Леонид
    16 сентября 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
    Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
  • А
    Андрей
    27 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
  • С
    Святослав
    24 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
    Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
  • Л
    Леонид
    19 августа 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Имели огромное удовольствие от экскурсии и других рекомендаций.
    Очень рекомендуем экскурсовода. Очень внимательная и профессиональная.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача
    читать дальше

    материала была живой и захватывающей. Отдельное спасибо за внимание к деталям и умение создавать дружескую атмосферу. Время с Вами пролетело очень быстро и весело. Вы прекрасный гид и замечательный человек♥️

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
  • Y
    Yury
    15 августа 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Экскурсия понравилась. Было интересно, легко, весело и по-доброму. Хотелось продлить экскурсию еще на часок-другой))
  • В
    Валентин
    6 августа 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями
    читать дальше

    и интересными фактами по маршруту экскурсии. Мы были с ребёнком 5 лет, с ним Елена тоже работала и отвлекала интересными заданиями. Очень советую в Сплите пользоваться любезностью Елены в её готовности поведать о истории города и даче одного из римских императоров)
    Помимо основной темы экскурсии Елена щедро делилась информацией по другим городам и регионам Хорватии, что нам очень помогло в дальнейшем маршруте.
    Всем советую!

  • М
    Марина
    29 июля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла
    читать дальше

    нас в историю возникновения и развития города Сплит. Мы по новому взглянули на знакомые с прошлого посещения места и узнали много интересного и впечатляющего. Ее захватывающее повествование было очень приятно и легко слушать.
    Еще Елена помогла нам с информацией по парковке, дала информацию, где можно вкусно поесть и какую достопремечательность можно увидеть из окна автомобиля, выезжая из города.
    Очень рекомендуем Елену как гида.

  • Е
    Екатерина
    24 июля 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Анамария – это восторг! Рассказала нам не только кучу фактов об истории город, но и поделилась полезными советами о том,
    читать дальше

    куда пойти в Сплите и в даже в соседних городах. Она ответила на все наши вопросы не только по теме экскурсии, но и о жизни в городе и стране, о себе.
    В целом мы отлично провели время и даже не заметили, как пролетели эти два часа! Я бы с радостью пошла гулять с Анамарией даже не как с экскурсоводом, а просто как с человеком, с которым приятно проводить время.
    Ещё у Анамарии отличное чувство юмора:)

    Анамария – это восторг! Рассказала нам не только кучу фактов об истории город, но и поделиласьАнамария – это восторг! Рассказала нам не только кучу фактов об истории город, но и поделиласьАнамария – это восторг! Рассказала нам не только кучу фактов об истории город, но и поделилась
  • О
    Олег
    23 июля 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Спасибо Анамарии за прекрасную экскурсию! Легко и непринужденно мы провели это время и узнали много интересного. Отдельная благодарность гиду за его рекомендации относительно нашего пребывания в городе Сплит и окрестностях.
  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную
    читать дальше

    экскурсию. Гид - Елена, моментально нам ответила и через пару часов мы гуляли по исторической части города, познавая и разгадывая уникальность этого места. Мы были удивлены многим фактам и влюблены в архитектуру и энергетику города, благодаря знаниям и кругозору Елены. Отличная подача информации, легкое ее восприятие, с юмором, загадками и огромной любовью к своей профессии!
    Merci Елена, мы в восторге!

  • А
    Алла
    29 июня 2025
    Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи
    Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в
    читать дальше

    этот город во время ее рассказа. Экскурсия очень информативная, и при этом интересная и живая. У Елены нет "отработать по часам", вместо 2-х часов она показывала нам город 3 часа и рассказала и показала много мест, которые уже в экскурсию не входили. Если есть желание узнать город и его историю глубинно, а не наскоком, то экскурсовод лучше Елены вряд ли может быть.

  • А
    Александр
    29 июня 2025
    Сплит - город римлян и славян
    Очень понравилась гид Анамария. Прекрасно провела экскурсию и дала кучу практической информации. Время в ее компании пролетело незаметно.

