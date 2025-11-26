читать дальше

куда пойти в Сплите и в даже в соседних городах. Она ответила на все наши вопросы не только по теме экскурсии, но и о жизни в городе и стране, о себе.

В целом мы отлично провели время и даже не заметили, как пролетели эти два часа! Я бы с радостью пошла гулять с Анамарией даже не как с экскурсоводом, а просто как с человеком, с которым приятно проводить время.

Ещё у Анамарии отличное чувство юмора:)