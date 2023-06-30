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с Анной так быстро, что мы не заметили прошедший час. Конечно сам заповедник восхищает своим великолепием натуральной не тронутой человеком природой, а запахами трав и деревьев невозможно надышаться. Совет: возьмите с собой что нибудь, чтобы кормить рыб, которая стоит в воде косяками и ждёт подкормки.