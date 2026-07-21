25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Сплита - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсия позволит насладиться историей и гастрономией в полной мере.

На обзорной прогулке по Сплиту откроются все грани города: античные улицы и языческие храмы, средневековые церквушки и современные уголки Хорватии. Перенеситесь в Римскую империю 3 века и побывайте в легендарном дворце Диоклетиана, где снимали сцены «Игры престолов». Увидите египетского сфинкса, исполинского бронзового епископа и улицы с именами классиков русской литературы. А если разыграется аппетит, посетите местный рыбный рынок и попробуйте хорватский брудэт

Описание экскурсии

Атмосфера античности во дворце Диоклетиана

В фильме «Москва слезам не верит» один из персонажей рассказывает историю об императоре Диоклетиане, который отказался от власти и создал дворец, в котором прожил до конца своих дней. Эта история совершенно правдива! Вы убедитесь в этом, посетив грандиозный дворец Диоклетиана, откуда берет начало Сплит, и пройдете по античным улицам замка-крепости, внесенного в список наследия ЮНЕСКО. Я покажу вам, где во дворце Диоклетиан выращивал капусту, где находилась императорская летняя веранда, приёмная и кухня. Вы увидите, как в античном дворце могут жить современные горожане, сможете посетить красивый Кафедральный собор и языческий храм бога Юпитера. А еще погуляете по подземному коридору, где снимали сцены из «Игры престолов», и посмотрите на древнего сфинкса, которого, если верить легенде, привезли из египетской гробницы Тутмоса III.

Переплетение культур на улицах Сплита

На прогулке по Сплиту вы отыщете уголки античности во дворах жилых домов, которые обычные туристы могут просто не заметить, и поймете, как тесно переплетаются в городе римская и славянская культуры. Вы побываете в маленькой церкви святого Мартина, где живут монахини Доминиканского ордена, дотронетесь до большого пальца гигантской бронзовой статуи епископа Гргура Нинского на счастье и увидите самые любопытные уголки Сплита. Приятным сюрпризом станут найденные на улицах города отсылки к русской культуре: площадь Пушкина, улица Толстого, парк Чайковского — всё это в Сплите!

Всё самое вкусное в городе

Мы обязательно поговорим о национальной кухне Хорватии и наиболее характерных для неё блюдах. Сплит — мой родной город. Вы узнаете, где можно купить местные вина, устриц и оливковое масло, а где отведать брудэт — блюдо из морепродуктов, тушеных в белом вине с оливковым маслом, петрушкой и чесноком. И конечно, мы заглянем на колоритный местный рыбный рынок, где можно в полной мере погрузиться в повседневную жизнь Сплита и пообщаться с местными жителями.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются (по желанию) входные билеты в Кафедральный собор (бывший мавзолей Диоклетиана) — 5 евро/чел., а также на колокольню — 7 евро/чел.