25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сплит - город римлян и славян

На прогулке по Сплиту вы увидите дворец Диоклетиана, античные улицы, средневековые церкви и современные уголки Хорватии. Попробуйте хорватский брудэт
На обзорной прогулке по Сплиту откроются все грани города: античные улицы и языческие храмы, средневековые церквушки и современные уголки Хорватии.

Перенеситесь в Римскую империю 3 века и побывайте в легендарном дворце Диоклетиана, где снимали сцены «Игры престолов».

Увидите египетского сфинкса, исполинского бронзового епископа и улицы с именами классиков русской литературы. А если разыграется аппетит, посетите местный рыбный рынок и попробуйте хорватский брудэт
5
103 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Дворец Диоклетиана
  • 📸 Сцены из «Игры престолов»
  • 🗿 Египетский сфинкс
  • 📚 Улицы с именами русских классиков
  • 🍲 Хорватский брудэт
  • 🍷 Местные вина и устрицы

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения Сплита - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а экскурсия позволит насладиться историей и гастрономией в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Сплит - город римлян и славян
Сплит - город римлян и славян
Сплит - город римлян и славян

Что можно увидеть

  • Дворец Диоклетиана
  • Кафедральный собор
  • Храм бога Юпитера
  • Бронзовая статуя епископа Гргура Нинского
  • Площадь Пушкина
  • Улица Толстого
  • Парк Чайковского
  • Рыбный рынок

Описание экскурсии

Атмосфера античности во дворце Диоклетиана

В фильме «Москва слезам не верит» один из персонажей рассказывает историю об императоре Диоклетиане, который отказался от власти и создал дворец, в котором прожил до конца своих дней. Эта история совершенно правдива! Вы убедитесь в этом, посетив грандиозный дворец Диоклетиана, откуда берет начало Сплит, и пройдете по античным улицам замка-крепости, внесенного в список наследия ЮНЕСКО. Я покажу вам, где во дворце Диоклетиан выращивал капусту, где находилась императорская летняя веранда, приёмная и кухня. Вы увидите, как в античном дворце могут жить современные горожане, сможете посетить красивый Кафедральный собор и языческий храм бога Юпитера. А еще погуляете по подземному коридору, где снимали сцены из «Игры престолов», и посмотрите на древнего сфинкса, которого, если верить легенде, привезли из египетской гробницы Тутмоса III.

Переплетение культур на улицах Сплита

На прогулке по Сплиту вы отыщете уголки античности во дворах жилых домов, которые обычные туристы могут просто не заметить, и поймете, как тесно переплетаются в городе римская и славянская культуры. Вы побываете в маленькой церкви святого Мартина, где живут монахини Доминиканского ордена, дотронетесь до большого пальца гигантской бронзовой статуи епископа Гргура Нинского на счастье и увидите самые любопытные уголки Сплита. Приятным сюрпризом станут найденные на улицах города отсылки к русской культуре: площадь Пушкина, улица Толстого, парк Чайковского — всё это в Сплите!

Всё самое вкусное в городе

Мы обязательно поговорим о национальной кухне Хорватии и наиболее характерных для неё блюдах. Сплит — мой родной город. Вы узнаете, где можно купить местные вина, устриц и оливковое масло, а где отведать брудэт — блюдо из морепродуктов, тушеных в белом вине с оливковым маслом, петрушкой и чесноком. И конечно, мы заглянем на колоритный местный рыбный рынок, где можно в полной мере погрузиться в повседневную жизнь Сплита и пообщаться с местными жителями.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются (по желанию) входные билеты в Кафедральный собор (бывший мавзолей Диоклетиана) — 5 евро/чел., а также на колокольню — 7 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анамария
Анамария — ваш гид в Сплите
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1282 туристов
Добро пожаловать в Хорватию и мой родной город Сплит! Меня зовут Анамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное
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место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария отлично знает историю и особенности мест, о которых рассказывает, умеет интересно подать информацию и с удовольствием отвечает на все вопросы. Благодаря профессионализму, доброжелательности и приятной атмосфере экскурсия оставила только самые положительные впечатления. Однозначно рекомендую такого гида и с удовольствием обращусь снова!
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
Огромное спасибо нашему гиду Анемарии за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и увлекательно. Анамария
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Мария
Спасибо за чудесную экскурсию, много исторического материала, рассказы с любовью к своему делу. Кроме того Анамария дала полезные рекомендации.
Спасибо за чудесную экскурсию, много исторического материала, рассказы с любовью к своему делу. Кроме того Анамария дала полезные рекомендации.
Спасибо за чудесную экскурсию, много исторического материала, рассказы с любовью к своему делу. Кроме того Анамария дала полезные рекомендации.
Спасибо за чудесную экскурсию, много исторического материала, рассказы с любовью к своему делу. Кроме того Анамария дала полезные рекомендации.
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А
От души рекомендую эту потрясающую экскурсию и абсолютно волшебную Анну-Марию! Сплошной восторг, как от самого повествования, так и подачи материала. Безусловно, красоту Сплита ничем не испортишь, но экскурсовод очень тонко и легко выстроила прогулку, чтобы обозначить все главные моменты. Мы не в первый раз этом городе, но Благодаря Анне-Марие эти воспоминания останутся еще более яркими и красочными!
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Екатерина
Понравилась экскурсия с Анамария. Всем участникам было уделено внимание, и детям и взрослым. Анамария дала много советов как провести время и помогла с выбором места для ужина.
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О
Экскурсия в Сплите прошла просто замечательно! Анамария рассказывала очень интересно и с лёгкостью — информация запоминается сама собой. Было ощущение, что гуляем с давним другом, который увлечён своим делом и
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умеет передать атмосферу места. А фотографии получились такие классные, что нас даже спрашивали, нанимали ли мы профессионального фотографа! После экскурсии Анамария оставалась на связи — помогла связаться с фирмой по аренде машин и дала много полезных советов. Искренне рекомендую Анамарию всем, кто хочет провести время в Сплите с пользой и удовольствием. Спасибо!

Экскурсия в Сплите прошла просто замечательно! Анамария рассказывала очень интересно и с лёгкостью — информация запоминается
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G
Совершенно потрясающий гид и очень интересный и красивый город! Анамария прекрасно знает историю и любит свой город. Прогулка была очень интересной,приятной и весёлой! Время пролетело назаметно. Анамария зарядила нас своей прекрасной энергетикой и радостью от встречи с ней и со Сплитом! Спасибо,Анамария!!! Всем очень советуем!!!!
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