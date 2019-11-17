25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дворец императора Диоклетиана, средневековые церквушки и колоритный рыбный рынок

Anamarija
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Anamarija – ваш гид
На обзорной прогулке по Сплиту вам откроются все грани города: античные улицы и языческие храмы, средневековые церквушки и современные уголки Хорватии.

Вы перенесетесь в Римскую империю 3 века и побываете в легендарном дворце Диоклетиана, где снимали сцены «Игры престолов».

Увидите египетского сфинкса, исполинского бронзового епископа и улицы с именами классиков русской литературы.

А если от обилия интересных исторических фактов у вас разыграется аппетит, я проведу вас на местный рыбный рынок и покажу, где можно попробовать хорватский брудэт!
95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT
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У этой экскурсии25 отзывов
4.92
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян

Что вас ожидает

Атмосфера античности во дворце Диоклетиана
В фильме «Москва слезам не верит» один из персонажей рассказывает историю об императоре Диоклетиане, который отказался от власти и создал дворец, в котором прожил до конца своих дней. Эта история совершенно правдива! Вы убедитесь в этом, посетив грандиозный дворец Диоклетиана, откуда берет начало Сплит, и пройдете по античным улицам замка-крепости, внесенного в список наследия ЮНЕСКО. Я покажу вам, где во дворце Диоклетиан выращивал капусту, где находилась императорская летняя веранда, приёмная и кухня. Вы увидите, как в античном дворце могут жить современные горожане, сможете посетить красивый Кафедральный собор и языческий храм бога Юпитера. А еще погуляете по подземному коридору, где снимали сцены из «Игры престолов», и посмотрите на древнего сфинкса, которого, если верить легенде, привезли из египетской гробницы Тутмоса III.

Переплетение культур на улицах Сплита
На прогулке по Сплиту вы отыщете уголки античности во дворах жилых домов, которые обычные туристы могут просто не заметить, и поймете, как тесно переплетаются в городе римская и славянская культуры. Вы побываете в маленькой церкви святого Мартина, где живут монахини Доминиканского ордена, дотронетесь до большого пальца гигантской бронзовой статуи епископа Гргура Нинского на счастье и увидите самые любопытные уголки Сплита. Приятным сюрпризом станут найденные на улицах города отсылки к русской культуре: площадь Пушкина, улица Толстого, парк Чайковского — всё это в Сплите!

Всё самое вкусное в городе
Мы обязательно поговорим о национальной кухне Хорватии и наиболее характерных для неё блюдах. Вы узнаете, где в Сплите можно купить местные вина, устриц и оливковое масло, а где отведать брудэт — блюдо из морепродуктов, тушеных в белом вине с оливковым маслом, петрушкой и чесноком. И конечно, мы заглянем на колоритный местный рыбный рынок, где можно в полной мере погрузиться в повседневную жизнь Сплита и пообщаться с местными жителями.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются (по желанию) входные билеты в Кафедральный собор (бывший мавзолей Диоклетиана) — 4 евро/чел., а также на колокольню — 7 семь евро/чел.

Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян
Сплит — город римлян и славян

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура OBALA LAZARETA 1, 21000 SPLIT.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anamarija
Anamarija
Добро пожаловать в Хорватию! Меня зовут Аннамария, и я с удовольствием буду вашим гидом в Средней Далмации. На побережье Адриатического моря действительно трудно найти более прекрасное место. Почему? Потому что Средняя Далмация — регион разнообразия! Море, острова, реки, каньоны, водопады, горы — всё это находится рядом. Шибенскую и Макарскю ривьеры невозможно ни с чем сравнить, а Сплит, который стоит между ними, известен даже и Гоше из фильма «Москва слезам не верит»! Я закончила Филологический факультет Загребского университеты. Профессор мировой и сравнительной литературы. Увлекаюсь русской литературой! С 2008 года работаю в туризме, работаю в Сплите и Загребе. Также училась в Санкт-Петербургском государственном университете — в Центре русского языка и культуры.
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 ноября 2019
Были на экскурсии у Аннымарии. Она рассказала нас много интересного про сам город, историю страны, Вместе с Анноймарией мы окунулись в атмосферу древнего Сплита, прониклись его атмосферой, прочувствовали всю мощь и величие того времени. Она очень увлекательно провела экскурсию. Мы прошли по всему древнему городу, побывали на смотровой площадке, с которой открывается непередаваемый вид на город.
Мы слушали ее с огромным удовольствием. Очень грамотная речь, структурированная подача информации. Аннамария очень приятная, располагающая, никуда не торопила, не подгоняла. Вся наша группа очень признательна за замечательную экскурсию. Мы не ошиблись в своём выборе))) От всей души рекомендую. Если нужен гид в Сплите, то это Аннамария.
19 сентября 2019
Ох, это полный восторг! Вся наша семья полюбила Сплит благодаря увлекательной экскурсии с Анной-Марией. Это экскурсовод от Бога. Очень живая, искренняя и образованная. Ни капельки фальши или заученных фраз! Экскурсовод никуда не спешила, не смотрела на часы, хотя наша экскурсия немного была дольше, чем было заявлено. Побольше бы таких профессионалов!!!
31 августа 2019
Огромное спасибо Анамарии за чудесную экскурсию. Очень было все комфортно, интересно, познователтно. Мы остались очень довольны. И далее ,на протяжении нашего отдыха Анамария нам помогала советом, где что лучше посмотреть , куда поехать.
25 июля 2019
Огромное спасибо Anamarija за чудесную экскурсию по древнему Сплиту. Anamarija - интересный, эмоциональный, очень душевный рассказчик. Мы узнали все тайны и предания Сплита. Удивительный город - колоритный, уютный, пестрый, атмосферный. Сходите на экскурсию и Вы не пожалеете. Увидите не только туристический старый город, но и уютные, интересные уголки, которые спрятаны от любопытных глаз. Но только с нашим гидом они станут доступны. Маршрут легкий, интересный, удобный. Гиду огромная благодарность за приятное и полезное путешествие!!!
22 июля 2019
Нам очень понравилась Аннамария и экскурсия. Было весело и интересно. Анна помогла составить ещё несколько самостоятельных маршрутов, сделала фото. Мы не пожалели ни разу.
20 июля 2019
19 июля были на обзорной экскурсии с АннойМарией, удивительный человек, эрудированный гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия ооочень понравилась. Рекомендуем данного гида всем. Ирина. Любовь.
19 июля 2019
Мы первый раз в Хорватии. Очень рады, что наша первая экскурсия в этой стране была с таким замечательным гидом как Анамарья! Было легко, живо и интересно. Советуем всем, кто интересуется историей.
1 июля 2019
Анамария внимательный, веселый, знающий гид. За 2,5 часа узнали много интересного о истории, архитектуре, знаменитых людях и нынешней жизни в Сплите и Хорватии. Анамария не забывала во время экскурсии уделить внимание и ребенку. Экскурсия прошла в приятной, дружелюбной атмосфере. Анамария так заинтересовала нас, что продолжили бродить в старом городу самостоятельно на следующий день, так как там поджидает очень много всего интересного за каждым уголком. Анамария сделала на память несколько красивых фото нашей семьи со смотровой площадке, очень благодарны. Очень довольны экскурсией и рекомендуем другим путешественникам.
19 июня 2019
Добрый день ! Всё было великолеппно , Аннамария очень интересно передает информацию, красочно и эмоционально ! Оценка 5+ ! Спасибо !
15 июня 2019
Расстроена экскурсией, вместо двух с половиной часов чуть больше полутора и фактически это не обзорная экскурсия, а экскурсия по дворцу Диоклетиана.
Ещё 15 отзывов

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Погрузиться в атмосферу средневекового города и увидеть его главные достопримечательности
Вы посетите сердце Сплита — дворец римского императора Диоклетиана — и узнаете, почему он был построен именно в этом месте. Пройдете по лабиринту старинных улиц и площадей и услышите, какие империи владели Сплитом на протяжении истории и чем живет город сегодня.

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