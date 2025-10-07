Экскурсия по Сплиту предлагает уникальную возможность исследовать дворец императора Диоклетиана, которому более 1700 лет.
Это удивительное место включает подземные галереи, Кафедральный собор и храм Юпитера, превращённый в баптистерий Святого Иоанна. Участники смогут раскрыть тайны древних стен, найти и расшифровать языческие символы. Посещение этих исторических мест позволит глубже понять культуру и архитектуру древнего Сплита
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальный дворец Диоклетиана
- 🕍 Старейший католический храм
- 🔍 Тайны древних символов
- 🗿 Египетские сфинксы
- 📜 История и культура Сплита
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Дворец Диоклетиана
- Кафедральный собор
- Храм Юпитера
Описание экскурсии
Подвалы дворца Диоклетиана. Вы увидите загадочные символы, выбитые на древних камнях, культовое место, загадочную гробницу и египетских сфинксов. Я расскажу о римских методах строительства, о влиянии на них звёзд и культуры Древнего Египта.
Кафедральный собор/мавзолей Диоклетиана. Мы посетим старейший действующий католический храм в мире. Вы увидите оригинальные портреты императора Диоклетиана и его жены, а также их потрясающий по красоте мавзолей. Я расскажу о трансформации этого места и покажу шедевры средневекового зодчества.
Храм Юпитера/Баптистерий. Вы увидите языческий храм и христианскую крестильную купель с первым в истории изображением европейского короля в средневековом зодчестве.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: подвалы дворца — 8€ за чел, Кафедральный собор — 5€ за чел, храм Юпитера — 3€ за чел
- Гид не несёт ответственности за изменения в расписании рабочего времени музея, кафедрального собора и баптистерия, а также стоимости входных билетов
- В случае невозможности посещения подвалов, собора и баптистерия экскурсия проводится с внешним осмотром доступных локаций
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сплите
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Елена, я обожаю Далмацию, жизнь на побережье и ставший родным Сплит. Люблю заинтересовывать гостей историей города, особенностями культуры и нравов местных жителей. Просто таю от удовольствия, когда после
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
К
Кристина
7 окт 2025
Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
Леонид
16 сен 2025
Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
Андрей
27 авг 2025
Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
С
Святослав
24 авг 2025
Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
Татьяна
18 авг 2025
Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача материала была живой и захватывающей. Отдельное спасибо за внимание к деталям и умение создавать дружескую атмосферу. Время с Вами пролетело очень быстро и весело. Вы прекрасный гид и замечательный человек♥️
Т
Татьяна
15 авг 2025
Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
В
Валентин
6 авг 2025
Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями и интересными фактами по маршруту экскурсии. Мы были с ребёнком
М
Марина
29 июл 2025
На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла нас в историю возникновения и развития города Сплит. Мы по
А
Анастасия
19 июл 2025
Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную экскурсию. Гид - Елена, моментально нам ответила и через пару
А
Алла
29 июн 2025
Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в этот город во время ее рассказа. Экскурсия очень информативная, и
Tatiana
2 мая 2025
Елена сумела за короткое время рассказать о богатой истории дворца Диоклетиана и затронуть важные аспекты древней истории региона. Экскурсия очень информативная, со множеством подробностей. Елена вовлекала нас в разговор, заставляла
Н
Наталья
24 апр 2025
Мы были на экскурсии вдвоём с сыном (12 лет). Елена отлично доносит материал -так, что интересно взрослым и не скучно детям. Присутствует элемент интерактивности. Мы перенеслись в Сплит 3 века, и нам понравился император Диоклетиан. Удачно было выбрано время-с утра-до основного потока туристов.
Ž
Želimir
9 апр 2025
Огромная благодарность за экскурсию!
Все понравилось!
Было познавательно, интересно и содержательно! Столько фактов, деталей, а главное в лёгкой и доступной форме! Елена грамотный гид, профессионал своего дела. Чувствуется глубокое знание города, его истории и традиций.
Обязательно порекомендую Елену всем желающим посетить Сплит.
Ещё раз большое спасибо за возможность влюбиться в город!
Входит в следующие категории Сплита
