Экскурсия по Сплиту с акцентом на музеи

Посетите дворец Диоклетиана, Кафедральный собор и храм Юпитера. Узнайте о римских методах строительства и языческих символах
Экскурсия по Сплиту предлагает уникальную возможность исследовать дворец императора Диоклетиана, которому более 1700 лет.

Это удивительное место включает подземные галереи, Кафедральный собор и храм Юпитера, превращённый в баптистерий Святого Иоанна. Участники смогут раскрыть тайны древних стен, найти и расшифровать языческие символы. Посещение этих исторических мест позволит глубже понять культуру и архитектуру древнего Сплита
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальный дворец Диоклетиана
  • 🕍 Старейший католический храм
  • 🔍 Тайны древних символов
  • 🗿 Египетские сфинксы
  • 📜 История и культура Сплита
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Дворец Диоклетиана
  • Кафедральный собор
  • Храм Юпитера

Описание экскурсии

Подвалы дворца Диоклетиана. Вы увидите загадочные символы, выбитые на древних камнях, культовое место, загадочную гробницу и египетских сфинксов. Я расскажу о римских методах строительства, о влиянии на них звёзд и культуры Древнего Египта.

Кафедральный собор/мавзолей Диоклетиана. Мы посетим старейший действующий католический храм в мире. Вы увидите оригинальные портреты императора Диоклетиана и его жены, а также их потрясающий по красоте мавзолей. Я расскажу о трансформации этого места и покажу шедевры средневекового зодчества.

Храм Юпитера/Баптистерий. Вы увидите языческий храм и христианскую крестильную купель с первым в истории изображением европейского короля в средневековом зодчестве.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: подвалы дворца — 8€ за чел, Кафедральный собор — 5€ за чел, храм Юпитера — 3€ за чел
  • Гид не несёт ответственности за изменения в расписании рабочего времени музея, кафедрального собора и баптистерия, а также стоимости входных билетов
  • В случае невозможности посещения подвалов, собора и баптистерия экскурсия проводится с внешним осмотром доступных локаций

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сплите
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Елена, я обожаю Далмацию, жизнь на побережье и ставший родным Сплит. Люблю заинтересовывать гостей историей города, особенностями культуры и нравов местных жителей. Просто таю от удовольствия, когда после
экскурсии путешественники смотрят на эти старые камни другими глазами. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, до переезда в Хорватию 15 лет провела в Минске. Живу в Сплите с 2012 года, замужем за музыкантом. Маркетолог по образованию, гид по призванию. Получила образование и лицензию гида в местном университете. Приезжайте, приглашаю вас разделить мою любовь к Хорватии!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
К
Кристина
7 окт 2025
Спасибо большое Елене за прекрасную экскурсию. Все очень понравилось, рекомендуем.
Леонид
Леонид
16 сен 2025
Экскурсия превзошла все возможные ожидания. Лена обаятельный человек и прекрасный рассказчик. Узнали много нового, получили исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы. Настоятельно рекомендуем посетить эту экскурсию. Не пожалеете.
Андрей
Андрей
27 авг 2025
Сначала скептически относился к экскурсии из-за того, что из описания экскурсии сложилось впечатления фокуса исключительно на музее. Елена развеяла эти сомнения с первых секунд встречи и в последствии покорила нас как гид и как человек. Тепло, комфортно, профессионально. Рекомендую 🤌🏻
С
Святослав
24 авг 2025
Елена — замечательный экскурсовод! Экскурсия была очень интересной и насыщенной, при этом учла мою усталость после ночного перелёта. С лёгкостью отвечала на все вопросы и даже рассказала о местах за пределами программы. С удовольствием порекомендую её друзьям и знакомым!
Татьяна
Татьяна
18 авг 2025
Елена, спасибо Вам большое за увлекательную и содержательную экскурсию. Благодаря Вам мы узнали много нового и интересного, а сама подача материала была живой и захватывающей. Отдельное спасибо за внимание к деталям и умение создавать дружескую атмосферу. Время с Вами пролетело очень быстро и весело. Вы прекрасный гид и замечательный человек♥️
Т
Татьяна
15 авг 2025
Всё было замечательно! Елена максимально заинтересовала нас историей Сплита. Показала самые интересные места, мы узнали захватывающие факты о правлении Диолектиана. Подтолкнула нас к дальнейшим экскурсиям и изучению истории Сплита. Очень благодарны Елене!
В
Валентин
6 авг 2025
Экскурсия прошла незаметно, по времени даже перебрали отведённые 2 часа. Всё это время Елена увлечённо и очень интересно делилась знаниями и интересными фактами по маршруту экскурсии. Мы были с ребёнком
5 лет, с ним Елена тоже работала и отвлекала интересными заданиями. Очень советую в Сплите пользоваться любезностью Елены в её готовности поведать о истории города и даче одного из римских императоров)
Помимо основной темы экскурсии Елена щедро делилась информацией по другим городам и регионам Хорватии, что нам очень помогло в дальнейшем маршруте.
Всем советую!

М
Марина
29 июл 2025
На экскурсии я была со своей семьей. Мы очень рады, что эту экскурсию вела Елена. С первой минуты она увлекла нас в историю возникновения и развития города Сплит. Мы по
новому взглянули на знакомые с прошлого посещения места и узнали много интересного и впечатляющего. Ее захватывающее повествование было очень приятно и легко слушать.
Еще Елена помогла нам с информацией по парковке, дала информацию, где можно вкусно поесть и какую достопремечательность можно увидеть из окна автомобиля, выезжая из города.
Очень рекомендуем Елену как гида.

А
Анастасия
19 июл 2025
Мы опоздали на паром, и у нас появилось 5 часов свободного времени в Сплите, решили попытать удачу и забронировать индивидуальную экскурсию. Гид - Елена, моментально нам ответила и через пару
часов мы гуляли по исторической части города, познавая и разгадывая уникальность этого места. Мы были удивлены многим фактам и влюблены в архитектуру и энергетику города, благодаря знаниям и кругозору Елены. Отличная подача информации, легкое ее восприятие, с юмором, загадками и огромной любовью к своей профессии!
Merci Елена, мы в восторге!

А
Алла
29 июн 2025
Хочется выразить огромную благодарность Елене. Елена специалист с большой буквы! Она настолько увлечена городом, его историей, что невольно влюбляешься в этот город во время ее рассказа. Экскурсия очень информативная, и
при этом интересная и живая. У Елены нет "отработать по часам", вместо 2-х часов она показывала нам город 3 часа и рассказала и показала много мест, которые уже в экскурсию не входили. Если есть желание узнать город и его историю глубинно, а не наскоком, то экскурсовод лучше Елены вряд ли может быть.

Tatiana
Tatiana
2 мая 2025
Елена сумела за короткое время рассказать о богатой истории дворца Диоклетиана и затронуть важные аспекты древней истории региона. Экскурсия очень информативная, со множеством подробностей. Елена вовлекала нас в разговор, заставляла
думать и делать свои маленькие исторические открытия. Если вы ищете гида по Сплиту, то выбирайте Елену - знающего, образованного и обаятельного (это важно!) человека. Сожалею только об одном: два часа явно мало, хотелось бы больше!

Н
Наталья
24 апр 2025
Мы были на экскурсии вдвоём с сыном (12 лет). Елена отлично доносит материал -так, что интересно взрослым и не скучно детям. Присутствует элемент интерактивности. Мы перенеслись в Сплит 3 века, и нам понравился император Диоклетиан. Удачно было выбрано время-с утра-до основного потока туристов.
Ž
Želimir
9 апр 2025
Огромная благодарность за экскурсию!
Все понравилось!
Было познавательно, интересно и содержательно! Столько фактов, деталей, а главное в лёгкой и доступной форме! Елена грамотный гид, профессионал своего дела. Чувствуется глубокое знание города, его истории и традиций.
Обязательно порекомендую Елену всем желающим посетить Сплит.
Ещё раз большое спасибо за возможность влюбиться в город!

Входит в следующие категории Сплита

