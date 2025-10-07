Экскурсия по Сплиту предлагает уникальную возможность исследовать дворец императора Диоклетиана, которому более 1700 лет. Это удивительное место включает подземные галереи, Кафедральный собор и храм Юпитера, превращённый в баптистерий Святого Иоанна. Участники смогут раскрыть тайны древних стен, найти и расшифровать языческие символы. Посещение этих исторических мест позволит глубже понять культуру и архитектуру древнего Сплита

Описание экскурсии

Подвалы дворца Диоклетиана. Вы увидите загадочные символы, выбитые на древних камнях, культовое место, загадочную гробницу и египетских сфинксов. Я расскажу о римских методах строительства, о влиянии на них звёзд и культуры Древнего Египта.

Кафедральный собор/мавзолей Диоклетиана. Мы посетим старейший действующий католический храм в мире. Вы увидите оригинальные портреты императора Диоклетиана и его жены, а также их потрясающий по красоте мавзолей. Я расскажу о трансформации этого места и покажу шедевры средневекового зодчества.

Храм Юпитера/Баптистерий. Вы увидите языческий храм и христианскую крестильную купель с первым в истории изображением европейского короля в средневековом зодчестве.

