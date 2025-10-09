Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Прогулка по Загребу откроет вам его исторические улочки и лучшие кофейни. Узнайте легенды города и насладитесь традиционными сладостями
Начало: Экскурсии на главной площади - Бана Йосипа Елачича
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Погрузитесь в атмосферу Загреба с экскурсией по Верхнему и Нижнему городу. Увидите исторические места, насладитесь местной культурой и уникальными видами
Начало: В центре города
11 окт в 08:00
12 окт в 08:30
€133 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аристократичный Загреб: прогулка по историческим паркам
Погрузитесь в атмосферу Загреба, где пересекаются Восток и Запад. Прогулка по Нижнему городу раскроет тайны истории и современной жизни
Начало: У Оперного Театра
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
