Вы пройдете по основным ярмаркам города с невероятным ассортиментом красочных товаров в духе Старой Европы. Согреетесь ароматным глинтвейном, отведаете традиционные сладкие «фритуле» (пончики) или печеные каштаны, а также сможете оценить разные виды сосисок или традиционное блюдо Сочельника — «бакалар». Увидите праздничные катки города. И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе.
Я проведу вас по самым значимым и красивым парадным улицам Загреба. Вы получите общее представление о городе и познакомитесь с районами, которые можно увидеть только пешком. Мы поговорим о жизни в современной Хорватии и Загребе, истории знаковых мест, а также о традициях и трендах.