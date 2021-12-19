До пандемии загребский Адвент трижды признавался самым уютным в Европе. В этом году он вновь открывает двери в рождественскую сказку с хорватским колоритом. Прогулка познакомит с обычаями Сочельника и предложит обзорную экскурсию по главным районам столицы. Посетители смогут насладиться ароматным глинтвейном, традиционными сладостями и сувенирами. Путешествие охватывает Верхний и Нижний город, включая фуникулер и уникальные исторические места
6 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Уникальные рождественские ярмарки
- 🍷 Дегустация традиционных угощений
- 📸 Фотоохота на лучших площадках
- 🚋 Путешествие на фуникулере
- 🏛️ Знакомство с историей Загреба
- 🎁 Покупка оригинальных сувениров
Что можно увидеть
- Верхний город
- Нижний город
- Музей Разбитых сердец
- Башня Лотрашчак
- Большой театр
Описание экскурсии
Дух Рождества, которого ждешь
Вы пройдете по основным ярмаркам города с невероятным ассортиментом красочных товаров в духе Старой Европы. Согреетесь ароматным глинтвейном, отведаете традиционные сладкие «фритуле» (пончики) или печеные каштаны, а также сможете оценить разные виды сосисок или традиционное блюдо Сочельника — «бакалар». Увидите праздничные домики города. И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе.
Обзорная экскурсия по центру
Я проведу вас по самым значимым и красивым парадным улицам Загреба. Вы получите общее представление о городе и познакомитесь с районами, которые можно увидеть только пешком. Мы поговорим о жизни в современной Хорватии и Загребе, истории знаковых мест, а также о традициях и трендах.
- Сначала погуляем по Верхнему городу, историческому началу Загреба. Вы узнаете, как он зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.
- Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.
Организационные детали
- Не включены билеты на фуникулер (5 кун), смотровую башню Лотрошчак (20 кун) и расходы на еду и напитки, но цены на все в Загребе весьма умеренные!
- Посетить башню можно только при наличии сертификата о прививке (любой европейской или Спутника)
- Экскурсию проведу для вас я или мой коллега, также профессиональный гид
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 535 туристов
В Загребе живу уже несколько лет, люблю путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. В экскурсиях показываю Хорватию с самых ярких сторон: знакомлю с ее необычной историей, интересной культурой и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило ближе познакомиться с городом. Во многие места я решила вернуться ещё днём, чтобы посмотреть
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П
Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели! Мы были в полнейшем восторге от гида и вечернего маршрута, по которому она нас
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Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
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Потрясающий день у нас выдался благодаря прогулке с Екатериной по такому предрождественскому, вкусному, нарядному Загребу.
Очень интересно, весело, со вкусом, познавательно. Как погуляли с подругой, ещё и массу нового узнали. Именно такой формат я люблю, огромная благодарность прекрасной Екатерине, очень рекомендую экскурсию.
Очень интересно, весело, со вкусом, познавательно. Как погуляли с подругой, ещё и массу нового узнали. Именно такой формат я люблю, огромная благодарность прекрасной Екатерине, очень рекомендую экскурсию.
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A
Отличная получилась прогулка-экскурсия по рождественскому Загребу. Интересно, празднично и даже вкусно. Екатерина - отличный рассказчик - узнали много о прошлом и о настоящем города и его жителей, и при этом легко и незаметно пролетели 3 часа. Спасибо!
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В
Замечательная экскурсия по украшенному городу. Екатерина познакомила и с новой и со старой частью города, увлекательно рассказала об истории Загреба и традициях горожан.
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