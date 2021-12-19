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Магия рождественского Загреба

Погрузитесь в рождественскую сказку Загреба, где уютные ярмарки и исторические улицы оживают в свете праздничных огней
До пандемии загребский Адвент трижды признавался самым уютным в Европе. В этом году он вновь открывает двери в рождественскую сказку с хорватским колоритом. Прогулка познакомит с обычаями Сочельника и предложит обзорную экскурсию по главным районам столицы. Посетители смогут насладиться ароматным глинтвейном, традиционными сладостями и сувенирами. Путешествие охватывает Верхний и Нижний город, включая фуникулер и уникальные исторические места
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Уникальные рождественские ярмарки
  • 🍷 Дегустация традиционных угощений
  • 📸 Фотоохота на лучших площадках
  • 🚋 Путешествие на фуникулере
  • 🏛️ Знакомство с историей Загреба
  • 🎁 Покупка оригинальных сувениров
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба

Что можно увидеть

  • Верхний город
  • Нижний город
  • Музей Разбитых сердец
  • Башня Лотрашчак
  • Большой театр

Описание экскурсии

Дух Рождества, которого ждешь

Вы пройдете по основным ярмаркам города с невероятным ассортиментом красочных товаров в духе Старой Европы. Согреетесь ароматным глинтвейном, отведаете традиционные сладкие «фритуле» (пончики) или печеные каштаны, а также сможете оценить разные виды сосисок или традиционное блюдо Сочельника — «бакалар». Увидите праздничные домики города. И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе.

Обзорная экскурсия по центру

Я проведу вас по самым значимым и красивым парадным улицам Загреба. Вы получите общее представление о городе и познакомитесь с районами, которые можно увидеть только пешком. Мы поговорим о жизни в современной Хорватии и Загребе, истории знаковых мест, а также о традициях и трендах.

  • Сначала погуляем по Верхнему городу, историческому началу Загреба. Вы узнаете, как он зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.
  • Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.

Организационные детали

  • Не включены билеты на фуникулер (5 кун), смотровую башню Лотрошчак (20 кун) и расходы на еду и напитки, но цены на все в Загребе весьма умеренные!
  • Посетить башню можно только при наличии сертификата о прививке (любой европейской или Спутника)
  • Экскурсию проведу для вас я или мой коллега, также профессиональный гид

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Загребе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 535 туристов
В Загребе живу уже несколько лет, люблю путешествовать, изучать историю и культуру разных стран. В экскурсиях показываю Хорватию с самых ярких сторон: знакомлю с ее необычной историей, интересной культурой и
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уникальными природными красотами. Рассказываю о старинных и современных обычаях местных жителей и кулинарных традициях разных регионов. Могу провести любую экскурсию по городу и за его пределами или организовать новый маршрут по пожеланиям. Например, по окрестностям Загреба с живописными замками и уютными городками или на ближнее побережье, в лучший национальный парк с каскадными озерами или в термальные комплексы и в аутлеты на шопинг. Буду рада показать вам красивую, солнечную, доброжелательную и вкусную Хорватию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Алина
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило ближе познакомиться с городом. Во многие места я решила вернуться ещё днём, чтобы посмотреть
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их без рождественских огней. Единственный комментарий это время на экскурсию: в связи с таким большим количеством народа на адвент в этом году ещё один час чтобы спокойно пройтись по всем местам не помешал бы) спасибо, Екатерина!

Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
Экскурсия мне очень понравилась! Екатерина показала самые красивые рождественские места, рассказывала истории и приметы, что позволило
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П
Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели! Мы были в полнейшем восторге от гида и вечернего маршрута, по которому она нас
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провела. Екатерина была пунктуальна, встретила нас в нашем отеле, адаптировав маршрут экскурсии, выбирала комфортный нам темп (с маленькими детьми быстро не походишь), рассказывала очень интересные факты о Загребе и окрестностях, порекомендовала места где можно вкусно поесть, и сказала куда еще стоит сходить вне рамок нашей экскурсии. В общем и целом прекрасный гид. Крайне рекомендуем!
Спасибо еще раз за приятную прогулку!

Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!
Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!
Мы выбрали Екатерину в качестве нашего гида для прогулки с семьей, и ни разу не пожалели!
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Алексей
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
Отличная экскурсия! Прекрасная погода! Красивый Загреб!
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Татьяна
Потрясающий день у нас выдался благодаря прогулке с Екатериной по такому предрождественскому, вкусному, нарядному Загребу.
Очень интересно, весело, со вкусом, познавательно. Как погуляли с подругой, ещё и массу нового узнали. Именно такой формат я люблю, огромная благодарность прекрасной Екатерине, очень рекомендую экскурсию.
Потрясающий день у нас выдался благодаря прогулке с Екатериной по такому предрождественскому, вкусному, нарядному Загребу.
Потрясающий день у нас выдался благодаря прогулке с Екатериной по такому предрождественскому, вкусному, нарядному Загребу.
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A
Отличная получилась прогулка-экскурсия по рождественскому Загребу. Интересно, празднично и даже вкусно. Екатерина - отличный рассказчик - узнали много о прошлом и о настоящем города и его жителей, и при этом легко и незаметно пролетели 3 часа. Спасибо!
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В
Замечательная экскурсия по украшенному городу. Екатерина познакомила и с новой и со старой частью города, увлекательно рассказала об истории Загреба и традициях горожан.
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Входит в следующие категории Загреба

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