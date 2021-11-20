Магия рождественского Загреба

Атмосферная и информативная прогулка по праздничным улицам Верхнего и Нижнего города

До пандемии загребский Адвент три года признавался самым уютным и красивым в Европе.

В этом году он снова открывает двери в рождественскую сказку, где лучшие традиции переплелись с особым хорватским колоритом.

На прогулке я познакомлю вас с обычаями местного Сочельника и проведу полноценную обзорную экскурсию по главным районам столицы.
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Магия рождественского Загреба
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дух Рождества, которого ждешь

Вы пройдете по основным ярмаркам города с невероятным ассортиментом красочных товаров в духе Старой Европы. Согреетесь ароматным глинтвейном, отведаете традиционные сладкие «фритуле» (пончики) или печеные каштаны, а также сможете оценить разные виды сосисок или традиционное блюдо Сочельника — «бакалар». Увидите праздничные катки города. И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе.

Обзорная экскурсия по центру

Я проведу вас по самым значимым и красивым парадным улицам Загреба. Вы получите общее представление о городе и познакомитесь с районами, которые можно увидеть только пешком. Мы поговорим о жизни в современной Хорватии и Загребе, истории знаковых мест, а также о традициях и трендах.

  • Сначала погуляем по Верхнему городу, историческому началу Загреба. Вы узнаете, как он зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинном заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.
  • Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.

Организационные детали

  • Не включены билеты на фуникулер (5 кун), смотровую башню Лотрошчак (10 кун) и расходы на еду и напитки, но цены на все в Загребе весьма умеренные.
  • Экскурсию проведу для вас я или мой коллега, также профессиональный гид

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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