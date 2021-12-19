До пандемии загребский Адвент трижды признавался самым уютным в Европе. В этом году он вновь открывает двери в рождественскую сказку с хорватским колоритом. Прогулка познакомит с обычаями Сочельника и предложит обзорную экскурсию по главным районам столицы. Посетители смогут насладиться ароматным глинтвейном, традиционными сладостями и сувенирами. Путешествие охватывает Верхний и Нижний город, включая фуникулер и уникальные исторические места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дух Рождества, которого ждешь

Вы пройдете по основным ярмаркам города с невероятным ассортиментом красочных товаров в духе Старой Европы. Согреетесь ароматным глинтвейном, отведаете традиционные сладкие «фритуле» (пончики) или печеные каштаны, а также сможете оценить разные виды сосисок или традиционное блюдо Сочельника — «бакалар». Увидите праздничные домики города. И, конечно, сможете присмотреть интересные сувениры на память о рождественском Загребе.

Обзорная экскурсия по центру

Я проведу вас по самым значимым и красивым парадным улицам Загреба. Вы получите общее представление о городе и познакомитесь с районами, которые можно увидеть только пешком. Мы поговорим о жизни в современной Хорватии и Загребе, истории знаковых мест, а также о традициях и трендах.

Сначала погуляем по Верхнему городу, историческому началу Загреба. Вы узнаете, как он зарождался, развивался и почему состоял из нескольких городов. Заглянем в старинное заведение на чашечку кофе и отправимся на фотоохоту по самым зрелищным площадкам района. По пути можно будет зайти в одну из лучших пивоварен города. Я также покажу улицу с лучшими дизайнерскими сувенирами, «анти-паркинг» от ведьм на старой городской башне и музей Разбитых сердец. А с башни Лотрашчак вам откроется незабываемый вид на весь город и окрестности.

Далее спустимся в Нижний город на знаменитом фуникулере — самом коротком в мире. Вы пройдете через улицу, проложенную через здание с уникальным витражным потолком, и увидите приземлившееся Солнце. Я покажу центр традиционного субботнего кофепития Spizza и объясню, почему этот ритуал так важен для загребчан. Кроме того, в программе памятник Николе Тесла, фото у Большого театра и прогулка по очаровательному австро-венгерскому «ожерелью» бульваров Нижнего города.

Организационные детали