Экскурсии по Загребу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Загребе на русском языке, цены от €54. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Загреба
28 янв в 07:00
29 янв в 07:00
€427 за всё до 4 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
На машине
Трансфер из аэропорта
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
Комфортный трансфер из аэропорта Загреба в город и обратно. Встреча с табличкой, помощь с багажом и интересные рассказы о городе. Забронируйте сейчас
Завтра в 11:30
22 янв в 00:30
€54 за всё до 3 чел.

  • В
    Валерия
    8 октября 2025
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.

    Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
    

    жизни местных жителей, рекомендациями иных мест для самостоятельного посещения. Экскурсия прошла в позитивном ключе и непринужденной обстановке, искренне рекомендую к посещению!

    Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерахПровели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах
  • М
    Максим
    12 мая 2025
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Экскурсия оставила отличные впечатления!
    Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
    

    на все вопросы о жизни в стране. Мы узнали много интересного о менталитете местных жителей, региональных особенностях, традициях и просто о повседневной жизни хорватов. Также получили полезные советы, что ещё стоит посмотреть в разных частях страны и в самом Загребе.
    Сами озера - это настоящая природная сказка. Маршрут был продуман так, чтобы мы могли увидеть всё самое живописное без лишней спешки: изумрудные озёра, водопады, деревянные тропинки среди зелени - всё это создаёт ощущение, что попал в другой мир. Это место обязательно стоит включить в маршрут по Хорватии - впечатления остаются надолго.
    Рекомендуем экскурсию всем, кто хочет совместить природу с интересным и живым рассказом о стране.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
  • V
    Victorya
    8 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
    

    мы получили огромное удовольствие от путешествия по озёрам и водопадам, а так же от хорватской кухни, которой завершилась наша прогулка. Спасибо ей большое от нашей семьи!

  • Е
    Евгения
    4 июля 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
    Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездкуНевероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
  • И
    Ирина
    31 марта 2024
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
    Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
  • Т
    Татьяна
    28 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
  • Д
    Дмитрий
    12 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!
    Впечатления от увиденного не передать словами. Природная красота впечатляет!
    Екатерине большое спасибо за приятную компанию и организацию.
    Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2023
    День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
    Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное место: маршрут структурирован! Много
    

    впечатляющих локаций для фото! Каскадные озера, водопады! Проезд на кораблике. . смело берите экскурсию на день. Экскурсовод готов говорить бесконечно. И о Плитвице, и о Хорватии в целом. Очень интересно

    Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарноеПотрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарноеПотрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарноеПотрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное

