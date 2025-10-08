Индивидуальная
до 3 чел.
День гедониста: Плитвицкие озера и хорватская кухня
Исследуйте Плитвицкие озера и попробуйте лучшие блюда Хорватии. Комфортный маршрут и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У вашего отеля в Загребе
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедные Плитвицкие озёра: путешествие по следам вождя Виннету
Открыть фантастический уголок Хорватии, пройти по местам киносъемок и оценить местную кухню
Начало: На автобусном вокзале Загреба
28 янв в 07:00
29 янв в 07:00
€427 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Надёжный трансфер в Загребе
Комфортный трансфер из аэропорта Загреба в город и обратно. Встреча с табличкой, помощь с багажом и интересные рассказы о городе. Забронируйте сейчас
Завтра в 11:30
22 янв в 00:30
€54 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия8 октября 2025Провели вчерашний день в компании Екатерины на Плитвицких озерах.
Екатерина рассказала нам историю Хорватии и самих озер, поделилась интересной информацией о
- ММаксим12 мая 2025Экскурсия оставила отличные впечатления!
Наш гид, Екатерина, не только провела нас по одному из красивейших уголков Хорватии, но и подробно ответила
- ЕЕкатерина20 сентября 2024Екатерина, спасибо большое за день и потрясающую экскурсию!!!
- VVictorya8 июля 2024Екатерина прекрасный рассказчик и превосходный гид. Маршрут был подобран грамотно, со знанием дела и по самым красивым местам. Благодаря Екатерине
- ЕЕвгения4 июля 2024Невероятно красивые озера и водопады! Спасибо Екатерине за интересную и насыщенную поездку
- ЕЕлена14 июня 2024Это сказка! Тысяча озер и миллион водопадов! Обязательно к посещению! Вы не пожалеете. Это действительно уникальное место.
- ИИрина31 марта 2024Екатерина - замечательный гид! Мы получили массу впечатлений в очень комфортабельной, познавательной, интересной и вкусной экскурсии:-))
- ТТатьяна28 апреля 2023Это была захватывающая, невероятная экскурсия в сказку! Реальность превзошла все ожидания. Огромная благодарность нашему гиду Екатерине за отлично проведенное время,массу эмоций и впечатлений.
- ДДмитрий12 апреля 2023Всё прошло прекрасно. Посетить это место нужно обязательно всем! Обязательно!
Впечатления от увиденного не передать словами. Природная красота впечатляет!
Екатерине большое спасибо за приятную компанию и организацию.
- ТТатьяна1 апреля 2023Потрясающая экскурсия-превзошла все ожидания. Несмотря на предварительный осмотр локации и отзывы -не думали, что такое шикарное место: маршрут структурирован! Много
Сколько стоит экскурсия по Загребу в январе 2026
Сейчас в Загребе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 54 до 467. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
