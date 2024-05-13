Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Загребом - прогулка с ароматом кофе
Пройти улочками Старого города и открыть «секретные» кофейни местных жителей
Завтра в 09:00
11 июня в 15:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в волшебный Загреб
Получить общее представление о столице на прогулке по самым ярким улицам Верхнего и Нижнего города
Начало: В центре города
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элегантный Загреб: прогулка по Нижнему городу
Познакомиться с «имперской» частью города и понять, как история сформировала его особую культуру
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2024Прогулялись с Екатериной по солнечному весеннему Загребу. Экскурсия была очень интересной. Екатерина - замечательный рассказчик, хорошо владеет материалом. Я узнала
- РРуслан10 мая 2024Были на экскурсии с Екатериной. Экскурсия очень понравилась. Екатерина в лёгкой, доступной форме провела экскурсию. Екатерина замечательный гид и замечательный человек. Очень вежливый, тактичный, отзывчивый и добрый человек.
- ВВероника20 апреля 2024Большое спасибо Екатерине! Отличный спланированный маршрут, было очень интересно и приятно прогуляться вместе по Загребу)) рекомендуем!
- ВВарвара4 марта 2024Екатерина- отличный гид, способный легко и непринужденно донести материал и разжечь интерес к истории Загреба и Хорватии в целом! Екатерина
- ААлексей11 февраля 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Особенно интересен кофейный обзор, с посещением фирменного магазина Franck и кофейни QUAHWA… всем советуем посетить эту экскурсию… гид Екатерина очень интересно рассказывает и внимательна к экскурсантам.
- ББорис10 декабря 2023Нам очень понравилось. Огромное спасибо.
- ММарина12 ноября 2023Константин порадовал меня не только знаниями и прекрасным маршрутом, нл также легкостью и непринужденностью, и теплотой. Огромное спасибо ща замечательную экскурсию. Уже лучше не может быть!
- ААнастасия30 апреля 2023Екатерина провела нам с мужем отличную экскурсию по Нижнему городу, более 1,5 часов на одном дыхании. Мы поинтересовались, есть ли
- ЮЮлия30 ноября 2021Екатерина очень чуткий человек. С удовольствием погуляли с ней по городу и съездили на Плевицкая озёра. Екатерина очень приятный собеседник,
Ответы на вопросы от путешественников по Загребу в категории «Пешеходные»
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