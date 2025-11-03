Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Посетите Тадж-Махал и узнайте его историю с аудиогидом. Ощутите магию света на мраморных стенах и найдите лучшие ракурсы для фото
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
«Насладитесь идеальной симметрией здания и откроете лучшие места для фотосессии»
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
$28 за билет
Индивидуальная
до 2 чел.
Сказочная фотосессия в настоящем индийском сари (из Дели)
Начало: Ваш отель в Дели
«Особый акцент — возможность сделать уникальные фотографии среди безупречной белизны дворца»
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
$199 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Шёлк и мрамор: Ваша фотосессия у Тадж-Махала
Начало: Ваш отель в городе Агра
«Станьте героиней легенды о Тадж-Махале, где ваша фотосессия превратится в диалог искусства с вечностью»
Расписание: По договоренности
Завтра в 06:00
4 ноя в 06:00
$135 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Фотопрогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Агре
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Агре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Агре в ноябре 2025
Сейчас в Агре в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 199.
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Агры, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии на русском языке