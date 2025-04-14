читать дальше прекрасная подача материала.

Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про Индию в целом.

Мансур показывал и подсказывал лучшие локации для фото.

Организовал покупку билетов в Тадж и проходы вне очереди, мы очень сильно выиграли по времени!

Отдельное спасибо за доп. экскурсию в Форт Агры и организацию нашего трансфера в Дели на прекрасном чистом и просторном автомобиле!

Очень рекомендую гида!

Нам очень понравился организатор экскурсии.Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,