Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$55 за человека
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Посетите Тадж-Махал и узнайте его историю с аудиогидом. Ощутите магию света на мраморных стенах и найдите лучшие ракурсы для фото
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$28 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна14 апреля 2025Нам очень понравился организатор экскурсии.
Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,
