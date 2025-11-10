Тадж-Махал - это не просто мавзолей, а символ вечной любви, который впечатляет своей архитектурой.Билет с аудиоэкскурсией позволит вам узнать историю его создания императором Шах-Джаханом и Мумтаз Махал.Пройдя через Королевские ворота,

вы увидите изысканные сады и павильоны, насладитесь симметрией здания и откроете лучшие места для фотографий. Приложение с аудиогидом проведёт вас по маршруту, рассказывая о легендах и традициях Агры. Погружение в атмосферу Тадж-Махала станет незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Посещение Тадж-Махала будет особенно приятным в период с октября по март. В это время меньше туристов, что позволит насладиться архитектурой и историей в более спокойной обстановке. Вы сможете спокойно прогуляться по садам и сделать отличные фотографии без толпы.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.