Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия

Посетите Тадж-Махал и узнайте его историю с аудиогидом. Ощутите магию света на мраморных стенах и найдите лучшие ракурсы для фото
Тадж-Махал - это не просто мавзолей, а символ вечной любви, который впечатляет своей архитектурой.

Билет с аудиоэкскурсией позволит вам узнать историю его создания императором Шах-Джаханом и Мумтаз Махал.

Пройдя через Королевские ворота,
вы увидите изысканные сады и павильоны, насладитесь симметрией здания и откроете лучшие места для фотографий. Приложение с аудиогидом проведёт вас по маршруту, рассказывая о легендах и традициях Агры. Погружение в атмосферу Тадж-Махала станет незабываемым

5 причин купить этот билет

  • 🎧 Аудиогид без интернета
  • 📸 Лучшие места для фото
  • 🕌 История и архитектура
  • 🌿 Прогулка по садам
  • 🏞 Виды на реку Ямуна

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение Тадж-Махала будет особенно приятным в период с октября по март. В это время меньше туристов, что позволит насладиться архитектурой и историей в более спокойной обстановке. Вы сможете спокойно прогуляться по садам и сделать отличные фотографии без толпы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал
  • Королевские ворота

Описание билета

  • Аудиоэкскурсия начнётся у Западных ворот Тадж-Махала, где вы узнаете историю его создания императором Шах-Джаханом
  • Далее вы посетите дворы комплекса и познакомитесь с традиционным искусством Агры
  • Пройдёте через изысканные Королевские ворота и увидите Тадж-Махал с впечатляющего ракурса
  • Погуляете по просторным садам с цветочными клумбами и изящными павильонами
  • Насладитесь идеальной симметрией здания и откроете лучшие места для фотосессии
  • Посетите белоснежный мраморный мавзолей, где узнаете историю королевских усыпальниц
  • Пройдя через роскошные интерьеры мавзолея, окажетесь на берегу реки Ямуна. Здесь вы увидите Тадж-Махал с другой стороны, полюбуетесь видами священной реки и услышите связанные с ней легенды

Организационные детали

Из Агры вы можете добраться на тук-туке до перекрёстка Пурани Манди. Из Нью-Дели можно приехать на поезде Gatiman Express (1 час 40 минут).

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Тадж-Махал
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$28
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У билетной кассы Тадж-Махала
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Агре
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Входит в следующие категории Агры

