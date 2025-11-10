Тадж-Махал - это не просто мавзолей, а символ вечной любви, который впечатляет своей архитектурой.
Билет с аудиоэкскурсией позволит вам узнать историю его создания императором Шах-Джаханом и Мумтаз Махал.
Пройдя через Королевские ворота,
5 причин купить этот билет
- 🎧 Аудиогид без интернета
- 📸 Лучшие места для фото
- 🕌 История и архитектура
- 🌿 Прогулка по садам
- 🏞 Виды на реку Ямуна
Лучшее время для посещения
Посещение Тадж-Махала будет особенно приятным в период с октября по март. В это время меньше туристов, что позволит насладиться архитектурой и историей в более спокойной обстановке. Вы сможете спокойно прогуляться по садам и сделать отличные фотографии без толпы.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Тадж-Махал
- Королевские ворота
Описание билета
- Аудиоэкскурсия начнётся у Западных ворот Тадж-Махала, где вы узнаете историю его создания императором Шах-Джаханом
- Далее вы посетите дворы комплекса и познакомитесь с традиционным искусством Агры
- Пройдёте через изысканные Королевские ворота и увидите Тадж-Махал с впечатляющего ракурса
- Погуляете по просторным садам с цветочными клумбами и изящными павильонами
- Насладитесь идеальной симметрией здания и откроете лучшие места для фотосессии
- Посетите белоснежный мраморный мавзолей, где узнаете историю королевских усыпальниц
- Пройдя через роскошные интерьеры мавзолея, окажетесь на берегу реки Ямуна. Здесь вы увидите Тадж-Махал с другой стороны, полюбуетесь видами священной реки и услышите связанные с ней легенды
Организационные детали
Из Агры вы можете добраться на тук-туке до перекрёстка Пурани Манди. Из Нью-Дели можно приехать на поезде Gatiman Express (1 час 40 минут).
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Входные билеты продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
- Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- В стоимость экскурсии включён входной билет в Тадж-Махал
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
Стоимость билета
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У билетной кассы Тадж-Махала
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Агре
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Агры
