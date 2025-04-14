Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$55 за человека
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
11 дек в 09:00
13 дек в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна14 апреля 2025Нам очень понравился организатор экскурсии.
Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,
- YYulia31 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все
- ООльга29 января 2025Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
- ЕЕлена24 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей.
В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
- ММарина29 октября 2023Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к
- ООльга26 сентября 2023Спасибо огромное за чудесную экскурсию. Организатор предоставил все необходимое для комфортной поездки и экскурсии. Все было вовремя и структирировано. Мы чувствовали себя окруженными заботой и вниманием. Обязательно воспользуемся вашими услугами в слежующий раз.
- ММайра6 августа 2023Я хочу поблагодарить вас от всей души гида Ануджа! Он просто отличный человек, экскурсия на высшем!
