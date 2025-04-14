Мои заказы

Необычные экскурсии по Агре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Агре на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$55 за человека
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
11 дек в 09:00
13 дек в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Погрузитесь в историю Агры: Тадж-Махал, Красный форт и живописные улицы. Узнайте секреты города вечной любви и насладитесь его красотой
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    14 апреля 2025
    Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
    Нам очень понравился организатор экскурсии.
    Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
    Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,
    читать дальше

    прекрасная подача материала.
    Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про Индию в целом.
    Мансур показывал и подсказывал лучшие локации для фото.
    Организовал покупку билетов в Тадж и проходы вне очереди, мы очень сильно выиграли по времени!
    Отдельное спасибо за доп. экскурсию в Форт Агры и организацию нашего трансфера в Дели на прекрасном чистом и просторном автомобиле!
    Очень рекомендую гида!

    Нам очень понравился организатор экскурсииНам очень понравился организатор экскурсииНам очень понравился организатор экскурсии
  • Y
    Yulia
    31 марта 2025
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все
    читать дальше

    места прошли минуя очереди. По нашей просьбе привез нас в место, где нам нарисовали мехенди. Знает, где классные ракурсы и сам предлагает пофоткать. Очень рекомендую.

  • О
    Ольга
    29 января 2025
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
    читать дальше

    интересные факты и внимание к деталям.
    Анудж всегда подсказывал с какого ракурса получаются отличные кадры и сам нас фотографировал.
    Завершили нашу экскурсию вкусным обедом и приятным разговором.
    Также Анудж помог с трансфером по золотому треугольнику.

    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей.

    В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к
    читать дальше

    нему можно обратиться по любому вопросу. Очень понравился гид Барат, очень хорошо знает историю не только Тадж Махала, но и Индии, рассказывал много интересных деталей, о которых не прочитаешь в учебнике. Устроил настоящие фото и видео сессии с интересных ракурсов. Рекомендую!!

    Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог сНам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с
  • О
    Ольга
    26 сентября 2023
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Спасибо огромное за чудесную экскурсию. Организатор предоставил все необходимое для комфортной поездки и экскурсии. Все было вовремя и структирировано. Мы чувствовали себя окруженными заботой и вниманием. Обязательно воспользуемся вашими услугами в слежующий раз.
  • М
    Майра
    6 августа 2023
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Я хочу поблагодарить вас от всей души гида Ануджа! Он просто отличный человек, экскурсия на высшем!

Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Агре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
  2. Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
  3. Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Какие места ещё посмотреть в Агре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Агре в декабре 2025
Сейчас в Агре в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 200. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Агре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 7 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль