10 часов
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Завтра в 05:00
3 мар в 05:00
$90 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть одно из «7 новых чудес света», познакомиться с историей памятников и посетить мастерскую
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 08:00
3 мар в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Из Агры - в мраморный дворец, Лунный сад и древнюю крепость
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения16 февраля 2025Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
- ООльга29 января 2025Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
- ММария22 ноября 2024Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
- AArtem19 октября 2024Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
- ЕЕлена24 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей. В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
- ММарина29 октября 2023Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к
Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Агре в марте 2025
Сейчас в Агре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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