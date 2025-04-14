Тадж-Махал - символ вечной любви и архитектурное чудо, которое можно увидеть с новой стороны.На индивидуальной экскурсии гости познакомятся с историей и легендами этого величественного сооружения, полюбуются его гробницами и узнают

о роли реки Ямуны в создании образа мавзолея. Лодочная прогулка вдоль стен Тадж-Махала подарит уникальную возможность насладиться его отражением на водной глади и почувствовать уединение и тишину. Экскурсия включает поездку по окрестным районам Агры, что дополнит впечатления культурной и исторической информацией

Лучшее время для посещения

Лучшие месяцы для посещения Тадж-Махала и лодочной прогулки - с октября по март. В это время года туристы могут насладиться комфортными условиями для прогулок и экскурсий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.