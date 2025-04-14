Мои заказы

Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен

Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Тадж-Махал - символ вечной любви и архитектурное чудо, которое можно увидеть с новой стороны.

На индивидуальной экскурсии гости познакомятся с историей и легендами этого величественного сооружения, полюбуются его гробницами и узнают
о роли реки Ямуны в создании образа мавзолея.

Лодочная прогулка вдоль стен Тадж-Махала подарит уникальную возможность насладиться его отражением на водной глади и почувствовать уединение и тишину.

Экскурсия включает поездку по окрестным районам Агры, что дополнит впечатления культурной и исторической информацией

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный вид на Тадж-Махал
  • 🚤 Лодочная прогулка по Ямуне
  • 🏛 Исследование интерьеров мавзолея
  • 📸 Возможность сделать выразительные фото
  • 🚗 Поездка по окрестностям Агры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Тадж-Махала и лодочной прогулки - с октября по март. В это время года туристы могут насладиться комфортными условиями для прогулок и экскурсий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен© Мансур
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен© Мансур
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Тадж-Махал

Описание экскурсии

Посещение Тадж-Махала и знакомство с его историей и легендами

  • Мы полюбуемся архитектурным совершенством мавзолея снаружи
  • Исследуем его интерьеры на экскурсии
  • Вы увидите гробницы в главном здании
  • Узнаете о строительстве этого уникального памятника любви
  • Разберётесь в символике Тадж-Махала
  • Выясните, какую роль в создании образа мавзолея играет река Ямуна

Речная прогулка

  • Перед прогулкой на лодке вы погуляете по берегу и сможете сделать прекрасные выразительные фотографии
  • На аутентичной деревянной лодочке вы проплывёте с обратной стороны Тадж-Махала
  • Насладитесь тишиной и уединением
  • Полюбуетесь отражении величественного храма любви на глади воды

Обзор окружающих достопримечательностей

На автомобиле мы проедем по окрестным районам, чтобы дополнить ваше знакомство с Агрой визуальной, культурной и исторической информацией.

Организационные детали

  • Часть экскурсии проходит на автомобиле Toyota Etios или Suzuki Dzire
  • Дополнительно оплачиваются билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий с чел. (примерно $15) и на речную прогулку — 150–500 рупий за чел. ($1,75–5,8). Возможен торг
  • Деревянная лодка рассчитана на 2–3 пассажиров, прогулка по Ямуне занимает около 20 минут
  • Обратите внимание: Тадж-Махал закрыт по пятницам
  • Лодочные прогулки зависят от разрешения службы безопасности, поэтому их проведение не всегда гарантировано. Если лодочная прогулка не состоится, мы предупредим вас не позднее, чем за день до экскурсии
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Агре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур
Мансур — ваша команда гидов в Агре
Я — русскоязычный гид и организатор поездок по Индии. Работаю с 2006 года. Родился и вырос в Агре — легендарном Городе Любви, где сияет одно из чудес света, Тадж-Махал. С
раннего детства был окружён историей, культурой и магией Индии — и теперь с радостью делюсь этим с гостями. Руковожу командой лицензированных русскоязычных гидов, каждый из которых — знаток своего региона. Особую гордость для нас представляют авторские маршруты — тщательно продуманные программы с глубоким погружением в культуру, традиции и атмосферу разных уголков страны. Мы не просто показываем Индию — мы помогаем почувствовать её душу. Все экскурсии проходят на комфортных автомобилях с профессиональными водителями — безопасно и удобно. Откройте Индию глазами тех, кто действительно её знает и любит.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Ж
Жанна
14 апр 2025
Нам очень понравился организатор экскурсии.
Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена, прекрасная подача материала.
Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про
Индию в целом.
Мансур показывал и подсказывал лучшие локации для фото.
Организовал покупку билетов в Тадж и проходы вне очереди, мы очень сильно выиграли по времени!
Отдельное спасибо за доп. экскурсию в Форт Агры и организацию нашего трансфера в Дели на прекрасном чистом и просторном автомобиле!
Очень рекомендую гида!

