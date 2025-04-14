Тадж-Махал - символ вечной любви и архитектурное чудо, которое можно увидеть с новой стороны.
На индивидуальной экскурсии гости познакомятся с историей и легендами этого величественного сооружения, полюбуются его гробницами и узнают
На индивидуальной экскурсии гости познакомятся с историей и легендами этого величественного сооружения, полюбуются его гробницами и узнают
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный вид на Тадж-Махал
- 🚤 Лодочная прогулка по Ямуне
- 🏛 Исследование интерьеров мавзолея
- 📸 Возможность сделать выразительные фото
- 🚗 Поездка по окрестностям Агры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Тадж-Махала и лодочной прогулки - с октября по март. В это время года туристы могут насладиться комфортными условиями для прогулок и экскурсий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Тадж-Махал
Описание экскурсии
Посещение Тадж-Махала и знакомство с его историей и легендами
- Мы полюбуемся архитектурным совершенством мавзолея снаружи
- Исследуем его интерьеры на экскурсии
- Вы увидите гробницы в главном здании
- Узнаете о строительстве этого уникального памятника любви
- Разберётесь в символике Тадж-Махала
- Выясните, какую роль в создании образа мавзолея играет река Ямуна
Речная прогулка
- Перед прогулкой на лодке вы погуляете по берегу и сможете сделать прекрасные выразительные фотографии
- На аутентичной деревянной лодочке вы проплывёте с обратной стороны Тадж-Махала
- Насладитесь тишиной и уединением
- Полюбуетесь отражении величественного храма любви на глади воды
Обзор окружающих достопримечательностей
На автомобиле мы проедем по окрестным районам, чтобы дополнить ваше знакомство с Агрой визуальной, культурной и исторической информацией.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит на автомобиле Toyota Etios или Suzuki Dzire
- Дополнительно оплачиваются билеты в Тадж-Махал — 1300 рупий с чел. (примерно $15) и на речную прогулку — 150–500 рупий за чел. ($1,75–5,8). Возможен торг
- Деревянная лодка рассчитана на 2–3 пассажиров, прогулка по Ямуне занимает около 20 минут
- Обратите внимание: Тадж-Махал закрыт по пятницам
- Лодочные прогулки зависят от разрешения службы безопасности, поэтому их проведение не всегда гарантировано. Если лодочная прогулка не состоится, мы предупредим вас не позднее, чем за день до экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Агре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мансур — ваша команда гидов в Агре
Я — русскоязычный гид и организатор поездок по Индии. Работаю с 2006 года. Родился и вырос в Агре — легендарном Городе Любви, где сияет одно из чудес света, Тадж-Махал. СЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жанна
14 апр 2025
Нам очень понравился организатор экскурсии.
Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена, прекрасная подача материала.
Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про
Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный!
Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена, прекрасная подача материала.
Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про
Входит в следующие категории Агры
Похожие экскурсии из Агры
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
Завтра в 05:00
12 ноя в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Тадж-Махал и Агра (один день)
Начало: Встреча в отеле (или аэропорту)
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы (в пятницу Тадж-Махал закрыт для посещения)
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
$190 за человека