Описание экскурсииОткройте для себя легендарные сокровища Агры в рамках индивидуальной экскурсии. Посетите величественный Тадж-Махал, исторический Агра-форт, очаровательный Маленький Тадж-Махал и безмятежный Мехтаб-Багх под руководством опытного гида и с индивидуальным подходом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Тадж-Махал - это величественный символ любви, построенный императором Шах-Джаханом в память о своей жене Мумтаз-Махал. Белоснежный мрамор и изысканная архитектура делают его одним из самых красивых памятников в мире
- Агра-Форт
- Агра-Форт - мощная крепость из красного песчаника, которая была главной резиденцией могольских императоров. С его стен открывается потрясающий вид на реку Ямуна и Тадж-Махал
- Бэби Тадж (Итимад-уд-Даула)
- Бэби Тадж - это изящная мраморная гробница, считающаяся прототипом Тадж-Махала. Он поражает своей тонкой резьбой и спокойной, романтической атмосферой
Что включено
- Такси/nВодитель/nРусскоязычный гид/nВсе сборы за проезд и парковка/nБензин
Что не входит в цену
- Входные билеты/nобед/nличные расходы
Место начала и завершения?
Дели, Джайпур {В вашем местоположении}
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
