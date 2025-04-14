Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
«Тадж-Махал: символ вечной любви»
Завтра в 11:30
23 июл в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
«05:00 — мы заберём вас из любого отеля в Агре и её окрестностях и отвезём в Тадж-Махал»
Сегодня в 12:30
Завтра в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
«Посещение Тадж-Махала и знакомство с его историей и легендами»
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
$55 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
«Это фруктовый сад, откуда открывается один из самых живописных видов на легендарный Тадж-Махал»
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
$143
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Увидеть Тадж-Махал, Красный форт и контрасты Индии
«Мы встретим вас в аэропорту или отеле — и отправимся в путешествие по столице Великих Моголов, или городе вечной любви, как его называют из-за романтической истории появления Тадж-Махала»
Завтра в 11:30
23 июл в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Посетите Тадж-Махал и узнайте его историю с аудиогидом. Ощутите магию света на мраморных стенах и найдите лучшие ракурсы для фото
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
«Аудиоэкскурсия начнётся у Западных ворот Тадж-Махала, где вы узнаете историю его создания императором Шах-Джаханом»
Завтра в 07:00
23 июл в 07:00
$28 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна14 апреля 2025Нам очень понравился организатор экскурсии. Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный! Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,
- YYulia31 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все
- ЕЕвгения16 февраля 2025Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
- ООльга29 января 2025Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
- ММария22 ноября 2024Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
- AArtem19 октября 2024Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
- ЕЕлена24 марта 2024Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей. В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Тадж-Махал»
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