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Тадж-Махал – экскурсии в Агре

Найдено 6 экскурсий в категории «Тадж-Махал» в Агре на русском языке, цены от $28, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
«Тадж-Махал: символ вечной любви»
Завтра в 11:30
23 июл в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
Путешествие по великолепной Агре
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
«05:00 — мы заберём вас из любого отеля в Агре и её окрестностях и отвезём в Тадж-Махал»
Сегодня в 12:30
Завтра в 05:00
от $90 за человека
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
На машине
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
«Посещение Тадж-Махала и знакомство с его историей и легендами»
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
$55 за человека
По дороге к Тадж-Махалу
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
«Это фруктовый сад, откуда открывается один из самых живописных видов на легендарный Тадж-Махал»
Завтра в 08:00
23 июл в 08:00
$143$150 за всё до 3 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
Увидеть Тадж-Махал, Красный форт и контрасты Индии
«Мы встретим вас в аэропорту или отеле — и отправимся в путешествие по столице Великих Моголов, или городе вечной любви, как его называют из-за романтической истории появления Тадж-Махала»
Завтра в 11:30
23 июл в 08:00
$200 за всё до 2 чел.
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
1.5 часа
Билеты
Тадж-Махал: билет + аудиоэкскурсия
Посетите Тадж-Махал и узнайте его историю с аудиогидом. Ощутите магию света на мраморных стенах и найдите лучшие ракурсы для фото
Начало: У билетной кассы Тадж-Махала
«Аудиоэкскурсия начнётся у Западных ворот Тадж-Махала, где вы узнаете историю его создания императором Шах-Джаханом»
Завтра в 07:00
23 июл в 07:00
$28 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    14 апреля 2025
    Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
    Нам очень понравился организатор экскурсии. Мансур прекрасно говорит по-русски, очень пунктуальный, открытый и доброжелательный! Экскурсия очень познавательная, но при этом не перегружена,
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    прекрасная подача материала. Помимо истории Таджа очень много смогли узнать про Индию в целом. Мансур показывал и подсказывал лучшие локации для фото. Организовал покупку билетов в Тадж и проходы вне очереди, мы очень сильно выиграли по времени! Отдельное спасибо за доп. экскурсию в Форт Агры и организацию нашего трансфера в Дели на прекрасном чистом и просторном автомобиле! Очень рекомендую гида!

    Нам очень понравился организатор экскурсииНам очень понравился организатор экскурсииНам очень понравился организатор экскурсии
  • Y
    Yulia
    31 марта 2025
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Нам очень понравилась экскурсия. Ануджи прекрасный гид, говорит на чистом русском языке, отвечал на все вопросы. Комфортный автомобиль, во все
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    места прошли минуя очереди. По нашей просьбе привез нас в место, где нам нарисовали мехенди. Знает, где классные ракурсы и сам предлагает пофоткать. Очень рекомендую.

  • Е
    Евгения
    16 февраля 2025
    Путешествие по великолепной Агре
    Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
  • О
    Ольга
    29 января 2025
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
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    интересные факты и внимание к деталям. Анудж всегда подсказывал с какого ракурса получаются отличные кадры и сам нас фотографировал. Завершили нашу экскурсию вкусным обедом и приятным разговором. Также Анудж помог с трансфером по золотому треугольнику.

    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт
  • М
    Мария
    22 ноября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
  • A
    Artem
    19 октября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
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    Форт, Маленький Тадж Махал и другие. Отлично пообедали. А на следующее утро мы на рассвете были первыми в Тадж Махал. Благодаря Мохсину - мы обошли все толпы туристов и попали в прекрасный дворец первыми. Мохсин очень вежливый, профессиональный гид с глубоким знанием истории Индии и любовью к Стране. Очень рекомендую лучшего гида в Агре.

    Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрелиМохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрелиМохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей. В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!

Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Тадж-Махал»

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  1. Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
  2. Путешествие по великолепной Агре
  3. Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка вдоль его стен
  4. По дороге к Тадж-Махалу
  5. Сокровища Агры - столицы империи Великих Моголов
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Тадж-Махал
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Агре в июле 2025
Сейчас в Агре в категории "Тадж-Махал" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 28 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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