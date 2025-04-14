6 отзывов

Путешествие в Агру: откройте для себя величие Тадж-Махала и загадки Красного форта. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас

Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала

«Тадж-Махал: символ вечной любви»