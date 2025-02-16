Главные экскурсионные места в Агре

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Агре на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Путешествие по великолепной Агре
На машине
5 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Оценить красоту Тадж-Махала на рассвете, увидеть величественный форт и прогуляться по Лунному саду
Завтра в 05:00
3 мар в 05:00
$90 за человека
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
На машине
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
Увидеть одно из «7 новых чудес света», познакомиться с историей памятников и посетить мастерскую
Начало: В вашем отеле или на парковке возле Тадж-Махала
Завтра в 08:00
3 мар в 09:00
от $150 за всё до 4 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Из Агры - в мраморный дворец, Лунный сад и древнюю крепость
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
$150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    16 февраля 2025
    Путешествие по великолепной Агре
    Большое спасибо за супер оперативную организацию экскурсии! Написала ночью, что на следующий день нужен гид утром, и уже через несколько часов все подтвердили! Гид понравился, все прошло отлично! Рекомендуем 100%! 👍
  • О
    Ольга
    29 января 2025
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт. Очень хорошая подача информации,
    читать дальше

    интересные факты и внимание к деталям. Анудж всегда подсказывал с какого ракурса получаются отличные кадры и сам нас фотографировал. Завершили нашу экскурсию вкусным обедом и приятным разговором. Также Анудж помог с трансфером по золотому треугольнику.

    Отличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред фортОтличная экскурсия по городу Агра с Ануджом! Посетили Тадж Махал, мастерскую по камню и ред форт
  • М
    Мария
    22 ноября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Я - турагент. Заказывала экскурсию для своих клиентов. Им все понравилось. Все прошло хорошо и туристы остались довольны.
  • A
    Artem
    19 октября 2024
    Путешествие по великолепной Агре
    Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели основные достопримечательности Агры -
    читать дальше

    Форт, Маленький Тадж Махал и другие. Отлично пообедали. А на следующее утро мы на рассвете были первыми в Тадж Махал. Благодаря Мохсину - мы обошли все толпы туристов и попали в прекрасный дворец первыми. Мохсин очень вежливый, профессиональный гид с глубоким знанием истории Индии и любовью к Стране. Очень рекомендую лучшего гида в Агре.

    Мохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрелиМохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрелиМохсин, провел отличные экскурсии в Агре. Мы провели здесь 2- а дня. В первый день посмотрели
  • Е
    Елена
    24 марта 2024
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Отличная экскурсия! Спасибо огромное Маножу за нее. Рекомендую взять фотографа на входе. Так вам точно удастся получить отличные фотографии без толп людей. В Агре мы встретили какое-то невероятное количество людей, говорящих на русском. Приятный сюрприз! Экскурсию рекомендую. Оно того стОит!
  • М
    Марина
    29 октября 2023
    Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
    Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с другими важными вещами, к
    читать дальше

    нему можно обратиться по любому вопросу. Очень понравился гид Барат, очень хорошо знает историю не только Тадж Махала, но и Индии, рассказывал много интересных деталей, о которых не прочитаешь в учебнике. Устроил настоящие фото и видео сессии с интересных ракурсов. Рекомендую!!

    Нам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог сНам очень понравилась поездка. Ануж организовал нам трансфер из аэропорта в Агру и обратно, помог с

Ответы на вопросы от путешественников по Агре в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Агре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по великолепной Агре
  2. Главные сокровища Агры: Тадж-Махал и Красный форт
  3. По дороге к Тадж-Махалу
Сколько стоит экскурсия по Агре в марте 2025
Сейчас в Агре в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Агре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Популярные места», 10 ⭐ отзывов, цены от $90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май