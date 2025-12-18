Многие девушки мечтают примерить наряд настоящей индийской принцессы, почувствовать очарование Востока и запечатлеть этот момент навсегда.
Вы посетите салон сари в Агре, где вас ждет огромное разнообразие великолепных нарядов всех мыслимых оттенков. А затем отправитесь в Тадж-Махал и Форт, чтобы сделать потрясающие фото. Теперь ваша очередь стать героиней своей собственной истории любви и мечты!
Описание трансфер
Выезд из отеля в Дели утром. Наслаждайтесь видами дороги, ведь путь к великой тайне займет примерно три часа, проведенных в приятной беседе и предвкушении чудес. В салоне сари в Агре вас ждет огромное разнообразие великолепных сари различных оттенков и стилей. Опытные помощницы покажут вам искусство облачаться в традиционный индийский костюм, превратив обычный туристический визит в настоящее театрализованное представление. Следующий пункт нашего путешествия — Тадж-Махал — символ вечной любви. Гид откроет перед вами тайны величественного мавзолея, построенного в честь непревзойденной любви шаха Джахана к своей жене Мумтаз Махал. Особый акцент — возможность сделать уникальные фотографии среди безупречной белизны дворца. Затем посетим Агра Форт, где узнаем об истории могущества империи Великих Моголов. Вас ждут высокие стены и роскошные интерьеры, поражающие воображение своим великолепием. Завершим день посещением лучшего ресторана города, наслаждаясь традиционной едой и атмосферой настоящей индийской трапезы. Ваши гастрономические впечатления станут важной частью общей картины путешествия. Важная информация:
Тадж-Махал закрыт по пятницам • Вы можете приобрести сари в салоне (~ 5000 рупий).
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Форт Агра
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Встреча в отеле Дели
- Трансфер в Агру и обратно
- Экскурсия в Тадж-Махал
- Услуги фотографа
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Тадж-Махал закрыт по пятницам
- Вы можете приобрести сари в салоне (~ 5000 рупий)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
