Станьте героиней легенды о Тадж-Махале, где ваша фотосессия превратится в диалог искусства с вечностью. Утро начнется с погружения в эпоху Великих Моголов. В салоне, наполненном ароматом жасмина, мастер цвета поможет выбрать идеальный оттенок сари — например, изумруд или фуксию, которые создадут потрясающий контраст с белым мрамором. Затем художница нанесет на ваши руки изящные узоры хной, которые к началу съемки проявятся в виде ажурных орнаментов. В утренних лучах солнца вы войдете в сады Тадж-Махала, где мрамор окрашивается в нежные розовые тона. Профессиональный фотограф найдет лучшие ракурсы: у отражающих бассейнов, где вы и мавзолей будете отображаться в водной глади; у ажурных арок, подчеркивающих изящество вашего образа. Свободно струящиеся складки сари и узоры хны создадут гармоничный диалог с мраморной резьбой величественного памятника. В этот момент вы почувствуете, как становитесь частью вечной легенды о любви, где шёлк и камень, современность и история сливаются воедино. Важная информация:

Тадж-Махал закрыт по пятницам • Вы можете приобрести сари в салоне на память.