Эта экскурсия предлагает вам стать героиней легенды Шах-Джахана, превратив вашу фотосессию в место, где искусство встречается с вечностью.
Описание фото-прогулки
Станьте героиней легенды о Тадж-Махале, где ваша фотосессия превратится в диалог искусства с вечностью. Утро начнется с погружения в эпоху Великих Моголов. В салоне, наполненном ароматом жасмина, мастер цвета поможет выбрать идеальный оттенок сари — например, изумруд или фуксию, которые создадут потрясающий контраст с белым мрамором. Затем художница нанесет на ваши руки изящные узоры хной, которые к началу съемки проявятся в виде ажурных орнаментов. В утренних лучах солнца вы войдете в сады Тадж-Махала, где мрамор окрашивается в нежные розовые тона. Профессиональный фотограф найдет лучшие ракурсы: у отражающих бассейнов, где вы и мавзолей будете отображаться в водной глади; у ажурных арок, подчеркивающих изящество вашего образа. Свободно струящиеся складки сари и узоры хны создадут гармоничный диалог с мраморной резьбой величественного памятника. В этот момент вы почувствуете, как становитесь частью вечной легенды о любви, где шёлк и камень, современность и история сливаются воедино. Важная информация:
Тадж-Махал закрыт по пятницам • Вы можете приобрести сари в салоне на память.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Аграский форт
Что включено
- Встреча в отеле или на вокзале Агры
- Рисование хной, и прокат сари
- Экскурсия в Тадж-Махал
- Экскурсия в Аграский форт
- Услуги русскоговорящего гида
- Трансфер в отель или на вокзал Агры по окончании экскурсии
Что не входит в цену
- Входные билеты в монументы
- Еда и напитки
- Любая дополнительная программа
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с вами в отеле или на вокзале Агры
Завершение: Ваш отель или вокзал Агры
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Тадж-Махал закрыт по пятницам
- Вы можете приобрести сари в салоне на память
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
