Один день — и вы увидите самое знаменитое чудо Индии: историю вечной любви в белом мраморе. Вас ждёт путешествие в Агру — город моголов, дворцов и крепостей. Здесь каждый уголок хранит свою историю, а красота Тадж-Махала остаётся в сердце навсегда. Эта поездка подарит не только красивейшие виды, но и атмосферу древнего величия.
Описание экскурсииЗнаменитое чудо Индии Однодневная экскурсия в Агру позволит вам увидеть главное чудо Индии. Вы посетите город моголов, дворцов и крепостей, где каждый камень хранит память прошлого. Эта поездка познакомит вас не только с выдающимися памятниками, но и с атмосферой древнего наследия. Вы увидите Тадж-Махал — символ Индии и одно из семи чудес света, посетите Красный форт Агры, бывшую резиденцию правителей империи Великих Моголов, и изящный мавзолей Итимад-уд-Даула, известный как Бэби Тадж благодаря своим миниатюрным размерам и изысканной отделке из белого мрамора. Завершится экскурсия прогулкой по городу.
Ежедневно, кроме пятницы (в пятницу Тадж-Махал закрыт для посещения)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тадж-Махал
- Красный форт Агры
- Бэби Тадж
- Агра
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Транспорт с кондиционером
- Трансфер из/в аэропорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты (~20$/чел)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в отеле (или аэропорту)
Завершение: Ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы (в пятницу Тадж-Махал закрыт для посещения)
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Агры
Похожие экскурсии из Агры
Индивидуальная
Путешествие по великолепной Агре
Откройте для себя Агру с её историческими памятниками и уникальной культурой. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь великолепием архитектуры
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:00
от $90 за человека
Индивидуальная
Экскурсия в Тадж-Махал и лодочная прогулка
Погрузитесь в атмосферу величия Тадж-Махала, исследуя его интерьеры и наслаждаясь лодочной прогулкой по реке Ямуне
Начало: По договорённости в Агре
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По дороге к Тадж-Махалу
Начните ваше путешествие в Агре с захватывающей экскурсии, где вы узнаете историю и увидите знаменитый Тадж-Махал
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$150 за всё до 3 чел.