После завтрака вас ждёт экскурсия по Агре, а затем побываем в легендарном Тадж-Махале, символе большой и чистой любви, на берегу реки Ямуна. Рассмотрим архитектурный шедевр, сделаем памятные фотографии и поедем в Агра Форт. Цитадель ещё называют Красным фортом — он сооружён из песчаника алого цвета. Во времена империи Великих Моголов здесь находилась резиденция правителей.

По пути в Джайпур по возможности посетим один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии — Чанд-Баори.

В Джайпуре заселимся в отель и отдохнём.