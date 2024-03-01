Побывать в древней обсерватории, сфотографировать мартышек и влюбиться в «золотой треугольник»
Увидим старинный и современный Дели и осмотрим самый грандиозный в мире индуистский храм Акшардхам, полюбуемся величественным Тадж-Махалом и прогуляемся по шумным рынкам.
В Джайпуре узнаем, почему его прозвали «розовым городом», зачем во дворце Хава-Махал 950 окон и как Джал Махал парит над водой.
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Описание
Организационные детали
Рекомендуем всегда брать носки или бахилы собой.
Программа тура по дням
Экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, а затем начнём знакомство со столицей. Вы увидите Старый Город со всеми главными достопримечательностями, осмотрите крепость Пурана-Кила 16 века и гробницу Сафдарджанга. Сделаем фотографии у Ворот Индии, побываем у минарета Кутуб-Минар и полюбуемся удивительным храмом Лотоса.
Храм Акшардхам и переезд в Агру
Позавтракаем и отправимся к храму Акшардхам — самому грандиозному индуистскому храму в мире! Именно с таким званием святыня вошла в Книгу рекордов Гиннеса. А ещё увидим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, после чего переедем в Агру и заселимся в отель.
Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори
После завтрака вас ждёт экскурсия по Агре, а затем побываем в легендарном Тадж-Махале, символе большой и чистой любви, на берегу реки Ямуна. Рассмотрим архитектурный шедевр, сделаем памятные фотографии и поедем в Агра Форт. Цитадель ещё называют Красным фортом — он сооружён из песчаника алого цвета. Во времена империи Великих Моголов здесь находилась резиденция правителей.
По пути в Джайпур по возможности посетим один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии — Чанд-Баори.
В Джайпуре заселимся в отель и отдохнём.
Амбер Форт и дворцы Джайпура
С утра посетим Амбер Форт, живописно расположившийся на вершине скалистого холма, а во второй половине дня побываем в Городском дворце. Полюбуемся удивительным сооружением, пройдём по роскошным садам на территории дворца и почувствуем себя настоящими царскими особами. А ещё прогуляемся по атмосферным шумным базарам.
Следующая локация — обсерватория Джантар-Мантар 18 века. Оттуда отправимся ко Дворцу ветров Хава-Махал и Водному дворцу Джал Махал. Ещё осмотрим храм Говинд Дев Джи и пройдёмся по старинным улочкам Джайпура.
Храм обезьян и возвращение в Дели
После завтрака вас ждёт экскурсия в индуистский храм обезьян Галтаджи. Мартышки здесь — настоящие хозяева и свободно разгуливают по территории, делая фотографии из храма ещё более эффектными.
Затем поедем обратно в Дели. По приезде — трансфер в отель или аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Дели, время по договорённостиЗавершение: Аэропорт Дели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.