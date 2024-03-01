Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Индивидуальный тур в Дели

Побывать в древней обсерватории, сфотографировать мартышек и влюбиться в «золотой треугольник»

В путешествие мы включили самые главные локации и знаменитые достопримечательности — за 4 дня успеем максимум, запасайтесь памятью на телефоне.

Увидим старинный и современный Дели и осмотрим самый грандиозный в мире индуистский храм Акшардхам, полюбуемся величественным Тадж-Махалом и прогуляемся по шумным рынкам.

В Джайпуре узнаем, почему его прозвали «розовым городом», зачем во дворце Хава-Махал 950 окон и как Джал Махал парит над водой.
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
Ближайшие даты:
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Описание

Организационные детали

Рекомендуем всегда брать носки или бахилы собой.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, а затем начнём знакомство со столицей. Вы увидите Старый Город со всеми главными достопримечательностями, осмотрите крепость Пурана-Кила 16 века и гробницу Сафдарджанга. Сделаем фотографии у Ворот Индии, побываем у минарета Кутуб-Минар и полюбуемся удивительным храмом Лотоса.

Экскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по ДелиЭкскурсия по Дели
2 день

Храм Акшардхам и переезд в Агру

Позавтракаем и отправимся к храму Акшардхам — самому грандиозному индуистскому храму в мире! Именно с таким званием святыня вошла в Книгу рекордов Гиннеса. А ещё увидим ступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли, после чего переедем в Агру и заселимся в отель.

Храм Акшардхам и переезд в АгруХрам Акшардхам и переезд в АгруХрам Акшардхам и переезд в Агру
3 день

Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори

После завтрака вас ждёт экскурсия по Агре, а затем побываем в легендарном Тадж-Махале, символе большой и чистой любви, на берегу реки Ямуна. Рассмотрим архитектурный шедевр, сделаем памятные фотографии и поедем в Агра Форт. Цитадель ещё называют Красным фортом — он сооружён из песчаника алого цвета. Во времена империи Великих Моголов здесь находилась резиденция правителей.

По пути в Джайпур по возможности посетим один из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии — Чанд-Баори.

В Джайпуре заселимся в отель и отдохнём.

Тадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-БаориТадж-Махал, Агра-форт и колодец Чанд-Баори
4 день

Амбер Форт и дворцы Джайпура

С утра посетим Амбер Форт, живописно расположившийся на вершине скалистого холма, а во второй половине дня побываем в Городском дворце. Полюбуемся удивительным сооружением, пройдём по роскошным садам на территории дворца и почувствуем себя настоящими царскими особами. А ещё прогуляемся по атмосферным шумным базарам.

Следующая локация — обсерватория Джантар-Мантар 18 века. Оттуда отправимся ко Дворцу ветров Хава-Махал и Водному дворцу Джал Махал. Ещё осмотрим храм Говинд Дев Джи и пройдёмся по старинным улочкам Джайпура.

Амбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы ДжайпураАмбер Форт и дворцы Джайпура
5 день

Храм обезьян и возвращение в Дели

После завтрака вас ждёт экскурсия в индуистский храм обезьян Галтаджи. Мартышки здесь — настоящие хозяева и свободно разгуливают по территории, делая фотографии из храма ещё более эффектными.

Затем поедем обратно в Дели. По приезде — трансфер в отель или аэропорт.

Храм обезьян и возвращение в ДелиХрам обезьян и возвращение в ДелиХрам обезьян и возвращение в Дели

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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