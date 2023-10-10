Путешествие для тех, кто любит получать всё и сразу: за один тур успеем проехаться по главным достопримечательностям Дели, Агры и Джайпура, Тадж-Махал увидим как в свете рассвета, так и в последних лучах заходящего солнца, прокатимся и в карете, и на верблюдах, и на внедорожниках. Вас ждёт погружение в культуру и историю Индии. Мы посетим древние форты и храмы, полюбуемся современными архитектурными шедеврами и проникнемся местной атмосферой на шумных рынках.

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Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45 $ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.