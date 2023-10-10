Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Авторский тур в Дели

Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар

5
1 отзыв
Путешествие для тех, кто любит получать всё и сразу: за один тур успеем проехаться по главным достопримечательностям Дели, Агры и Джайпура, Тадж-Махал увидим как в свете рассвета, так и в последних лучах заходящего солнца, прокатимся и в карете, и на верблюдах, и на внедорожниках. Вас ждёт погружение в культуру и историю Индии.

Мы посетим древние форты и храмы, полюбуемся современными архитектурными шедеврами и проникнемся местной атмосферой на шумных рынках.
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Золотой треугольник Индии и путешествие в Пушкар
Ближайшие даты:
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$829
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.

Для граждан РФ требуется получение визы — 45 $ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).

Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.

Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Brahma Horizon» в Пушкаре.

Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Bhanwar Singh Palace» в Пушкаре.

Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «The Westin Pushkar Resort & Spa» в Пушкаре.

2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.

Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».

Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и экскурсия по Дели

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.

Экскурсию по столице начнём с посещения Кутб-Минара — самого высокого в мире кирпичного минарета, а ещё увидим храма Лотоса и Ворота Индии.

Полюбуемся необычными храмами: Бангла Сахиб и Акшардах. Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель.

Прибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по ДелиПрибытие и экскурсия по Дели
2 день

Достопримечательности Старого и Нового Дели

После завтрака отправимся изучать старинную часть Дели. Посетим Красный форт и соборную мечеть Джама Масджид. Обязательно заглянем на рынок Чанди Чоук в поисках необычных и ярких вещиц.

Дальше переместимся в Нью-Дели и осмотрим современные достопримечательности города. Вы увидите храм Лакшми-Нараян, построенный в честь богини счастья и изобилия, побываете у гробницы Хумаюна и пройдётесь по Национальной художественной галерее.

Вечером вновь пройдёмся по пёстрым рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.

Достопримечательности Старого и Нового ДелиДостопримечательности Старого и Нового ДелиДостопримечательности Старого и Нового ДелиДостопримечательности Старого и Нового Дели
3 день

Агра-форт и закат с видом на Тадж-Махал

Позавтракаем и поедем в Агру. Расстояние от Дели — 230 км. После заселения пообедаем и посетим Агра-форт — настоящий город-крепость из красного кирпича.

Закат проводим с завораживающим видом на Тадж-Махал. Вечером у вас будет время пройтись по местным лавкам и магазинам. Ужинать будем в ресторане «Mughlai».

Агра-форт и закат с видом на Тадж-МахалАгра-форт и закат с видом на Тадж-МахалАгра-форт и закат с видом на Тадж-Махал
4 день

Переезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-Сикри

Сегодня увидим Тадж-Махал в первых лучах только проснувшегося солнца. После завтрака отправимся в Пушкар. Ехать предстоит около 5 часов. По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.

Вечером заселимся в отель.

Переезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-СикриПереезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-СикриПереезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-СикриПереезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-Сикри
5 день

Катание на верблюдах и экскурсия по Пушкару

Утром покатаемся на верблюдах, а затем начнём экскурсию по городу. Увидим храм Брахмы — единственное место в Индии, где Брахму считают создателем Вселенной, и храм Савитри, откуда открывается головокружительный вид на окрестности. Ещё заедем на живописное озеро Пушкар.

Катание на верблюдах и экскурсия по ПушкаруКатание на верблюдах и экскурсия по ПушкаруКатание на верблюдах и экскурсия по Пушкару
6 день

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец

После завтрака поедем в Джайпур. Ехать будем около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся в Янтарный форт. От парковки до крепости нас домчит джип.

Полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.

Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.

Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворецЯнтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
7 день

Отъезд

Выселимся из отеля и поедем в аэропорт Дели к вашим рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 999 $, в отеле 5 звёзд - 1199 $
  • Проживание
  • Завтраки в формате «шведский стол»
  • Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Услуги гида
  • Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале
  • Поездка на внедорожнике в Форт Амбер в Джайпуре
  • Все экскурсии
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
  • Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Билеты до Дели обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Оформление визы - 45 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
A
10 окт 2023
У нас были фантастические впечатления от Абхинава, который организовал нашу Индию. Он сделал наш тур поистине потрясающим. Он серьезен, надежен и готов помочь. Все прошло так, как ожидалось, или даже лучше, и у нас не было ни одной проблемы. Все отели были идеальными. Наш водитель, конечно, был лучшим. Полезный, надежный и всегда старающийся сделать все возможное. Все гиды были хорошими. Я полностью рекомендую Абхинав всем, чтобы открыть для себя удивительную Индию

Тур входит в следующие категории Дели

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыТадж-МахалПопулярные места7-дневные турыВечерниеЖивотныеНа верблюдах

Похожие туры из Дели

Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Встретить рассвет в Тадж-Махале, побывать на производстве сари и проплыть по Гангу на лодке
Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$1 099 за человека
По главным местам Индии за 4 дня: Дели, Агра, Джайпур и танцевальное шоу
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Путешествие по Индии: Дели, Агра, Джайпур и танцы за 4 дня
Погрузитесь в мир индийской культуры с туром, объединяющим древние храмы, величественный Тадж-Махал и живописный Джайпур
Аэропорт Дели, время по договорённости
2 мая
3 мая
4 мая
5 мая
$435 за человека
На авто по «золотому треугольнику» Индии: Дели, Агра и Джайпур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
На авто по золотому треугольнику Индии: Дели, Агра и Джайпур
Погрузитесь в мир индийских махараджей и загадочных традиций с эксклюзивным туром по золотому треугольнику
Дели, у вашего отеля или в другом месте по договор...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
$313 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Дели
Все туры из Дели
All Airlines
ХорошоТам