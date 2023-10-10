Покататься на верблюдах, проводить закат в Тадж-Махале и отдохнуть на озере Пушкар
Мы посетим древние форты и храмы, полюбуемся современными архитектурными шедеврами и проникнемся местной атмосферой на шумных рынках.
мая
мая
мая
мая
мая
мая
мая
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$829
Описание
Организационные детали
Если вы отмените бронирование за 15 дней до начала тура, полная сумма аванса будет возвращена. Если до тура осталось менее 15 дней, предоплата не будет возвращена.
Для граждан РФ требуется получение визы — 45 $ (её можно получить лично в посольстве, а также подать заявку на онлайн визу).
Обратите внимание, Тадж-Махал закрыт по пятницам.
Проживание. Вы можете выбрать отели 3*: «Surya International Hotel» в Дели, «Pushp Villa» в Агре и «Nahargarh Haveli» в Джайпуре, «Brahma Horizon» в Пушкаре.
Отели 4*: «Hotel Taurus Sarovar Portico» в Дели, «Hotel Royale Regent» в Агре, «Zone by the park» в Джайпуре, «Bhanwar Singh Palace» в Пушкаре.
Отели 5*: «Surya» в Дели, «Crystal Sarovar Premiere» в Агре, «The Lalit» в Джайпуре, «The Westin Pushkar Resort & Spa» в Пушкаре.
2-местное размещение. Стоимость тура указана за проживание в отелях 3*.
Питание. В программу включены завтраки в формате «шведский стол».
Дети. Возможно участие детей с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно.
Программа тура по дням
Прибытие и экскурсия по Дели
Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель, где вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил.
Экскурсию по столице начнём с посещения Кутб-Минара — самого высокого в мире кирпичного минарета, а ещё увидим храма Лотоса и Ворота Индии.
Полюбуемся необычными храмами: Бангла Сахиб и Акшардах. Вечером заглянем на шумные рынки в поисках необычных сувениров, поужинаем и вернёмся в отель.
Достопримечательности Старого и Нового Дели
После завтрака отправимся изучать старинную часть Дели. Посетим Красный форт и соборную мечеть Джама Масджид. Обязательно заглянем на рынок Чанди Чоук в поисках необычных и ярких вещиц.
Дальше переместимся в Нью-Дели и осмотрим современные достопримечательности города. Вы увидите храм Лакшми-Нараян, построенный в честь богини счастья и изобилия, побываете у гробницы Хумаюна и пройдётесь по Национальной художественной галерее.
Вечером вновь пройдёмся по пёстрым рынкам, поужинаем и вернёмся в отель.
Агра-форт и закат с видом на Тадж-Махал
Позавтракаем и поедем в Агру. Расстояние от Дели — 230 км. После заселения пообедаем и посетим Агра-форт — настоящий город-крепость из красного кирпича.
Закат проводим с завораживающим видом на Тадж-Махал. Вечером у вас будет время пройтись по местным лавкам и магазинам. Ужинать будем в ресторане «Mughlai».
Переезд в Пушкар и комплекс Фатехпур-Сикри
Сегодня увидим Тадж-Махал в первых лучах только проснувшегося солнца. После завтрака отправимся в Пушкар. Ехать предстоит около 5 часов. По дороге заедем в дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри 16 века, где смешиваются в единый ансамбль индуистские и исламские традиции.
Вечером заселимся в отель.
Катание на верблюдах и экскурсия по Пушкару
Утром покатаемся на верблюдах, а затем начнём экскурсию по городу. Увидим храм Брахмы — единственное место в Индии, где Брахму считают создателем Вселенной, и храм Савитри, откуда открывается головокружительный вид на окрестности. Ещё заедем на живописное озеро Пушкар.
Янтарный форт, Дворец Ветров и Водный дворец
После завтрака поедем в Джайпур. Ехать будем около 3 часов. Заселимся в отель и отправимся в Янтарный форт. От парковки до крепости нас домчит джип.
Полюбуемся удивительным Дворцом Ветров Хава-Махал, увидим Городской дворец, музей Альберт Холл и обсерваторию Джантар Мантар.
Вечером посетим необычный Водный дворец Джал-Махал, будто парящий над поверхностью озера. Поужинаем в ресторане «Choki Dhani» и вернёмся в отель.
Отъезд
Выселимся из отеля и поедем в аэропорт Дели к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обратите внимание: стоимость тура указана при размещении в отеле 3 звезды. При проживании в отеле 4 звезды стоимость тура за 1 человека при 2-местном размещении - 999 $, в отеле 5 звёзд - 1199 $
- Проживание
- Завтраки в формате «шведский стол»
- Трансфер из/в аэропорт на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Услуги гида
- Прогулки на конной повозке в Тадж-Махале
- Поездка на внедорожнике в Форт Амбер в Джайпуре
- Все экскурсии
- Трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером по маршруту
- Оплата парковки, платного проезда и расходы на водителя
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билеты до Дели обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Оформление визы - 45 $