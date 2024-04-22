Авторские 5-дневные туры в Дели

Найдено 4 тура в категории «5-дневные туры» в Дели на русском языке, цены от $520, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
4 отзыва
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 120 за всё до 2 чел.
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
3 главных города Индии только для вас
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    22 апреля 2024
    Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
    Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал
    читать дальше

    нам Золотой треугольник Индии во всех красках. Дели, Джайпур, Агра - главные красоты страны, которые обязан увидеть каждый, кто первый раз в Индии. На хорошем русском Hаrindra поведал нам историю страны во всех её аспектах - историю, религию, менталитет и быт. Несмотря на жаркий климат, особенно в апреле, нам было комфортно путешествовать в авто с кондиционером, которую вёл внимательный водитель Yadav ji, за что ему особая благодарность. Hаrindra учел наш интерес к древней истории страны и давал возможность выбрать между основной программой и теми местами, которые нам реально были интересны. Так мы увидели мало известную у туристов крепость в Джайпуре. Да и в целом, гид был очень внимательным к нашему уровню комфорта и делал от себя все возможное, чтобы мы ни о чем не беспокоились. Гостиницы, в которых мы ночевали, были очень хорошими, если не лучшими - один раз только нам не понравился номер в одной из гостиниц, но Hаrindra оперативно связался с администрацией и нам заменили номер. По итогу могу уверенно рекомендовать гида Hаrindra Mishra всем, кто первый раз в Индии и не хочет беспокоиться о чем-либо, а только наслаждаться пребыванием в этой удивительной, красивой и загадочной стране!

  • А
    Артем
    10 апреля 2024
    3 главных города Индии только для вас
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
    Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличногоСпасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного
  • А
    Анна
    21 марта 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
    читать дальше

    Тойотой, а в каждом городе у нас был свой гид (англоязычный, поскольку для нас это не проблема, а в сезон лучше заказывать заранее, чтобы был русскоязычный гид). Абхинав всегда был на связи, готовый решить любые проблемы. Сам тур включал в себя элементы, которые не предлагались в других местах, особенно понравилось, что нас привезли посмотреть на Тадж Махал на закате. Также нам показали маленький Тадж Махал. Нужно сказать, что мы сами заказали пятизвездочные гостиницы, но Абхинав был готов это сделать. Остались очень довольны путешествием и рекомендуем Абхинава и его агентство.

  • А
    Алексей
    8 января 2024
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
    читать дальше

    в Индию, заранее предоставил всю информацию о туре и отелях, в течение всего тура интересовался нашими впечатлениями. Водитель Омвир все пять дней сопровождал нас везде и обеспечивал безопасность и комфорт. В машине всегда был бесплатный WiFi и вода. Компания предоставила русскоговорящего гида в каждом городе, которые хорошо знали места которые мы посещали. Когда у нас оставалось свободное время, нас могли отвезти в дополнительные локации без доплаты оплаты. Все рестораны в которых мы обедали и ужинали оставили приятное впечатление и у нас не было с этим проблем. Отели соответствовали ожиданиям, но были в отдалении от центральных туристических районов (мы брали три звезды). У нас остались приятные впечатления от поездки и мы обязательно воспользуемся услугами этой компании повторно когда спланируем новое путешествие на юг Индии.

    Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформитьАбхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить
  • Ю
    Юлия
    6 ноября 2023
    Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
    Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
  • Н
    Наталья
    8 августа 2023
    Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
    Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес светаСпасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «5-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Дели
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
  2. Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
  3. Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
  4. 3 главных города Индии только для вас
Какие места ещё посмотреть в Дели
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Тадж-Махал
  2. Набережная
Сколько стоит тур в Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "5-дневные туры" можно забронировать 4 тура от 520 до 1 120 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Туры на русском языке в Дели (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «5-дневные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от $520. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам