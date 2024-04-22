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Авторский тур
5 дней
Путешествие из Дели в Джайпур: увидеть Индию за 5 дней
Увидеть Индию за 5 дней: Дели, Агра и Джайпур. Комфортное путешествие с проживанием в отелях и завтраками. Главные достопримечательности и уникальные локации
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$599 за человека
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный классический тур по Индии: всё, что вы хотели увидеть
За 4 дня в Индии вы увидите Дели, Тадж-Махал, Джайпур и храм Акшардхам. Проживание в отелях 3*, питание не включено. Готовьтесь к незабываемому путешествию
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
12 июня в 08:00
17 июня в 08:00
$1 120 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Индийская классика: Дели, Джайпур, Агра и форт Амбер
Главные достопримечательности Индии в одном туре: Тадж-Махал, базары Дели, дворцы Джайпура. Комфорт и безопасность гарантированы. Подходит для семей с детьми
Начало: Дели, аэропорт, время встречи зависит от времени в...
8 сен в 03:30
6 окт в 03:30
$520 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
3 главных города Индии только для вас
Погрузиться в индийскую культуру и увидеть достопримечательности «Золотого треугольника»
Начало: Заберём вас из желаемого места (отеля/аэропорта) в...
11 июня в 08:00
17 июня в 08:00
949$855 за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин22 апреля 2024Эта была наша первая поездка в Индию, но нам повезло найти гида Hаrindra Mishra. Очень внимательный, культурный, образованный гид показал
- ААртем10 апреля 2024Спасибо большое Мохсину за прекрасную организацию тура. Он учёл все мои пожелания, поменял маршрут, предоставил отличного водителя и транспорт. В машине всегда был запас воды, что спасало в жару. Только положительные эмоции! Обязательно вернусь ещё!
- ААнна21 марта 2024Абхинав организовал нам хороший тур по золотому треугольнику (Дели-Агра-Джайпур). Все проходило гладко: в аэропорту нас встретил водитель с машиной, небольшой
- ААлексей8 января 2024Абхинав помог с организацией нашего путешествия, заранее подсказал детали по возможным тратам и ценам, помог оформить и оплатить электронную визу
- ЮЮлия6 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию. Мы посмотрели как знаменитые достопримечательности, так и те о которых я не знала. Нам показали и как живут простые люди, и туристические маршруты. Моё впечатление об Индии превзошло мое ожидание во много раз.
- ННаталья8 августа 2023Спасибо за организацию путешествия по Индии. Удалось увидеть главную достопримечательность и одно из семи чудес света. Меня встретили в аэропорту и везде сопровождал водитель. Гиды очень интересно рассказывали про все достопримечательности. Это был интересный опыт.
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «5-дневные туры»
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