Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Джайпур! Этот город является одним из самых красивых и интересных мест в Индии. Он известен своими яркими красками, традиционной архитектурой и богатой историей.



Джайпур был основан в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II и построен в соответствии с принципами древней индийской архитектуры Васту Шастра.



Город часто называют «Розовым городом» из-за цвета большинства зданий, выполненных из розового песчаника.

Описание экскурсии Во время экскурсии по Джайпуру вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитый Форт Амбер, который был построен в XVI веке и служил резиденцией махараджей. Внутри форта находятся великолепные дворцы, храмы и сады. Кроме того, Джайпур славится своими ремесленными мастерскими, где вы можете увидеть, как создаются изделия из кожи, металла, текстиля и других материалов. Наша экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу старинной Индии, насладиться красотой архитектуры и узнать больше о культуре и истории этого удивительного города.

