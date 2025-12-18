Добро пожаловать в Джайпур! Этот город является одним из самых красивых и интересных мест в Индии. Он известен своими яркими красками, традиционной архитектурой и богатой историей.
Джайпур был основан в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II и построен в соответствии с принципами древней индийской архитектуры Васту Шастра.
Город часто называют «Розовым городом» из-за цвета большинства зданий, выполненных из розового песчаника.
Описание экскурсииВо время экскурсии по Джайпуру вы увидите множество достопримечательностей, включая знаменитый Форт Амбер, который был построен в XVI веке и служил резиденцией махараджей. Внутри форта находятся великолепные дворцы, храмы и сады. Кроме того, Джайпур славится своими ремесленными мастерскими, где вы можете увидеть, как создаются изделия из кожи, металла, текстиля и других материалов. Наша экскурсия позволит вам погрузиться в атмосферу старинной Индии, насладиться красотой архитектуры и узнать больше о культуре и истории этого удивительного города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Янтарный дворец
- Дворец на озере Ман Сагар
- Дворец ветров Хава Махал
- Обсерватория Джантар Мантар
- Городской дворец
- Мастерские Джайпура
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прогулка на слоне (20$)
- Входные билеты (20$/чел)
Место начала и завершения?
Ваш отель в Джайпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
