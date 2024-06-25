1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Дели - сердце Индии: индивидуальная экскурсия
Проведите целый день в Дели, посещая храмы трёх религий, музеи и исторические памятники. Прокатитесь на велорикше и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия из Дели в Агру: Тадж-Махал, форт Агры
Путешествие на скоростном поезде из Дели в Агру с комфортом и удобством. Все включено: от трансферов до обеда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:30
$198 за человека
Индивидуальная
9 часов
Дели - полное погружение: от сикхских традиций до лазерного шоу
Познайте Дели во всем его многообразии: от величественных памятников до тайн древних религий
Начало: В лобби вашего отеля
3 июля в 16:00
4 июля в 10:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Погружение в мир религий Дели: от мечети до буддийского храма
Откройте великолепие духовного многообразия Дели, посетив пять религиозных святынь, каждая из которых расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Нетуристический Дели: эксклюзивное путешествие по скрытым тропам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дели, открыв для себя его скрытые кварталы и уникальные традиции
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$135 за всё до 2 чел.
Групповая
7 часов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$75 за человека
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал: поездка в Агру к главному символу Индии
Отправьтесь в Агру, чтобы увидеть Тадж-Махал и Агра-форт. Узнайте истории и легенды этих величественных сооружений
Начало: На ресепшен вашего отеля в Дели
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
от $199 за всё до 20 чел.
Групповая
12 часов
Путешествие в Агру: Тадж-Махал и Агра-форт в одном туре
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
3 июля в 02:30
$129 за человека
Индивидуальная
7 часов
Такой разный Дели: Индивидуальная экскурсия по историческим и культурным местам
Погрузитесь в мир древней и современной Индии, открывая для себя ее историю, архитектуру и кулинарные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$125 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$63 за человека
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по колониальной архитектуре Дели
Погрузитесь в историю Дели через его уникальную архитектуру. Оцените величие минарета Кутб-Минар и другие исторические памятники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дели: когда главное уже посмотрели
Если основные достопримечательности Дели уже изучены, эта экскурсия станет отличным продолжением вашего путешествия по индийской столице
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия по Джайпуру из Дели: все включено, индивидуальный тур
Ощутите дух Джайпура, исследуя его богатую историю и архитектуру. Частный тур включает посещение форта Амбер, Городского дворца и обсерватории Джантар-Мантар
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$139 за человека
Индивидуальная
12 часов
Тадж-Махал и секреты индийской кухни: мастер-класс
Индивидуальная экскурсия с посещением Тадж-Махала и форта Агры, а также кулинарный мастер-класс по приготовлению индийских блюд
Начало: Дели, ваш отель
Расписание: Ежедневно (кроме пятницы) в 7:00
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$189 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Дели: путешествие по 7 храмам - знакомство с 7 религиями
За один день познакомьтесь с уникальными храмами Дели, отражающими духовное многообразие города. Погрузитесь в истории разных вер
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
3 июля в 09:30
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Дели - в Ришикеш и Харидвар: Гималаи, Ганг, храмы
Отправляйтесь в предгорья Гималаев, посетите Ришикеш и Харидвар. Узнайте больше о духовных практиках и священных местах Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Тайны индуизма в Дели: экскурсия по храмам и духовным местам
Погрузитесь в мир индуизма на индивидуальной экскурсии по храмам Дели. Узнайте о богах, ритуалах и архитектуре Индии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
$135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Агра + трансфер в Джайпур: из Дели на авто
Посетить главные места Агры и с комфортом добраться до Джайпура
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
3 июля в 05:00
$230 за человека
Индивидуальная
10 часов
Великолепная Агра: путешествие из Дели на авто
Посетить Тадж-Махал, Красный форт, мечеть Джама и живописные сады в комфортном формате
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
$230 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина25 июня 2024Благодарю за замечательную поездку. 8 часов пролетели очень быстро и интересно. Открыла для себя новые знания о различных направлениях религий
- ООльга23 июня 2024Мы провели насыщенный интересный день в Дели на экскурсии с гидом Панкадж (Паша, хорошо говорит по-русски, учился в Нижнем Новогороде),
- ВВалентина27 мая 2024Экскурсия оставила только положительные эмоции. Джайпур - удивительное место с множеством достопримечательностей, который стоит посетить уж точно больше одного дня.
- ЮЮрий19 мая 2024Из всех гидов, которым я написал по туру в Индии, Мосхин оказался самым внимательным и учел все пожелания. Буду рекомендовать друзьям и обращаться к нему дальше.
- ИИван12 мая 2024Очень качественная экскурсия, ёмкая и информационная, много где был, с таким подходом столкнулся первый раз. Нам с сыном очень понравилось
- AAngelina12 мая 2024Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
- ЮЮлия12 мая 2024Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
- ААнтон12 мая 2024Замечательная экскурсия, Людмила подстроилась под наш темп, рассказала о жизни в Индии, местных деталях. Посетили несколько достопримечательностей, а так же местное кафе с вкусной едой. Было очень приятно общаться и узнать о Дели от местного жителя.
- ННика10 мая 2024Спасибо прекрасному грамотному гиду за интересную и познавательную экскурсию! Будем обязательно рекомендовать друзьям)
- ДДмитрий2 мая 2024Отличная возможность, если вы проездом в Дели, посетить великолепный Тадж Махал за один день, посмотреть форт, заехать на местные производства
Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «От вашего отеля»
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