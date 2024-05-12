Групповые экскурсии Дели

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Дели на русском языке, цены от $63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Контрастный и многоликий Дели
🚗 На машине
Групповая
7 часов
5 отзывов
Контрастный и многоликий Дели: Путешествие от Старого города к Нью-Дели
Погрузитесь в удивительный мир Дели, где историческое наследие и современность переплетаются в едином ритме жизни
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$75 за человека
Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
🚗 На машине
Групповая
5 часов
4 отзыва
Достопримечательности Старого Дели: путеводитель по истории и культуре
За 5 часов погрузитесь в атмосферу Старого Дели, открыв для себя его исторические сокровища и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$63 за человека
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
🚗 На машине
Групповая
12 часов
5 отзывов
Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
Погрузитесь в атмосферу древней Индии на групповой экскурсии в Агру. Тадж-Махал и Красный форт ждут вас! Вкусный обед в индийском ресторане включен
Начало: На ресепшене вашего отеля в Дели
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 02:30 и 03:00
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
$129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Angelina
    12 мая 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻
  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко
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    и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠

  • С
    Света
    9 апреля 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не
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    замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной!

    Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такойМы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой
  • В
    Виктор
    8 марта 2024
    Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум
    Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером
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    доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом.

  • O
    Olga
    4 ноября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных
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    фактов, хорошее знание русского языка и продуманный маршрут экскурсий. Учитывая загруженность дорог, программа экскурсии была выполнена полностью и даже более того. Особое впечатление произвел храм Акшардам, жаль там запрещено фотографировать. Гид рассказывал очень много интересных фактов, легенд, выбирал отличные локации для фото. Время пролетело незаметно! Смело рекомендую эту экскурсию и организаторов - не пожалеете.

  • А
    Алена
    20 октября 2022
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.
  • Ю
    Юлия
    3 января 2020
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.
  • М
    Мария
    28 ноября 2019
    Контрастный и многоликий Дели
    Очень понравилась экскурсия! Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.
  • Т
    Татьяна
    21 ноября 2019
    Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру
    С 17.11.19 г. По 19.11.19 г. я посетила три города: Дели, Агра и Джайпуре. Экскурсии по этим местам проводил гид Али. Он очень интересно рассказывал на хорошем русском языке. Ходячая энциклопедия. Я очень довольно, мне понравилось. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Дели в категории «Групповые»

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Сколько стоит экскурсия по Дели в июне 2024
Сейчас в Дели в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 129. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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