A Angelina Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум Кулдип потрясающий гид! Первый раз в Индии мы,гид рассказал и показал все очень интересно. Внимательно слушали даже дети😉Очень рекомендую 👌🏻

Ю Юлия Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру читать дальше и мало туристов, поэтому получились отличные фото, а после был вкусный завтрак на рассвете. Также великолепие красного Форта, резьба по мрамору, ручная работа, и много национального колорита. Отдельно хочется отметить прекрасную работу гида, новые и чистые, большие машины- это важно! - а также питьевую воду в достаточном количестве, которой нас щедро снабжали. Увидела чудеса света! 🫠 Добрый день! Экскурсия прошла замечательно!: знакомство с символом Индии - прекрасным Тадж-Махалом произошло на рассвете, когда еще было не жарко

С Света Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум читать дальше замечаешь, как пролетает время! Даниш прекрасный рассказчик и друг, очень вежливый, интеллигентный, тактичный. Мы даже пели "Бременских музыкантов", В Индии такое точно запоминается:) На экскурсию в Тадж-Махале у нас был гид Акки, прогулка была легкой и непринужденной, а также Акки классный фотограф (помогал нам сделать фото с хороших ракурсов 👍) Очень рекомендую компанию Али для знакомства с этой удивительной страной! Мы взяли две экскурсии, Дели и Тадж-Махал. Много информации, которая правильно упакована, хороший маршрут с такой комбинацией активностей, что не

В Виктор Достопримечательности Старого Дели: программа-минимум читать дальше доставили в гостиницу. Дели - огромный город, достопримечательности разбросаны по всему городу, трудно освоить все это без экскурсовода. Рекомендую экскурсию для знакомства со старым городом. Экскурсия хорошо организована. Водитель встретил нас в аэропорту Дели, гида забрали в городе, провели экскурсию с учетом наших пожеланий, вечером

O Olga Контрастный и многоликий Дели читать дальше фактов, хорошее знание русского языка и продуманный маршрут экскурсий. Учитывая загруженность дорог, программа экскурсии была выполнена полностью и даже более того. Особое впечатление произвел храм Акшардам, жаль там запрещено фотографировать. Гид рассказывал очень много интересных фактов, легенд, выбирал отличные локации для фото. Время пролетело незаметно! Смело рекомендую эту экскурсию и организаторов - не пожалеете. Экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, с аккуратным водителем и прекрасным гидом Джиту, который очень интересно рассказывал. Отличное знание истории, интересных

А Алена Контрастный и многоликий Дели Очень интенсивная и интересная экскурсия! Намного лучше взять эту экскурсию, чем пытаться самостоятельно все посмотреть.

Ю Юлия Тадж-Махал: групповая экскурсия в Агру Нам понравился гид Али. Будем рекомендовать. Свободно говорит по русски. Любит свою страну и историю своей страны.

М Мария Контрастный и многоликий Дели Очень понравилась экскурсия! Особенно удобным является трансфер на автомобиле, который позволяет за один день увидеть локации, которые находятся на довольно большом расстоянии друг от друга.