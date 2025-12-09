Путешествие по Золотому треугольнику и Кхаджурахо Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с пятям легендарными городами – Дели, Агра, Джайпур, Орчха и Кхаджурахо.
Описание экскурсииПутешествие по Золотому треугольнику и Кхаджурахо Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с пятям легендарными городами – Дели, Агра, Джайпур, Орчха и Кхаджурахо. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте будете смотреть великолепные дворцы, форты, крепости, пейзаж и красивые природы, конечно один из самых знаковых памятников мира – Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
- Джайпур:
- Посещение: водный дворец, Амбер форта, Хава Махал-известный как «Дворец Ветров», дворца Сити или Городской Дворец, Гайтор
- Агра:
- Посещение: Тадж Махала, Красного Форта, Фатехпур-сикри
- Орчха
- Посещение: Форт Орчхи, храмом Рам Раджа Мандир
- Кхаджурахо
- Посещение: западные и северные храмы
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. /n Услуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /n Услуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /n Билеты на поезде (экспресс 3 класса из Агра до Орчха (из Кхаджурахо до Дели) )./n Помощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги.
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n Прогулка на слоне в Джайпур.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
