Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя легендарными городами – Дели, Агрой и Джайпуром. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте будете смотреть великолепные дворцы, форты или крепости и, конечно один из самых знаковых памятников мира – Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год Золотой Треугольник День 01 – Дели- Джайпур (260 км.

Мы можем помочь с оформлением электронной визы (e

6 часов) Прибытие в аэропорт Дели, встреча и трансфер в отель. После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Дели. Вы посетите Джама Масджид Гурудваре Бангла, Воротам Индии, Сансад Бхаван (Дворец Парламента) и Раштрапати Бхаван, Акшардхам и Кутб-Минар. После окончания экскурсии отправляемся в Джайпур. День 02 – Джайпур После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Джайпур который называемый «Розовым городом». Вы посетите водный дворец, Амбер форта, Хава Махал, дворца Сити или Городской Дворец Джайпура и Гайтор День 03 –Джайпур- Абанери- Агра (250 км.

6 часов) После завтрак отправляемся в Агра. По пути короткое посещение Абанерии и Фатехпур-Сикри. Прибытие в Агра и трансфер в отеле. ночь в отеле. День 04 – Агра - Дели - (200 км.

4 часов) После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Агра. Вы посетите Тадж Махала, Красного Форта и Итмад-Уд- Даула. После окончания экскурсии отправляемся в Дели. По прибытии в Дели и трансфер в аэропорт для домой. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.

Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.