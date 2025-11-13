Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя легендарными городами – Дели, Агрой и Джайпуром.
Описание экскурсии
Путешествие по Золотому треугольнику Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с тремя легендарными городами – Дели, Агрой и Джайпуром. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте будете смотреть великолепные дворцы, форты или крепости и, конечно один из самых знаковых памятников мира – Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год Золотой Треугольник День 01 – Дели- Джайпур (260 км.
Мы можем помочь с оформлением электронной визы (e
- 6 часов) Прибытие в аэропорт Дели, встреча и трансфер в отель. После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Дели. Вы посетите Джама Масджид Гурудваре Бангла, Воротам Индии, Сансад Бхаван (Дворец Парламента) и Раштрапати Бхаван, Акшардхам и Кутб-Минар. После окончания экскурсии отправляемся в Джайпур. День 02 – Джайпур После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Джайпур который называемый «Розовым городом». Вы посетите водный дворец, Амбер форта, Хава Махал, дворца Сити или Городской Дворец Джайпура и Гайтор День 03 –Джайпур- Абанери- Агра (250 км.
- 6 часов) После завтрак отправляемся в Агра. По пути короткое посещение Абанерии и Фатехпур-Сикри. Прибытие в Агра и трансфер в отеле. ночь в отеле. День 04 – Агра - Дели - (200 км.
- 4 часов) После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Агра. Вы посетите Тадж Махала, Красного Форта и Итмад-Уд- Даула. После окончания экскурсии отправляемся в Дели. По прибытии в Дели и трансфер в аэропорт для домой. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.
Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1: Дели
- Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
- День 2: Агра
- Посещение: Тадж Махал, Форт Агры, Итимад-Уд-Даула
- День 3: Джайпур
- Посещение: фатехпур сикри и продолжение в Джайпур
- День 4: Джайпур
- Посещение: Форт Амбер, Джал Махал, Хава Махал, Городской дворец, Джантар-Мантар, Рынок ремесленников
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. /nУслуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /nУслуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /nПомощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n Прогулка на слоне в Джайпур.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза. Мы можем помочь с оформлением электронной визы (eVisa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
