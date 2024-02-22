Отправиться в яркую столицу Раджастана и увидеть её главные места с профессиональным гидом
Джайпур — столица самого красочного и гостеприимного индийского штата Раджастан.
Это мир ярких нарядов, расписных стен, древних крепостей, роскошных дворцов, бурлящих базаров и весёлых праздников.
С радостью стану вашим проводником по нему! Покажу все знаковые достопримечательности и помогу прикоснуться к богатой истории города.
Это мир ярких нарядов, расписных стен, древних крепостей, роскошных дворцов, бурлящих базаров и весёлых праздников.
С радостью стану вашим проводником по нему! Покажу все знаковые достопримечательности и помогу прикоснуться к богатой истории города.
Ближайшие даты:
22
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Описание
Что вас ожидает
День 1: Визитные карточки Джайпура
Вы полюбуетесь Городским дворцом, где до сих пор живут потомки махараджей. Посетите древнюю обсерваторию Джантар Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами. Рассмотрите в деталях фасад знаменитого дворца Ветров и узнаете, почему в нём так много окон. Если останется время, побываете в храме Обезьян.
День 2: Cтаринный город Амер
После завтрака мы отправимся в бывшую столицу Раджастана — городок Амер в окрестностях Джайпура. Вы посетите знаменитый форт Амбер — крепость медового цвета, возведённую в 10 веке над скалистыми горами. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном озере Мэн Сахар: вы погуляете по набережной и насладитесь видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Время в пути из Дели в Джайпур — 5 часов.
- Дополнительные расходы:
— питание в кафе
— ночёвка в отеле (вы можете забронировать любой отель на ваш выбор)
— входные билеты: Городской дворец — 1000 рупий, обсерватория — 202 рупии, форт Амер — 502 рупии, храм Обезьян — 300 рупий
- Дворец Ветров и дворец Джал-Махал мы осматриваем снаружи
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в отеле или аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хариндра — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 15 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хариндра, я представляю дружную команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием раскроем вам все грани красочной Индии. Поделимся её историей, традициями, религиозными особенностями и культурным наследием.
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