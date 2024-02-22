Джайпур — столица самого красочного и гостеприимного индийского штата Раджастан. Это мир ярких нарядов, расписных стен, древних крепостей, роскошных дворцов, бурлящих базаров и весёлых праздников. С радостью стану вашим проводником по нему! Покажу все знаковые достопримечательности и помогу прикоснуться к богатой истории города.

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Описание

Что вас ожидает

День 1: Визитные карточки Джайпура

Вы полюбуетесь Городским дворцом, где до сих пор живут потомки махараджей. Посетите древнюю обсерваторию Джантар Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами. Рассмотрите в деталях фасад знаменитого дворца Ветров и узнаете, почему в нём так много окон. Если останется время, побываете в храме Обезьян.

День 2: Cтаринный город Амер

После завтрака мы отправимся в бывшую столицу Раджастана — городок Амер в окрестностях Джайпура. Вы посетите знаменитый форт Амбер — крепость медового цвета, возведённую в 10 веке над скалистыми горами. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном озере Мэн Сахар: вы погуляете по набережной и насладитесь видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.

Организационные детали