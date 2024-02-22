Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
Индивидуальная экскурсия в Дели

Отправиться в яркую столицу Раджастана и увидеть её главные места с профессиональным гидом

Джайпур — столица самого красочного и гостеприимного индийского штата Раджастан.

Это мир ярких нарядов, расписных стен, древних крепостей, роскошных дворцов, бурлящих базаров и весёлых праздников.

С радостью стану вашим проводником по нему! Покажу все знаковые достопримечательности и помогу прикоснуться к богатой истории города.
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
Из Дели в «розовый город» Джайпур: двухдневная экскурсия
Ближайшие даты:
22
фев
23
фев
1
мар
2
мар
3
мар
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мар
5
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

День 1: Визитные карточки Джайпура

Вы полюбуетесь Городским дворцом, где до сих пор живут потомки махараджей. Посетите древнюю обсерваторию Джантар Мантар с огромными астрономическими измерительными приборами. Рассмотрите в деталях фасад знаменитого дворца Ветров и узнаете, почему в нём так много окон. Если останется время, побываете в храме Обезьян.

День 2: Cтаринный город Амер

После завтрака мы отправимся в бывшую столицу Раджастана — городок Амер в окрестностях Джайпура. Вы посетите знаменитый форт Амбер — крепость медового цвета, возведённую в 10 веке над скалистыми горами. Кроме того, мы сделаем остановку на живописном озере Мэн Сахар: вы погуляете по набережной и насладитесь видом на дворец Джал-Махал, стоящий прямо на воде.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость. Время в пути из Дели в Джайпур — 5 часов.
  • Дополнительные расходы:
    — питание в кафе
    — ночёвка в отеле (вы можете забронировать любой отель на ваш выбор)
    — входные билеты: Городской дворец — 1000 рупий, обсерватория — 202 рупии, форт Амер — 502 рупии, храм Обезьян — 300 рупий
  • Дворец Ветров и дворец Джал-Махал мы осматриваем снаружи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле или аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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