Добро пожаловать в самым античным городе Варанаси в мире который находится на берегу Ганга. Не извесно когда этот город было основано но есть некоторые легенды который указывает что этот город было основано 5000 лет назад. Тепер Варанаси обладает множеством эпитетов - город храмов, священный город Индии, религиозная столица Индии, город огней, город просвещения. В индийской мифологии считается, что Варанаси освобождает человеческую душу от тела; тот, кому повезло умереть в Варанаси, достигает немедленного освобождения от цикла рождений и смертей. Как говорят:"смерть в Варанаси это освобождение". А воды реки Ганги в Варанаси смывают грехи с любого смертного Золотой Треугольник + Варанаси День 01 – Дели- Варанаси (15560 Shiv Ganga на 20:08) Прибытие в аэропорт Дели, встреча и трансфер в отель. После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Дели. Вы посетите Джама Масджид Гурудваре Бангла, Воротам Индии, Сансад Бхаван (Дворец Парламента) и Раштрапати Бхаван, Акшардхам и Кутб-Минар. После экскурсии трансфер на вокзале Дели за Варанаси. Ночь в Поезде. День 02 – Варанаси (15560 Shiv Ganga на 06: 10) Прибытие на вокзале Варанаси и трансфер в отель. (Номер предоставляется при наличии свободных мест) После завтрак начинается экскурсии по городу Варанаси который находится на берегу Ганга. Посещение Университета Хинду Бенарес, государственный университет в г. Варанаси. Один из самых известных индийских вузов. В рейтинге India Today за 2010 год занял 1-е место среди индийских вузов. Основан в 1916 году Маданом Моханом Малавией. Затем посещение Бхарат Мата Мандир. Традиционно она изображается в виде женщины в желтом или оранжевом сари, которая держит флаг. Вечером посещение Арты (Молитва), который проходит на берегу Ганга на каждый день. После окончания экскурсии возвращаете в отель. Ночь в отель. День 03 – Варанаси – Дели (12559 Shiv Ganga на 22:15 (10 часов) Ранним утром впечатляющая прогулка на лодке по реке Ганга, чтобы увидеть многочисленные места ритуального сожжения покойников вдоль берега регги Ганга. Позже возвращаемся в отель на завтрак. Затем продолжаем экскурсию по городу Сарнат, который находится в 8 км. от Варанаси. Это сокращение от Саранганатх и означает «Повелитель Оленей». Посещение Дамек Ступа… - это место, где Будда дал свою первую проповедь к пяти последователями. Осмотр колонны Ашока, которая была построена в 250г. до нашего эра. Вечером трансфер на вокзале Варанаси за Дели. Ночь в Поезде. День 04 –Дели -Агра (12559 Shiv Ganga на 08:30) По прибытии на вокзале Дели и трансфер в Агру (200 км. 5 часов) По прибытии в Агру начинается экскурсия по городу Агра. Вы посетите Тадж Махала, Красного Форта и Итмад-Уд- Даула. После окончания экскурсии возвращаете в отель. Ночь в отель. День 05 –Агра- Фатехпур-Сикри -Джайпур (260 км.

Мы можем помочь с оформлением электронной визы (e

6 часов) После завтрак отправляемся в Джайпур. По пути короткое посещение Фатехпур-Сикри. Прибытие в Джайпур и трансфер в отеле. ночь в отеле День 06 –Джайпур После завтрак начинается Обзорная экскурсии по Джайпур который называемый «Розовым городом». Вы посетите водный дворец, Амбер форта, Хава Махал, дворца Сити или Городской Дворец Джайпура и Гайтор День 07 – Джайпур - Дели - (250 км.

5 часов) После завтрак начинается отправляемся в Дели. По прибытии в Дели и трансфер в аэропорт для домой. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.

Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.