Путешествие по Золотому треугольнику и Духовную туру Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с пятям легендарными городами – Дели, Ришикеш, Харидвар, Агра, Джайпур.
Описание экскурсииПутешествие по Золотому треугольнику и Духовную туру Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с пятям легендарными городами – Дели, Ришикеш, Харидвар, Агра, Джайпур. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте будете смотреть великолепные дворцы, форты, крепости, пейзаж и красивые природы, конечно один из самых знаковых памятников мира – Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год Важная информация: Изменение даты тура возможно в большинстве случаев, но за это может взиматься дополнительная плата в зависимости от условий бронирования. Рекомендуем заранее связаться с нам для обсуждения изменений.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
- Ришикеш иХаридвар:
- Посещение: Водопад Патна, Пещера Мудреца, Мост Лакшманджула
- Агра:
- Посещение: Тадж Махала, Красного Форта, Фатехпур-сикри
- Джайпур:
- Посещение: водный дворец, Амбер форта, Хава Махал-известный как «Дворец Ветров», дворца Сити или Городской Дворец, Гайтор
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. /nУслуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /nУслуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /nПомощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n Прогулка на слоне в Джайпур.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Когда: в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Изменение даты тура возможно в большинстве случаев
- Но за это может взиматься дополнительная плата в зависимости от условий бронирования. Рекомендуем заранее связаться с нам для обсуждения изменений
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
