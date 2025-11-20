Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Путешествие по Золотому треугольнику и Духовную туру Индии предлагает уникальную возможность познакомиться с пятям легендарными городами – Дели, Ришикеш, Харидвар, Агра, Джайпур. Эти города, каждый из которых богат историей и культурой, позволят вам погрузиться в атмосферу величия Индии. В маршруте будете смотреть великолепные дворцы, форты, крепости, пейзаж и красивые природы, конечно один из самых знаковых памятников мира – Тадж-Махал, символ любви и величия страны. Его посещают более 8 миллионов людей в год Важная информация: Изменение даты тура возможно в большинстве случаев, но за это может взиматься дополнительная плата в зависимости от условий бронирования. Рекомендуем заранее связаться с нам для обсуждения изменений.

