Раджастхан - самый колоритный штат Индии, самый большой, самый необычный и его история очень богатая и увлекательная о тысячелетнем развитии этого региона, начиная от его древних корней и заканчивая современностью.
Описание экскурсии
Раджастхан - самый колоритный штат Индии, самый большой, самый необычный и его история очень богатая и увлекательная о тысячелетнем развитии этого региона, начиная от его древних корней и заканчивая современностью. Раджастан, буквально переводясь как "земля монархов" или "страна князей", славится своей величественной архитектурой, культурным наследием и живописными пейзажами. Вы поймете, что все эти эпитеты вполне уместны, как только ступите на эту благословенную историей землю. Добро пожаловать в страну благородных рыцарей – раджпутов и легендарное царство махараджей с их роскошными дворцами. Индия усеяна прекрасными крепостями и фортами, но нигде Вы не найдете крепости столь величественные, властно возвышающиеся над пустынными ландшафтами, как сказочные миражи ушедшей эпохи. Это регион полный шедевров архитектуры, земля песчаных дюн и джунглей, караванов верблюдов и диких тигров, сверкающих драгоценных камней, ярких красок и глубокой культуры. Здесь достаточно фестивалей, чтобы занять каждый день года и торговых ярмарок, чтобы приобрести все, что не пожелаете- все это Раджастхан. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.
Мы можем помочь с оформлением электронной визы (e
Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- День 1: Дели
- Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
- День 2: Агра
- Посещение: Тадж Махал, Форт Агры, Итимад-Уд-Даула
- День 3: Джайпур
- Посещение: фатехпур сикри и продолжение в Джайпур
- День 4: Джайпур
- Посещение: Форт Амбер, Джал Махал, Хава Махал, Городской дворец, Джантар-Мантар, Рынок ремесленников
- День 5: Пушкар
- Посещение: Храм бога-творца Брахмы, Храм Савитри
- День 6: Джодхпур
- Посещение: Форт Мехрангарх, Джасвант Тхада
- День 7: Удайпур
- Посещение: городской Дворцовый, Сэхилионки Бари, храм Джагдиша
Что включено
- Проживание в забронированных номерах с завтраком. /nУслуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /nУслуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /nПомощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги
Что не входит в цену
- Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n Прогулка на слоне в Джайпур. /n Прогулка на лодке в Удайпур. /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза. Мы можем помочь с оформлением электронной визы (eVisa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Дели
