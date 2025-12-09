Раджастхан - самый колоритный штат Индии, самый большой, самый необычный и его история очень богатая и увлекательная о тысячелетнем развитии этого региона, начиная от его древних корней и заканчивая современностью. Раджастан, буквально переводясь как "земля монархов" или "страна князей", славится своей величественной архитектурой, культурным наследием и живописными пейзажами. Вы поймете, что все эти эпитеты вполне уместны, как только ступите на эту благословенную историей землю. Добро пожаловать в страну благородных рыцарей – раджпутов и легендарное царство махараджей с их роскошными дворцами. Индия усеяна прекрасными крепостями и фортами, но нигде Вы не найдете крепости столь величественные, властно возвышающиеся над пустынными ландшафтами, как сказочные миражи ушедшей эпохи. Это регион полный шедевров архитектуры, земля песчаных дюн и джунглей, караванов верблюдов и диких тигров, сверкающих драгоценных камней, ярких красок и глубокой культуры. Здесь достаточно фестивалей, чтобы занять каждый день года и торговых ярмарок, чтобы приобрести все, что не пожелаете- все это Раджастхан. Важная информация: Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза.

