Золотой Треугольник и Красочный Раджастан

Раджастхан - самый колоритный штат Индии, самый большой, самый необычный и его история очень богатая и увлекательная о тысячелетнем развитии этого региона, начиная от его древних корней и заканчивая современностью.

Раджастан,
буквально переводясь как "земля монархов" или "страна князей", славится своей величественной архитектурой, культурным наследием и живописными пейзажами.

Вы поймете, что все эти эпитеты вполне уместны, как только ступите на эту благословенную историей землю.

Добро пожаловать в страну благородных рыцарей – раджпутов и легендарное царство махараджей с их роскошными дворцами.

Индия усеяна прекрасными крепостями и фортами, но нигде Вы не найдете крепости столь величественные, властно возвышающиеся над пустынными ландшафтами, как сказочные миражи ушедшей эпохи. Это регион п

Описание экскурсии

Visa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • День 1: Дели
  • Посещение: Кутб Минар, Храм Лотоса, Храм Акшардхам, Старый Дели, Мечеть Джама Масджид, Ворота Индии, Президентский дворец
  • День 2: Агра
  • Посещение: Тадж Махал, Форт Агры, Итимад-Уд-Даула
  • День 3: Джайпур
  • Посещение: фатехпур сикри и продолжение в Джайпур
  • День 4: Джайпур
  • Посещение: Форт Амбер, Джал Махал, Хава Махал, Городской дворец, Джантар-Мантар, Рынок ремесленников
  • День 5: Пушкар
  • Посещение: Храм бога-творца Брахмы, Храм Савитри
  • День 6: Джодхпур
  • Посещение: Форт Мехрангарх, Джасвант Тхада
  • День 7: Удайпур
  • Посещение: городской Дворцовый, Сэхилионки Бари, храм Джагдиша
Что включено
  • Проживание в забронированных номерах с завтраком. /nУслуги транспорта с кондиционером в автомобиле среднего класса на протяжении всего тура. /nУслуги русскоговорящего гида согласно программе тура. /nПомощь, дорожные налоги, налоги на границе штатов, государственные налоги на услуги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты и налоги аэропорта. /n Предметы личного пользования, такие как прачечная, телефонные звонки, минибар в отеле, чаевые гиду и водителю, и пр. /n Входные билеты платы к памятникам. /n Страховка. /n Плата за фото/видеосъемку на местах достопримечательностей по необходимости. /n Прогулка на слоне в Джайпур. /n Прогулка на лодке в Удайпур. /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: В любом месте Дели, как в аэропорту, так и в отеле
Завершение: В любом месте Дели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Для поездки в Индию необходим действующий заграничный паспорт и виза. Мы можем помочь с оформлением электронной визы (eVisa) для краткосрочного пребывания в Индии. Рекомендуем оформить визу заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

