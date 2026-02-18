Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

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от 175 468 ₽ за человека

Описание тура

Это путешествие позволит взглянуть на Индию по-новому: почувствовать её ритм, красоту и вечное движение между прошлым и будущим.

В Дели вы увидите имперское наследие и узнаете, как живёт современная столица, где старинные мечети и колодцы стоят рядом с президентскими дворцами и храмами из стекла и камня.

В Мумбаи откроется другая Индия — стремительная и многослойная: прогулки вдоль Марин-Драйв, кварталы Дхарави и древние святыни острова Элефанта.

В Аурангабаде погрузитесь в эпоху великих цивилизаций, увидите пещеры Эллоры и Аджанты с тысячелетними фресками, форт Даулатабад и южный Тадж-Махал — Биби-ка-Макбара.

Можем адаптировать программу под ваши даты!