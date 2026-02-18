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Аджанта, Эллора и остров Элефанта: кольцо наследия ЮНЕСКО

Это путешествие позволит взглянуть на Индию по-новому
Аджанта, Эллора и остров Элефанта: кольцо наследия ЮНЕСКОФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аджанта, Эллора и остров Элефанта: кольцо наследия ЮНЕСКОФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Аджанта, Эллора и остров Элефанта: кольцо наследия ЮНЕСКОФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это путешествие позволит взглянуть на Индию по-новому: почувствовать её ритм, красоту и вечное движение между прошлым и будущим.

В Дели вы увидите имперское наследие и узнаете, как живёт современная столица, где старинные мечети и колодцы стоят рядом с президентскими дворцами и храмами из стекла и камня.

В Мумбаи откроется другая Индия — стремительная и многослойная: прогулки вдоль Марин-Драйв, кварталы Дхарави и древние святыни острова Элефанта.

В Аурангабаде погрузитесь в эпоху великих цивилизаций, увидите пещеры Эллоры и Аджанты с тысячелетними фресками, форт Даулатабад и южный Тадж-Махал — Биби-ка-Макбара.

Можем адаптировать программу под ваши даты!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Дели

  • Прилёт в международный аэропорт Дели и трансфер в отель.

  • После отдыха запланирована обзорная экскурсия по городу. Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Чандни Чоук и посещение мечети Джама Масджид — крупнейшей в Индии.

  • Далее увидите Ворота Индии, Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), минарет Кутб-Минар, считающийся самым высоким кирпичным минаретом в мире, и древний многоступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.

  • Ночь в Дели.

Знакомство с ДелиЗнакомство с ДелиЗнакомство с Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Перелет в Мумбаи

  • После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбаи.

  • Заселение в отель. После обеда — экскурсия по району Колаба.

  • Вы прогуляетесь по набережной Марин-Драйв, увидите легендарный отель Taj Mahal Palace, вокзал Чхатрапати Шиваджи, включённый в Список всемирного наследия Юнеско, и знаменитое кафе Leopold.

  • Завершением дня станет посещение одного из крупнейших трущобных районов мира — Дхарави.

  • Ночь в Мумбаи.

Перелет в МумбаиПерелет в МумбаиПерелет в Мумбаи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Остров Элефанта

  • После завтрака поедем на остров Элефанта, где находятся древние пещерные храмы, посвящённые индуистским божествам.

  • Затем — отдых на пляже Джуху.

  • После обеда вы посетите мавзолей Хаджи Али, расположенный на небольшом островке, соединённом с городом дамбой, и прогуляетесь по Висячим садам — зелёному оазису на вершине холма.

  • Вечером вернемся в Мумбаи.

Остров ЭлефантаОстров ЭлефантаОстров Элефанта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Прогулка по Мумбаи

  • Этот день посвящён культурной и архитектурной истории города.

  • Программа включает прогулку по колониальному базару Crawford Market, посещение храма бога Ганеша Сиддхивинаяк, осмотр фонтана Флора и дома знаменитого актёра Шахрукха Хана.

  • Вы также увидите старинный вокзал Виктория Терминус, ныне известный как Чхатрапати Шиваджи, — выдающийся образец колониальной архитектуры.

  • Ночь в Мумбаи.

Прогулка по МумбаиПрогулка по МумбаиПрогулка по Мумбаи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Перелет в Аурангабад

  • Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Аурангабад. После заселения — отдых.

  • Во второй половине дня экскурсия в мавзолей Биби-ка-Макбара, известный как Тадж-Махал юга Индии.

  • Вы прогуляетесь по его территории и сможете рассмотреть тонкую каменную резьбу и гармоничные пропорции здания.

  • Ночь в Аурангабаде.

Перелет в АурангабадПерелет в АурангабадПерелет в Аурангабад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Храмовый комплекс Эллора

  • Сегодня в программе посещение храмового комплекса Эллора — выдающегося памятника древней архитектуры, где в скалах высечены индуистские, буддийские и джайнистские храмы.

  • Далее — экскурсия в крепость Даулатабад Форт, возвышающуюся на холме и окружённую мощными стенами.

  • Ночь в Аурангабаде.

Храмовый комплекс ЭллораХрамовый комплекс ЭллораХрамовый комплекс Эллора
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Пещерный комплекс Аджанта

  • Утром вы отправитесь к пещерному комплексу Аджанта — одному из важнейших буддийских памятников Индии.

  • Здесь сохранились уникальные росписи и скульптуры, созданные мастерами более 2000 лет назад.

  • Прогулка по территории позволит увидеть древние монастырские кельи и храмы, вырубленные прямо в скалах.

  • Ночь в Аурангабаде.

Пещерный комплекс АджантаПещерный комплекс АджантаПещерный комплекс Аджанта
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Перелет в Дели

  • Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Дели. На этом путешествие завершается.

Перелет в ДелиПерелет в ДелиПерелет в Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Прогулка по Дели

  • После завтрака вы отправитесь дальше изучать город: прокатитесь на велорикшах, прогуляетесь по садам Лоди, посетите мраморный мавзолей Сафдарджанга и усыпальницу могольского падишаха Хумаюна и отдохнете в городском парке Sunder Nursery.

  • Далее вы побываете в храмах Бирли и Бангла Сахиб.

  • По вашему желанию можно некоторые достопримечательности заменить, например, на храм Акшардхам, Красный форт или храм Лотоса.

  • Ночь в Дели.

Прогулка по ДелиПрогулка по ДелиПрогулка по Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный автомобиль/мини-автобус на весь тур (кондиционер, просторный салон)
  • Работа лицензированного русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
  • Экскурсии по историческим местам
  • Проживание в отелях 4 звезды с завтраками (2-местное размещение)
  • Внутренние авиабилеты: Дели - Мумбаи - Аурангабад - Дели (экономический класс)
  • Все трансферы по программе (встречи/проводы в аэропортах, отелях)
  • Все транспортные расходы: топливо, дорожные сборы, парковки
  • Помощь на всех этапах организации путешествия: подберём удобный перелет, поможем оформить визу быстро, посоветуем подобрать подходящий гардероб и предоставим любую информацию
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Входные билеты на памятники и в музеи (оплачиваются отдельно на месте)
  • Чаевые гиду и водителю
  • Медстраховка
  • Личные расходы на сувениры и шоппинг
  • Виза (делается онлайн)
  • Дополнительные активности (лодка на остров Элефанта, поездки на тук-туке, велорикши в Дели, любые другие экскурсии вне программы)
  • Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами: задержки или отмены рейсов, изменение стоимости проезда
Пожелания к путешественнику

Аптечка с необходимыми лекарствами, необходимо иметь удобную нескользящую обувь. Если едет маленький ребенок, необходимо взять детское автокресло.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентина
Валентина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша интернациональная команда — заядлые любители аутентичности. Мы создаем авторские туры и уникальные экспедиции в те места, куда ступала нога редкого путешественника. Обсуждаем все детали путешествий и предлагаем вдохновляющие идеи,
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чтобы вы увидели больше. В наших поездах мы ставим приоритет в сторону спокойных прогулок, треккингов в живописных местах, уникальных памятников, которые не видели 90% туристов. Для нас главное — время вместо галочек. Мы можем долго стоять на смотровой в легендарных горах Хуаншань и наблюдать, как последний луч света падает на далекие холмы и столетние сосны, или разговаривать за чаем с единственным жителем исчезающей деревни в забытой богом провинции Китая. Скорость здесь ни при чем — важна глубина. Мы — за полную безопасность в путешествиях, особенно это касается походов в горах и туров в условиях высокогорья (Гималаи, Тибет). Медицинская страховка в таких ситуациях обязательна. Мы — за экологичность и тишину. Мы фокусируемся на местах, где нет толп. Мы не оставляем следов, кроме отпечатков ботинок, и не нарушаем ритм жизни тех мест, куда приезжаем. И самое главное — наша команда готова показать вам разные уголки Китая, Индии и Камбоджи, откуда вы привезете самые интересные снимки на память.

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