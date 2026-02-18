Описание тура
Это путешествие позволит взглянуть на Индию по-новому: почувствовать её ритм, красоту и вечное движение между прошлым и будущим.
В Дели вы увидите имперское наследие и узнаете, как живёт современная столица, где старинные мечети и колодцы стоят рядом с президентскими дворцами и храмами из стекла и камня.
В Мумбаи откроется другая Индия — стремительная и многослойная: прогулки вдоль Марин-Драйв, кварталы Дхарави и древние святыни острова Элефанта.
В Аурангабаде погрузитесь в эпоху великих цивилизаций, увидите пещеры Эллоры и Аджанты с тысячелетними фресками, форт Даулатабад и южный Тадж-Махал — Биби-ка-Макбара.
Можем адаптировать программу под ваши даты!
Программа тура по дням
Знакомство с Дели
Прилёт в международный аэропорт Дели и трансфер в отель.
После отдыха запланирована обзорная экскурсия по городу. Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Чандни Чоук и посещение мечети Джама Масджид — крупнейшей в Индии.
Далее увидите Ворота Индии, Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), минарет Кутб-Минар, считающийся самым высоким кирпичным минаретом в мире, и древний многоступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.
Ночь в Дели.
Перелет в Мумбаи
После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбаи.
Заселение в отель. После обеда — экскурсия по району Колаба.
Вы прогуляетесь по набережной Марин-Драйв, увидите легендарный отель Taj Mahal Palace, вокзал Чхатрапати Шиваджи, включённый в Список всемирного наследия Юнеско, и знаменитое кафе Leopold.
Завершением дня станет посещение одного из крупнейших трущобных районов мира — Дхарави.
Ночь в Мумбаи.
Остров Элефанта
После завтрака поедем на остров Элефанта, где находятся древние пещерные храмы, посвящённые индуистским божествам.
Затем — отдых на пляже Джуху.
После обеда вы посетите мавзолей Хаджи Али, расположенный на небольшом островке, соединённом с городом дамбой, и прогуляетесь по Висячим садам — зелёному оазису на вершине холма.
Вечером вернемся в Мумбаи.
Прогулка по Мумбаи
Этот день посвящён культурной и архитектурной истории города.
Программа включает прогулку по колониальному базару Crawford Market, посещение храма бога Ганеша Сиддхивинаяк, осмотр фонтана Флора и дома знаменитого актёра Шахрукха Хана.
Вы также увидите старинный вокзал Виктория Терминус, ныне известный как Чхатрапати Шиваджи, — выдающийся образец колониальной архитектуры.
Ночь в Мумбаи.
Перелет в Аурангабад
Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Аурангабад. После заселения — отдых.
Во второй половине дня экскурсия в мавзолей Биби-ка-Макбара, известный как Тадж-Махал юга Индии.
Вы прогуляетесь по его территории и сможете рассмотреть тонкую каменную резьбу и гармоничные пропорции здания.
Ночь в Аурангабаде.
Храмовый комплекс Эллора
Сегодня в программе посещение храмового комплекса Эллора — выдающегося памятника древней архитектуры, где в скалах высечены индуистские, буддийские и джайнистские храмы.
Далее — экскурсия в крепость Даулатабад Форт, возвышающуюся на холме и окружённую мощными стенами.
Ночь в Аурангабаде.
Пещерный комплекс Аджанта
Утром вы отправитесь к пещерному комплексу Аджанта — одному из важнейших буддийских памятников Индии.
Здесь сохранились уникальные росписи и скульптуры, созданные мастерами более 2000 лет назад.
Прогулка по территории позволит увидеть древние монастырские кельи и храмы, вырубленные прямо в скалах.
Ночь в Аурангабаде.
Перелет в Дели
Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Дели. На этом путешествие завершается.
Прогулка по Дели
После завтрака вы отправитесь дальше изучать город: прокатитесь на велорикшах, прогуляетесь по садам Лоди, посетите мраморный мавзолей Сафдарджанга и усыпальницу могольского падишаха Хумаюна и отдохнете в городском парке Sunder Nursery.
Далее вы побываете в храмах Бирли и Бангла Сахиб.
По вашему желанию можно некоторые достопримечательности заменить, например, на храм Акшардхам, Красный форт или храм Лотоса.
Ночь в Дели.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автомобиль/мини-автобус на весь тур (кондиционер, просторный салон)
- Работа лицензированного русскоговорящего гида на протяжении всего маршрута
- Экскурсии по историческим местам
- Проживание в отелях 4 звезды с завтраками (2-местное размещение)
- Внутренние авиабилеты: Дели - Мумбаи - Аурангабад - Дели (экономический класс)
- Все трансферы по программе (встречи/проводы в аэропортах, отелях)
- Все транспортные расходы: топливо, дорожные сборы, парковки
- Помощь на всех этапах организации путешествия: подберём удобный перелет, поможем оформить визу быстро, посоветуем подобрать подходящий гардероб и предоставим любую информацию
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Входные билеты на памятники и в музеи (оплачиваются отдельно на месте)
- Чаевые гиду и водителю
- Медстраховка
- Личные расходы на сувениры и шоппинг
- Виза (делается онлайн)
- Дополнительные активности (лодка на остров Элефанта, поездки на тук-туке, велорикши в Дели, любые другие экскурсии вне программы)
- Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами: задержки или отмены рейсов, изменение стоимости проезда
Пожелания к путешественнику
Аптечка с необходимыми лекарствами, необходимо иметь удобную нескользящую обувь. Если едет маленький ребенок, необходимо взять детское автокресло.