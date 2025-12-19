Мои заказы

Новые грани Индии: путешествие в мини-группе по Дели, Мумбаи, Аурангабаду и острову Элефанта

Осмотреть буддийские святыни и мечети и прогуляться по колониальному базару
Это путешествие позволит взглянуть на Индию по-новому: почувствовать её ритм, красоту и вечное движение между прошлым и будущим.

В Дели вы увидите имперское наследие и узнаете, как живёт современная столица, где
старинные мечети и колодцы стоят рядом с президентскими дворцами и храмами из стекла и камня.

В Мумбаи откроется другая Индия — стремительная и многослойная: прогулки вдоль Марин-Драйв, кварталы Дхарави и древние святыни острова Элефанта.

В Аурангабаде погрузитесь в эпоху великих цивилизаций, увидите пещеры Эллоры и Аджанты с тысячелетними фресками, форт Даулатабад и южный Тадж-Махал — Биби-ка-Макбара.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять одежду по сезону, лекарства по состоянию здоровья, автокресло при путешествии с ребёнком, а также солнцезащитные средства.

Программа тура по дням

1 день

Дели

Прилёт в международный аэропорт Дели и трансфер в отель. После отдыха запланирована обзорная экскурсия по городу. Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Чандни Чоук и посещение мечети Джама Масджид — крупнейшей в Индии. Далее увидите Ворота Индии, Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), минарет Кутб-Минар, считающийся самым высоким кирпичным минаретом в мире, и древний многоступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.

В завершение дня посетим храмы Акшардхам, отличающийся современной архитектурой, и Лотоса — один из самых необычных культовых сооружений Индии.

2 день

Переезд в Мумбаи

После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбаи. Заселение в отель. После обеда — экскурсия по району Колаба. Вы прогуляетесь по набережной Марин-Драйв, увидите легендарный отель Taj Mahal Palace, вокзал Чхатрапати Шиваджи, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и знаменитое кафе Leopold. Завершением дня станет посещение одного из крупнейших трущобных районов мира — Дхарави.

3 день

Остров Элефанта

После завтрака поедем на остров Элефанта, где находятся древние пещерные храмы, посвящённые индуистским божествам. Затем — отдых на пляже Джуху. После обеда вы посетите мавзолей Хаджи Али, расположенный на небольшом островке, соединённом с городом дамбой, и прогуляетесь по Висячим садам — зелёному оазису на вершине холма.

4 день

Колониальный базар, храм Сиддхивинаяк, фонтан Флора

Этот день посвящён культурной и архитектурной истории города. Программа включает прогулку по колониальному базару Crawford Market, посещение храма бога Ганеша Сиддхивинаяк, осмотр фонтана Флора и дома знаменитого актёра Шахрукха Хана. Вы также увидите старинный вокзал Виктория Терминус, ныне известный как Чхатрапати Шиваджи, — выдающийся образец колониальной архитектуры.

5 день

Переезд в Аурангабад

Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Аурангабад. После заселения — отдых. Во второй половине дня экскурсия в мавзолей Биби-ка-Макбара, известный как Тадж-Махал юга Индии. Вы прогуляетесь по его территории и сможете рассмотреть тонкую каменную резьбу и гармоничные пропорции здания.

6 день

Аурангабад

Сегодня в программе посещение храмового комплекса Эллора — выдающегося памятника древней архитектуры, где в скалах высечены индуистские, буддийские и джайнистские храмы. Далее — экскурсия в крепость Даулатабад Форт, возвышающуюся на холме и окружённую мощными стенами.

7 день

Комплекс Аджанта

Утром вы отправитесь к пещерному комплексу Аджанта — одному из важнейших буддийских памятников Индии. Здесь сохранились уникальные росписи и скульптуры, созданные мастерами более 2000 лет назад. Прогулка по территории позволит увидеть древние монастырские кельи и храмы, вырубленные прямо в скалах.

8 день

Окончание тура

Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Дели. На этом путешествие завершается.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, бутилированная вода и лёгкие снеки в пути
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Внутренние авиаперелёты
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Оплата парковок, платных участков дорог и расходов на водителя
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Входные билеты на памятники и в музеи (оплачиваются отдельно на месте)
  • Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами: задержки или отмены рейсов, изменение стоимости проезда
Место начала и завершения?
Аэропорт Дели, с 8:00 по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Дели
Я создаю продуманные и запоминающиеся путешествия, учитывая все детали для вашего комфорта и впечатлений. Люблю предлагать уникальные места Индии и Камбоджи, куда редко добираются массовые путешественники. Подбираю туры под ваши
интересы: будь то активный отдых в Гималаях, гастрономические путешествия, экскурсии или релакс на побережье Гоа, насыщенные путешествия по Ангкор-Вату, треккинги по джунглям Камбоджи, прогулки на лодке по крупнейшему озеру Азии Тонлесап и многое другое. Гибкие программы: могу адаптировать маршрут под ваши пожелания и бюджет. Хорошо знаю популярные и скрытые локации Индии и Камбоджи, помогаю избежать туристических ловушек. Работаю с проверенными гидами, отелями и транспортом для вашей безопасности. Всегда на связи во время поездки, чтобы решить любые вопросы. Четкое планирование без скрытых платежей. Открыто обсуждаю все детали поездки перед бронированием. Если у вас есть мечта о путешествии по Индии и Камбодже — давайте воплотим её вместе!

