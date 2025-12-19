В Дели вы увидите имперское наследие и узнаете, как живёт современная столица, где
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять одежду по сезону, лекарства по состоянию здоровья, автокресло при путешествии с ребёнком, а также солнцезащитные средства.
Программа тура по дням
Дели
Прилёт в международный аэропорт Дели и трансфер в отель. После отдыха запланирована обзорная экскурсия по городу. Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Чандни Чоук и посещение мечети Джама Масджид — крупнейшей в Индии. Далее увидите Ворота Индии, Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), минарет Кутб-Минар, считающийся самым высоким кирпичным минаретом в мире, и древний многоступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.
В завершение дня посетим храмы Акшардхам, отличающийся современной архитектурой, и Лотоса — один из самых необычных культовых сооружений Индии.
Переезд в Мумбаи
После завтрака — трансфер в аэропорт и перелёт в Мумбаи. Заселение в отель. После обеда — экскурсия по району Колаба. Вы прогуляетесь по набережной Марин-Драйв, увидите легендарный отель Taj Mahal Palace, вокзал Чхатрапати Шиваджи, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и знаменитое кафе Leopold. Завершением дня станет посещение одного из крупнейших трущобных районов мира — Дхарави.
Остров Элефанта
После завтрака поедем на остров Элефанта, где находятся древние пещерные храмы, посвящённые индуистским божествам. Затем — отдых на пляже Джуху. После обеда вы посетите мавзолей Хаджи Али, расположенный на небольшом островке, соединённом с городом дамбой, и прогуляетесь по Висячим садам — зелёному оазису на вершине холма.
Колониальный базар, храм Сиддхивинаяк, фонтан Флора
Этот день посвящён культурной и архитектурной истории города. Программа включает прогулку по колониальному базару Crawford Market, посещение храма бога Ганеша Сиддхивинаяк, осмотр фонтана Флора и дома знаменитого актёра Шахрукха Хана. Вы также увидите старинный вокзал Виктория Терминус, ныне известный как Чхатрапати Шиваджи, — выдающийся образец колониальной архитектуры.
Переезд в Аурангабад
Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Аурангабад. После заселения — отдых. Во второй половине дня экскурсия в мавзолей Биби-ка-Макбара, известный как Тадж-Махал юга Индии. Вы прогуляетесь по его территории и сможете рассмотреть тонкую каменную резьбу и гармоничные пропорции здания.
Аурангабад
Сегодня в программе посещение храмового комплекса Эллора — выдающегося памятника древней архитектуры, где в скалах высечены индуистские, буддийские и джайнистские храмы. Далее — экскурсия в крепость Даулатабад Форт, возвышающуюся на холме и окружённую мощными стенами.
Комплекс Аджанта
Утром вы отправитесь к пещерному комплексу Аджанта — одному из важнейших буддийских памятников Индии. Здесь сохранились уникальные росписи и скульптуры, созданные мастерами более 2000 лет назад. Прогулка по территории позволит увидеть древние монастырские кельи и храмы, вырубленные прямо в скалах.
Окончание тура
Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Дели. На этом путешествие завершается.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1500
Что включено
- Проживание
- Завтраки, бутилированная вода и лёгкие снеки в пути
- Трансфер из/до аэропорта
- Внутренние авиаперелёты
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Оплата парковок, платных участков дорог и расходов на водителя
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Входные билеты на памятники и в музеи (оплачиваются отдельно на месте)
- Расходы, связанные с непредвиденными обстоятельствами: задержки или отмены рейсов, изменение стоимости проезда