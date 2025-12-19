Прилёт в международный аэропорт Дели и трансфер в отель. После отдыха запланирована обзорная экскурсия по городу. Вас ждёт прогулка по старинным улочкам Чандни Чоук и посещение мечети Джама Масджид — крупнейшей в Индии. Далее увидите Ворота Индии, Раштрапати Бхаван (Президентский дворец), минарет Кутб-Минар, считающийся самым высоким кирпичным минаретом в мире, и древний многоступенчатый колодец Аграсен Ки Баоли.

В завершение дня посетим храмы Акшардхам, отличающийся современной архитектурой, и Лотоса — один из самых необычных культовых сооружений Индии.