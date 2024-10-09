Встретим вас в аэропорту и доедем до сердца столицы — района Пахаргандж и колоритной улицы Мейн Базар. Заселимся в отель и отдохнём после перелёта, ведь нас ждёт насыщенный день. После завтрака идём гулять по Нью-Дели: увидим храм Лакшми-Нараян, президентский дворец и символ страны — Ворота Индии.

Далее отправимся посмотреть на гробницу Сафдарджанга. По пути заглянем в сады Лоди, чтобы насладиться тишиной и взять перерыв от городской суеты.

После этого на метро доедем до самого высокого кирпичного минарета в мире — Кутб-Минара.

Ближе к вечеру вернёмся в отель, где поужинаем и поделимся впечатлениями от прошедшего дня.