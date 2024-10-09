Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Авторский тур в Дели

Увидеть Тадж-Махал, побывать в «розовом городе» и отдохнуть на самых живописных пляжах Гоа

В этом туре ощутим весь шарм Индии.

За 12 дней успеем посетить самые интересные места и не забудем понежиться в золотых песках сказочных пляжей.

Погуляем по улицам старого и нового Дели и увидим самый грандиозный храм в мире — Акшардхам, посмотрим на всем известный Тадж-Махал в Агре и полюбуемся архитектурой «розового города» Джайпура. Нас ждут невероятный храм Лотоса, форт Амбер и многие другие знаковые исторические памятники.

Приятное дополнение к экскурсионной программе: релакс и солнечные ванны на берегу океана в райском уголке Индии — Гоа.
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Чарующая Индия: Дели, Агра, Джайпур и Гоа
Ближайшие даты:
9
окт
21
окт
22
окт
2
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет148 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой только ручную кладь (рюкзак на 30-35 литров или компактный чемодан), так как программа предусматривает много переездов.

Мы поможем вам приобрести дешёвые авиабилеты до места начала тура.

Виза оформляется за 3 дня.

Проживание. Отели 3* и 4*, 2-местное размещение. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Не включено в стоимость. Будем питаться в кафе и ресторанах (оплачивается отдельно).

Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. Между точками маршрута будем передвигаться на автомобиле, самолёте, метро, тук-туках.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Дели

Встретим вас в аэропорту и доедем до сердца столицы — района Пахаргандж и колоритной улицы Мейн Базар. Заселимся в отель и отдохнём после перелёта, ведь нас ждёт насыщенный день. После завтрака идём гулять по Нью-Дели: увидим храм Лакшми-Нараян, президентский дворец и символ страны — Ворота Индии.

Далее отправимся посмотреть на гробницу Сафдарджанга. По пути заглянем в сады Лоди, чтобы насладиться тишиной и взять перерыв от городской суеты.

После этого на метро доедем до самого высокого кирпичного минарета в мире — Кутб-Минара.

Ближе к вечеру вернёмся в отель, где поужинаем и поделимся впечатлениями от прошедшего дня.

Добро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в ДелиДобро пожаловать в Дели
2 день

Старый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и Акшардхам

Сегодня будем исследовать историческую часть Дели, старый город. Этот район полностью мусульманский, но мы сможем попасть в мечети. Первым делом отправимся в Джама Масжид, где, поднявшись на один из минаретов, полюбуемся открывающимися видами.

После этого прогуляемся по рынку специй, а затем на метро доберёмся до уникального объекта — храма Лотоса. Далее нас ждёт храм, занесённый в Книгу рекордов Гиннеса как самый грандиозный храм во всём мире. Это Акшардхам.

Вечером предлагаем провести время в комфортном для вас режиме.

Старый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и АкшардхамСтарый Дели: Джама Масжид, храм Лотоса и Акшардхам
3 день

Агра: Красный форт и Тадж-Махал

Встаём рано и выезжаем в Агру. По приезде заселимся в отель, отдохнём и затем посетим Красный форт, служивший резиденцией правителей в эпоху Великих Моголов.

Во второй половине дня на тук-туках доберёмся до жемчужины Индии — знаменитого Тадж-Махала. После прогуляемся по району Тадж Ганж, где расположилось множество уютных кафе, ресторанов и сувенирных лавок.

После ужина вернёмся в отель.

Агра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-МахалАгра: Красный форт и Тадж-Махал
4 день

В объятиях «розового города»: достопримечательности Джайпура

Утром нас ждёт дорога до Джайпура. Заселимся в отель и после недолгого отдыха поспешим на осмотр местных достопримечательностей. Сначала посетим известный дворец Ветров, один из самых красивых дворцов Индии. Далее прогуляемся до Городского дворца, каждая дверь которого — произведение искусства.

После этого проследуем к древней обсерватории Джантар-Мантар, а затем отправимся в исторический район города, где раньше жили ремесленники и торговцы.

Далее вернёмся в отель, поужинаем, и вы сможете посвятить свободное время самостоятельному исследованию Джайпура.

В объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности ДжайпураВ объятиях «розового города»: достопримечательности Джайпура
5 день

Форт Амбер

После раннего завтрака в отеле отправляемся в форт Амбер. По пути сделаем остановку у Джал-Махала (Водного дворца), расположившегося посреди озера. Создаётся ощущение, что здание парит над водой.

После осмотра форта спустимся в ближайшую деревню, чтобы увидеть Панна Мина Ка Кунд — колодец XVI века, вырытый вручную.

Далее нас ждёт храмовый комплекс Галтаджи, на территории которого обитают обезьянки. Здесь же открывается панорамный вид на хребет Аравали.

Затем вернёмся в отель.

Форт АмберФорт АмберФорт АмберФорт АмберФорт Амбер
6 день

Гоа: Государственный музей, храм Марути и район Кампал

Из аэропорта едем в столицу Гоа — Панаджи. После заселения в отель и отдыха отправляемся знакомиться с городом. В первую очередь посетим Государственный музей Гоа, насчитывающий более 8000 экспонатов. Затем поднимемся на холм Алтино и увидим храм Марути. После этого переместимся в район Кампал, где расположился ещё один интересный индуистский храм.

Вечером нас ждёт ужин и отдых в отеле.

Гоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район КампалГоа: Государственный музей, храм Марути и район Кампал
7 день

Старый Гоа, район Фонтейнес в Панаджи

Утром, позавтракав, поедем на автовокзал, откуда на тук-туках доберёмся до Старого Гоа. Храмы и церкви, расположенные здесь, в большинстве своём находятся под защитой ЮНЕСКО. Мы увидим базилику Бом-Жезуш, отличающуюся от других святынь тёмным цветом. Затем осмотрим собор Святой Екатерины и церковь Святого Каэтана.

Далее дойдём до часовни Святого Антония, являющейся одной из древнейших в Гоа. Рядом с ней увидим руины монастыря Святого Августина. Проследуем в сторону церкви Богоматери Розария.

После прогулки вернёмся в Панаджи, пообедаем и пойдём изучать португальский район Фонтейнес. Посетим главную площадь столицы, где находятся храм Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и прекрасный парк.

Пройдёмся по набережной и вернёмся в отель.

Старый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в ПанаджиСтарый Гоа, район Фонтейнес в Панаджи
8 день

Бенаулим и Колва

Утром выезжаем в небольшую деревню на юге Гоа — Бенаулим. Пляжи этого места по-настоящему сказочные, ведь здесь живёт множество бабочек. После заселения в отель отправляемся купаться в Аравийском море и обедать в кафе на берегу. После этого дойдём до соседней деревни Колва, где вы сможете посетить разнообразные лавочки и порадовать себя сувенирами, чаем и специями.

Затем вернёмся в отель. У вас будет свободное время, чтобы отдохнуть и изучить окрестности деревни.

Бенаулим и КолваБенаулим и КолваБенаулим и КолваБенаулим и Колва
9 день

Национальный парк Моллем

После завтрака в отеле поедем в Моллем — национальный парк. Там пересядем в джипы и направимся к водопаду Дудхсагар, наслаждаясь потрясающими пейзажами. У подножия водопада есть озеро, в котором желающие смогут искупаться. После этого нас ждёт обратная дорога в Бенаулим. По пути заглянем на самую большую плантацию специй.

По возвращении поужинаем на пляже и отдохнём.

Национальный парк МоллемНациональный парк МоллемНациональный парк МоллемНациональный парк Моллем
10 день

Агонда: пляж Палолем и Голубая лагуна

Сегодня едем в Агонду. После заселения и отдыха отправляемся на самый живописный пляж южного Гоа — Палолем. Здесь желающие смогут поплавать на лодке, каяке или байдарке вдоль берега. Мы полакомимся свежими морепродуктами, заглянем в местные лавки сувениров или аюрведы и вернёмся в Агонду, чтобы отдохнуть перед посещением не менее захватывающей локации.

Нас ждёт пляж Кола. По пути к нему мы остановимся на мысе под названием Голубая лагуна. Отсюда открывается умопомрачительный вид на океан и побережье. Искупаемся и понежимся на тёплом золотом песке, а потом направимся обратно в Агонду (желающие могут воспользоваться каяком и проделать обратный путь по реке).

Вечером прогуляемся по улочкам деревни и встретим закат на пляже.

Агонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагунаАгонда: пляж Палолем и Голубая лагуна
11 день

Форт Кабо да Рама

После завтрака нас ждёт путь в один из древнейших фортов Гоа — Кабо да Рама, откуда открывается невероятный вид. Затем прогуляемся до одноимённого пляжа, где сможем отдохнуть и пообедать в ресторане.

Далее вернёмся в Агонду, выселимся из отеля и поедем в аэропорт, чтобы полететь обратно в Дели.

Форт Кабо да РамаФорт Кабо да РамаФорт Кабо да РамаФорт Кабо да Рама
12 день

Окончание тура

Тур подошёл к концу. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Посещение достопримечательностей и локаций (указанных в программе)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Дели и обратно
  • Питание
  • Одноместное размещение в отелях (стоимость рассчитывается индивидуально)
  • Дополнительные развлечения и экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Дели, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Дели

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