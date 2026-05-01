Вас встретит колоритный Дели — город контрастов, в котором старинные мечети соседствуют с величественными дворцами
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять головной убор от солнца. Беременным женщинам тур не рекомендуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Дели, переезд в Агру
Путешествие начинается с прибытия в Дели в ночное время. В аэропорту группу встретит представитель, после чего последует переезд в Агру. Дорога займёт около 4 часов с короткой остановкой для перекуса.
По прибытии — размещение в заранее забронированном отеле и начало знакомства с городом. Агра, расположенная в северном штате Уттар-Прадеш, хранит тысячелетнюю историю. В древних санскритских текстах она упоминается как «Агравана» и считается частью легендарной области Бриджбхуми, связанной с Господом Кришной. В 16 веке город стал столицей империи Великих Моголов при императоре Акбаре.
В этот день вы посетите Тадж-Махал — шедевр мировой архитектуры, признанный символом любви, и Крепость Агры, где сосредоточена история могольского владычества. Между экскурсиями предусмотрен обед. После осмотра достопримечательностей — возвращение в отель и отдых.
Ночь в Агре.
Агра, Фатехпур-Сикри, Чанд-Баори и Джайпур
После завтрака — переезд в Джайпур с остановками у двух выдающихся памятников архитектуры. Первая — Фатехпур-Сикри, бывшая столица империи Великих Моголов, знаменитая гармоничным сочетанием индуистского и исламского стилей. Далее — Чанд-Баори, один из самых глубоких и древних ступенчатых колодцев Индии, поражающий геометрией ступеней и симметрией форм.
После обеда путешествие продолжится до Джайпура. По прибытии — размещение в отеле и отдых.
Ночь в Джайпуре.
Знакомство с Джайпуром
Джайпур, известный как розовый город, — сердце Раджастхана, где история и современность переплетаются в едином ритме. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по главным достопримечательностям.
Вы увидите форт Амбер, возвышающийся на холме и окружённый горами; Панна Мина Кунд, старинный колодец с террасами и лестницами; Хава-Махал, или Дворец ветров, украшенный множеством изящных окон; Джал Махал, «водный дворец», построенный посреди озера; Джантар Мантар, астрономическую обсерваторию с уникальными приборами 18 века; Городской дворец, где до сих пор проживает потомок махараджей, и Храм Бирла, посвящённый богине Лакшми и Вишну.
Во время экскурсии предусмотрен обед и время для покупок на местных рынках. После насыщенного дня — возвращение в отель и отдых.
Ночь в Джайпуре.
Джайпур - Пушкар
После завтрака — продолжение знакомства с окрестностями Джайпура. Сначала посещение Храма обезьян, известного также как Галтаджи, где среди скал расположены храмы и водоёмы, населённые многочисленными обезьянами. Далее — остановка у эффектных ворот Патрика, украшенных настенной росписью и служащих символом города.
Затем переезд в Пушкар. Поездка займёт около трёх часов с короткой остановкой для отдыха. По прибытии — размещение в отеле и свободное время.
Ночь в Пушкаре.
Пушкар и возвращение в Дели
Пушкар — один из древнейших священных городов Индии. Согласно преданию, озеро возникло в месте, куда упали лепестки лотоса, брошенного богом Брахмой. Здесь расположен один из немногих в мире храмов, посвящённых этому божеству.
После завтрака начнётся экскурсия по городу. Вы посетите Храм Брахмы, гхаты Пушкара, где совершаются ритуальные омовения, храм Савитри, возвышающийся на холме, и Озеро Пушкар.
По завершении осмотра — выезд в Дели. Дорога займёт около шести часов с перерывом на отдых. По прибытии — размещение в отеле.
Ночь в Дели.
Экскурсия по Дели
После завтрака вас ждёт насыщенный день, посвящённый Старому и Новому Дели — городу контрастов, где прошлое и настоящее соединяются в одном пространстве.
В программе посещение мечети Джама Масджид, крупнейшей в Индии, рынка специй, где витают ароматы Востока, мемориала Радж Гхат, посвящённого Махатме Ганди, мавзолея Хумаюна, одного из первых образцов могольской архитектуры, Ворот Индии, храма Бангла Сахиб Гурудвара, минарета Кутуб-Минар и Храма Лотоса — современного архитектурного символа города.
После экскурсии — возвращение в отель и отдых.
Ночь в Дели.
Окончание тура
В зависимости от времени вылета — трансфер в аэропорт Дели и возвращение домой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного)
|$784
|1-местное размещение
|$1305
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Все дорожные сборы, парковки и топливные расходы
- Бутилированная вода на всём маршруте
Что не входит в цену
- Перелёт до Дели и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты в достопримечательности (оплачиваются на месте, ориентировочно $50-70 за весь маршрут)
- Туристическая страховка и оформление визы (от $25 при самостоятельном получении)