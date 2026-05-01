Путешествие начинается с прибытия в Дели в ночное время. В аэропорту группу встретит представитель, после чего последует переезд в Агру. Дорога займёт около 4 часов с короткой остановкой для перекуса.

По прибытии — размещение в заранее забронированном отеле и начало знакомства с городом. Агра, расположенная в северном штате Уттар-Прадеш, хранит тысячелетнюю историю. В древних санскритских текстах она упоминается как «Агравана» и считается частью легендарной области Бриджбхуми, связанной с Господом Кришной. В 16 веке город стал столицей империи Великих Моголов при императоре Акбаре.

В этот день вы посетите Тадж-Махал — шедевр мировой архитектуры, признанный символом любви, и Крепость Агры, где сосредоточена история могольского владычества. Между экскурсиями предусмотрен обед. После осмотра достопримечательностей — возвращение в отель и отдых.

Ночь в Агре.