Персональный комфорт-тур в Индию: города Золотого треугольника и поездка в Пушкар

Увидеть Тадж-Махал, погулять по розовому Джайпуру и заглянуть в Храм обезьян
Этот маршрут объединяет историю, культуру и духовные традиции Индии, позволяя открыть страну во всём её многообразии.

Вас встретит колоритный Дели — город контрастов, в котором старинные мечети соседствуют с величественными дворцами
колониальной эпохи.

В Агре увидите безупречный силуэт Тадж-Махала и мощные стены крепости Агры, хранящие память об императорах Великих Моголов.

Дорога приведёт нас также к розовому Джайпуру, поражающему гармонией роскошных дворцов и узорчатых храмов.

Затем погрузитесь в атмосферу священного Пушкара — города у легендарного озера, где возвышается редкий храм Брахмы. Отдыхать после насыщенных дней будем в высококлассных отелях.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется надеть удобную обувь для прогулок и взять головной убор от солнца. Беременным женщинам тур не рекомендуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Дели, переезд в Агру

Путешествие начинается с прибытия в Дели в ночное время. В аэропорту группу встретит представитель, после чего последует переезд в Агру. Дорога займёт около 4 часов с короткой остановкой для перекуса.

По прибытии — размещение в заранее забронированном отеле и начало знакомства с городом. Агра, расположенная в северном штате Уттар-Прадеш, хранит тысячелетнюю историю. В древних санскритских текстах она упоминается как «Агравана» и считается частью легендарной области Бриджбхуми, связанной с Господом Кришной. В 16 веке город стал столицей империи Великих Моголов при императоре Акбаре.

В этот день вы посетите Тадж-Махал — шедевр мировой архитектуры, признанный символом любви, и Крепость Агры, где сосредоточена история могольского владычества. Между экскурсиями предусмотрен обед. После осмотра достопримечательностей — возвращение в отель и отдых.

Ночь в Агре.

2 день

Агра, Фатехпур-Сикри, Чанд-Баори и Джайпур

После завтрака — переезд в Джайпур с остановками у двух выдающихся памятников архитектуры. Первая — Фатехпур-Сикри, бывшая столица империи Великих Моголов, знаменитая гармоничным сочетанием индуистского и исламского стилей. Далее — Чанд-Баори, один из самых глубоких и древних ступенчатых колодцев Индии, поражающий геометрией ступеней и симметрией форм.

После обеда путешествие продолжится до Джайпура. По прибытии — размещение в отеле и отдых.

Ночь в Джайпуре.

3 день

Знакомство с Джайпуром

Джайпур, известный как розовый город, — сердце Раджастхана, где история и современность переплетаются в едином ритме. После завтрака начнётся обзорная экскурсия по главным достопримечательностям.

Вы увидите форт Амбер, возвышающийся на холме и окружённый горами; Панна Мина Кунд, старинный колодец с террасами и лестницами; Хава-Махал, или Дворец ветров, украшенный множеством изящных окон; Джал Махал, «водный дворец», построенный посреди озера; Джантар Мантар, астрономическую обсерваторию с уникальными приборами 18 века; Городской дворец, где до сих пор проживает потомок махараджей, и Храм Бирла, посвящённый богине Лакшми и Вишну.

Во время экскурсии предусмотрен обед и время для покупок на местных рынках. После насыщенного дня — возвращение в отель и отдых.

Ночь в Джайпуре.

4 день

Джайпур - Пушкар

После завтрака — продолжение знакомства с окрестностями Джайпура. Сначала посещение Храма обезьян, известного также как Галтаджи, где среди скал расположены храмы и водоёмы, населённые многочисленными обезьянами. Далее — остановка у эффектных ворот Патрика, украшенных настенной росписью и служащих символом города.

Затем переезд в Пушкар. Поездка займёт около трёх часов с короткой остановкой для отдыха. По прибытии — размещение в отеле и свободное время.

Ночь в Пушкаре.

5 день

Пушкар и возвращение в Дели

Пушкар — один из древнейших священных городов Индии. Согласно преданию, озеро возникло в месте, куда упали лепестки лотоса, брошенного богом Брахмой. Здесь расположен один из немногих в мире храмов, посвящённых этому божеству.

После завтрака начнётся экскурсия по городу. Вы посетите Храм Брахмы, гхаты Пушкара, где совершаются ритуальные омовения, храм Савитри, возвышающийся на холме, и Озеро Пушкар.

По завершении осмотра — выезд в Дели. Дорога займёт около шести часов с перерывом на отдых. По прибытии — размещение в отеле.

Ночь в Дели.

6 день

Экскурсия по Дели

После завтрака вас ждёт насыщенный день, посвящённый Старому и Новому Дели — городу контрастов, где прошлое и настоящее соединяются в одном пространстве.

В программе посещение мечети Джама Масджид, крупнейшей в Индии, рынка специй, где витают ароматы Востока, мемориала Радж Гхат, посвящённого Махатме Ганди, мавзолея Хумаюна, одного из первых образцов могольской архитектуры, Ворот Индии, храма Бангла Сахиб Гурудвара, минарета Кутуб-Минар и Храма Лотоса — современного архитектурного символа города.

После экскурсии — возвращение в отель и отдых.

Ночь в Дели.

7 день

Окончание тура

В зависимости от времени вылета — трансфер в аэропорт Дели и возвращение домой.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного)$784
1-местное размещение$1305
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Все дорожные сборы, парковки и топливные расходы
  • Бутилированная вода на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Дели и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты в достопримечательности (оплачиваются на месте, ориентировочно $50-70 за весь маршрут)
  • Туристическая страховка и оформление визы (от $25 при самостоятельном получении)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, 5:00 или по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, около 3:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохсин
Мохсин — ваша команда гидов в Дели
Провели экскурсии для 511 туристов
Меня зовут Мохсин, я родился и вырос в Агре. Окончил университет по специальности «История Индии и русский язык». Работаю гидом с 2013 года. Мои хобби — чтение книг и знакомство с неизведанными местами. Как культурный посол родной страны, считаю своим долгом показать гостям Индию во всём её многообразии. Я и моя команда рады вам!

