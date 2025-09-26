Мы приглашаем вас в яркое путешествие по двум королевским городам – Дели и Агре.
Наш двухдневный тур подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаковых, исторически ценных достопримечательностей Индии и, конечно, познакомит вас с богатой историей и культурой этой колоритной страны.
Наш двухдневный тур подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаковых, исторически ценных достопримечательностей Индии и, конечно, познакомит вас с богатой историей и культурой этой колоритной страны.
Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00
Описание тураПрограмма тура День 1: Прибытие в Дели. Добро пожаловать в международный аэропорт Дели! Наш представитель встретит вас в аэропорту и отвезет в отель, где вы сможете подготовиться к исследованию невероятных достопримечательностей Дели. Наш гид отвезет вас к Кутуб-Минару, Храму Лотоса, Воротам Индии, храму Бангла Сахиб, храму Бирла и храму Акшардхам. Вечером вас ждет осмотр знаменитых рынков Дели и ужин. Ночевка отеле. День 2: Дели – Агра. Позавтракав, вы отправитесь в Агру – город, известный также как «Город любви». По прибытии в Агру зарегистрируетесь в отеле, а затем отправитесь обозревать всемирно известный Тадж-Махал. Посетите этот великий памятник любви, построенный королем Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал, а после познакомитесь с другими достопримечательностями города, включая форт Агры, мраморные фабрики и многое другое. Вечером сможете исследовать местные рынки Агры и купить замечательные сувениры для своей семьи и друзей. Позже насладитесь ужином и ночлегом в отеле. День 3: Агра – Дели (возвращение в отель). Рано утром вас ждет трансфер в аэропорт Дели, который займет около 3 часов.
Ежедневно в 5:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дели:
- Кутуб-Минар
- Храм Лотоса
- Ворота Индии
- Храм Бангла Сахиб
- Храм Бирла
- Храм Акшардхам
- Агра:
- Тадж-Махал
- Форт Агры
- Мраморная фабрика и др
Что включено
- Проживание 2N в двухместном номере с общим размещением (при выборе варианта «все включено» с отелем конкретной категории)
- Все экскурсии и трансферы на собственном эксклюзивном автомобиле с кондиционером и опытным водителем
- Ежедневный завтрак «шведский стол»
- Трансфер от/до аэропорта на эксклюзивном автомобиле с водителем и кондиционером
- Помощь по прибытии и отбытии
- Индивидуальный гид в каждом городе
- Поездка на повозке в Тадж-Махале
- Поездка на тук-туке в Дели Чандни Чоук
- Дорожный налог, парковка, расходы водителя
- Бутылка минеральной воды в автомобиле
- Все другие налоги.
Что не входит в цену
- Любые расходы в связи с неблагоприятными обстоятельствами, такими как отмена/задержка рейса/повышение стоимости билета или по любой другой аналогичной причине или стихийным бедствиям
- Расходы личного характера, Т.Е. стирка, телефонные звонки, безалкогольные/крепкие напитки, питание, чаевые и денежные вознаграждения и др.
- Входные билеты в памятники архитектуры
- Плата за фотосъемку памятников
- Доплата в период Нового года/Рождества.
Место начала и завершения?
Дели, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Дели
Похожие туры из Дели
Тур-знакомство с Индией: главные места Дели, Джайпура, Агры и Варанаси за 8 дней
Погрузитесь в атмосферу Индии, посетив её самые знаковые места. Восхититесь Тадж-Махалом, насладитесь прогулками по рынкам и древним храмам
Начало: Аэропорт Дели, встретим вас индивидуально ко време...
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$1099 за человека
Дели, Агра и Джайпур: индивидуальный тур по Золотому треугольнику и «секретным» местам
Увидеть главное в трёх городах, побывать в редких локациях и послушать увлекательные истории
Начало: Дели, у вашего отеля или в любом месте города по д...
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$850 за всё до 2 чел.
Дели и Агра: 2 дня на авто по красочной Индии (индивидуальный тур)
Полюбоваться мавзолеем-легендой на восходе и закате и увидеть грандиозные храмы и форты
Начало: Дели, у вашего отеля или в другом удобном месте, в...
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
$353 за всё до 10 чел.