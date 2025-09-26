Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы приглашаем вас в яркое путешествие по двум королевским городам – Дели и Агре.



Наш двухдневный тур подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаковых, исторически ценных достопримечательностей Индии и, конечно, познакомит вас с богатой историей и культурой этой колоритной страны.

Абхинав Ваш гид в Дели Написать вопрос Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-15 человек Когда Ежедневно в 5:00 5% Скидка на заказ 299 выгода $14.90 $284.10 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00

Описание тура Программа тура День 1: Прибытие в Дели. Добро пожаловать в международный аэропорт Дели! Наш представитель встретит вас в аэропорту и отвезет в отель, где вы сможете подготовиться к исследованию невероятных достопримечательностей Дели. Наш гид отвезет вас к Кутуб-Минару, Храму Лотоса, Воротам Индии, храму Бангла Сахиб, храму Бирла и храму Акшардхам. Вечером вас ждет осмотр знаменитых рынков Дели и ужин. Ночевка отеле. День 2: Дели – Агра. Позавтракав, вы отправитесь в Агру – город, известный также как «Город любви». По прибытии в Агру зарегистрируетесь в отеле, а затем отправитесь обозревать всемирно известный Тадж-Махал. Посетите этот великий памятник любви, построенный королем Шах-Джаханом для своей любимой жены Мумтадж-Махал, а после познакомитесь с другими достопримечательностями города, включая форт Агры, мраморные фабрики и многое другое. Вечером сможете исследовать местные рынки Агры и купить замечательные сувениры для своей семьи и друзей. Позже насладитесь ужином и ночлегом в отеле. День 3: Агра – Дели (возвращение в отель). Рано утром вас ждет трансфер в аэропорт Дели, который займет около 3 часов.

Ежедневно в 5:00 Выбрать дату