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Дивали в Индии: с 06.11.2026 по 13.11.2026

8 дней магии, света и древних традиций с русскоговорящим гидом
Дивали в Индии: с 06.11.2026 по 13.11.2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дивали в Индии: с 06.11.2026 по 13.11.2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Дивали в Индии: с 06.11.2026 по 13.11.2026Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

8 дней магии, света и древних традиций с русскоговорящим гидом

Отмечаем три главных дня Дивали:

  1. 06 ноября Дхантерас начало праздника, день богатства и благополучия.

  2. 07 ноября Маленький Дивали (Чхоти Дивали) ночь огней и семейных традиций.

  3. 08 ноября Главный Дивали грандиозный фестиваль света, пиршество красок и радости!

Почему это путешествие особое?

  • Единственный тур, где вы проживёте Дивали как настоящие индийцы с ритуалами, фейерверками, подарками и священными огнями.

  • Ваш гид не просто экскурсовод, а хранитель традиций. Он откроет вам тайные обряды и проведет туда, где празднуют местные.

  • Маршрут сквозь время от шумных базаров Дели до мистических гхатов Варанаси, где Дивали встречают с особым благоговением.

  • Три священных дня Дивали как у местных
  • Дхантерас покупаем золото под шепот мантр, привлекаем благосостояние.
  • Чхоти Дивали создаем глиняные лампы своими руками и зажигаем их на крыше Джайпура.
  • Главный Дивали море огней, фейерверков и пуджа Лакшми: вы почувствуете, что богиня богатства идет в ваш дом!
  • Варанаси на священном Ганге
  • Закатная церемония аарти тысячи огней, колокольчики, песни: вы в сердце древнейшей традиции.
  • Рассветная лодка видите, как Индия просыпается в лучах солнца и молитвах.
  • Тадж-Махал в лучах рассвета
  • Уникальный момент: как выглядит символ вечной любви на рассвете.
  • Фотосессия у Тадж-Махала в сари: Сари, рассвет и сияющий мрамор — будто попали в сказку. Каждый кадр — диалог красоты: нежный струящийся наряд и величавый Тадж-Махал.
  • Мастер-Классы прикоснуться к традициям
  • Лепим дии, учимся рисовать ранголи (священные узоры), пробуем сладости, которые готовят только на Дивали.
  • Дворцы И Форты путешествие сквозь века
  • Форт Амбер подъем на джипах, вид на розовый Джайпур.
  • Кхаджурахо храмы, где камень рассказывает истории любви.
  • Встреча С Астрологом гадание на год вперед
  • Узнайте, что ждет вас в новом цикле, по ведическим традициям.
  • Неповторимая Атмосфера огни, запахи, звуки
  • Базары, переполненные сладостями и украшениями.
  • Ароматы праздничных блюд: гульаб-джамун, барфи, масала-чай.
  • Гул фейерверков, звон колокольчиков, мантры Дивали не только видно, но и слышно.
  • Ваш Гид Ключ К Тайнам
  • Он покажет скрытые храмы, куда не водят туристов.
  • Расскажет истории, которых нет в путеводителях.
  • Научит правильно просить благословения у богов.
  • Это не просто путешествие это инициация в мир настоящей Индии!
  • Вы увезете:
  • Опыт, который меняет взгляд на мир.
  • Фотографии, от которых друзья прийдут в восторг.
  • Благословение Лакшми на год удачи и процветания.
  • Успейте забронировать таких Дивали не будет больше нигде!

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Дели в праздник Дхантерас

Встреча в аэропорту Дели

Ваше путешествие начинается с теплого приема в аэропорту Дели, где вас встретят с традиционными гирляндами из цветов — символом гостеприимства и благопожеланий. После этого вас ждет комфортный трансфер и размещение в отеле, где вы сможете отдохнуть перед насыщенной экскурсией.

Дели — город контрастов

Двадцатимиллионный мегаполис разделен на Новый и Старый Дели, каждый из которых поражает своей уникальной атмосферой.

- Новый Дели — это современные административные здания, широкие проспекты и резиденции индийской элиты.

- Старый Дели — это лабиринт узких улочек, шумных базаров и средневековой экзотики, где древность соседствует с современностью.

Экскурсия по Новому Дели

Сегодня вас ждет знакомство с главными достопримечательностями столицы:

Храм Лотоса — величественное сооружение религии Бахаи, напоминающее распустившийся цветок.

Ворота Индии — монументальный военный мемориал, символ национальной гордости.

Дом Президента — великолепный архитектурный ансамбль, созданный британским мастером Эдвином Лаченсом.

Храм Бирла Мандир — святыня, посвященная богине Лакшми и богу Вишну.

Аграсен Ки Баоли — древний ступенчатый колодец, хранящий тайны прошлого.

Легендарная прачечная Дели — место, где до сих пор стирают одежду вручную, как столетия назад.

Традиционный индийский комплексный обед

После экскурсии вас ждет настоящий индийский комплексный обед в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете не только насладиться пряными блюдами, но и обсудить традиции и быт жителей Дели.

Возвращение в отель

После насыщенного дня вас ждет отдых в отеле, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к новым приключениям.

Ночь в Дели.

Встреча в Дели в праздник ДхантерасВстреча в Дели в праздник ДхантерасВстреча в Дели в праздник Дхантерас
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чхоти Дивали: между величием и хаосом старого Дели

Утро встречает нас торжественной тишиной современных святынь. Акшардхам — гигантский, высеченный из розового камня, — ошеломляет монументальностью резных фасадов и почти неземной духовной атмосферой.

И — резкий поворот в иную реальность. Старый Дели обрушивается на нас какофонией звуков, ароматов и красок. Чандни-Чоук оглушает криками торговцев, звоном рикш и густым воздухом, пропитанным запахом кардамона, жареных джалеби и сандалового дыма.

Но настоящая магия ждёт впереди — Прогулка на велорикше по лабиринту узких улочек Кинари Базара и Дарья Ганжа. Мы мелькаем мимо древних хавели с облупившейся росписью, мимо крошечных мастерских, где молотки стучат, как метрономы, мимо лавок, из которых вываливаются шёлк, специи и серебро. Это путешествие сквозь время, где прошлое не просто живо — оно бурлит, сплетаясь с настоящим в единый, бесконечный поток.

А уже днём — плавный переход к новому этапу: дорога в Джайпур, где нас ждёт традиционный обед и новые впечатления. Но в памяти ещё долго будут кружиться образы этого дня — то ослепительно-торжественные, то безумно-яркие, как сам праздник Дивали.

Чхоти Дивали: между величием и хаосом старого ДелиЧхоти Дивали: между величием и хаосом старого ДелиЧхоти Дивали: между величием и хаосом старого Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Праздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе Индии

Утро: величие Форта Амбер

Третий день нашего путешествия начинается с посещения Форта Амбер — величественной крепости, возвышающейся на холмах в окрестностях Джайпура. Построенный в Xvi веке, этот архитектурный шедевр сочетает в себе мощь раджпутских укреплений и изысканность могольского стиля.

- Живописный подъём на форт мы совершим на джипах, наслаждаясь панорамными видами на окружающие горы и озеро Маота.

- Внутри вас ждут роскошные залы, украшенные зеркальной мозаикой, резными мраморными панелями и изящными фресками. Особое впечатление производит Зал удовольствий (Шиш Махал), где при свете одной свечи тысячи зеркал создают эффект звёздного неба.

День: сокровища Джайпура

Возвращаясь в город, мы погрузимся в атмосферу его главных сокровищ:

Дворец на воде Джал Махал — уникальный архитектурный шедевр, словно вырастающий из глади озера Ман Сагар. Этот пятиэтажный дворец, четыре этажа которого скрыты под водой, особенно прекрасен в лучах солнца, когда его розовые стены отражаются в водной глади. Мы сделаем остановку у смотровой площадки, чтобы вы могли запечатлеть это волшебное зрелище.

Хава Махал (Дворец Ветров) — символ Джайпура, построенный для женщин королевской семьи. Его ажурный фасад с 953 крошечными окнами не только создаёт потрясающий визуальный эффект, но и обеспечивает естественную вентиляцию, спасая от зноя.

Городской дворец — резиденция махараджей, где роскошь прошлого встречается с современностью. Здесь вы увидите коллекцию старинного оружия, королевские наряды и самые большие в мире серебряные сосуды, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса.

Джантар-Мантар — удивительная астрономическая обсерватория Xviii века, где гигантские инструменты до сих пор показывают точное время и положение звёзд.

После насыщенной экскурсии вас ждёт традиционный комплексный раджастханский обед с ароматными карри, лепёшками бати и сладостями, приготовленными по старинным рецептам.

После обеда: встреча с великанами в Деревне слонов

По желанию мы отправимся в уникальную Деревню слонов — место, где эти благородные животные живут в гармонии с природой.

- Вы узнаете о традициях ухода за слонами, которые здесь почитают как священных животных.

- Сможете покормить их фруктами, сфотографироваться или даже совершить незабываемую прогулку на спине одного из гигантов.

- Увидите, как слоны купаются в озере, играют и общаются между собой — зрелище, которое никого не оставляет равнодушным!

Вечер: таинства Дивали и предсказания звёзд

С наступлением сумерек Джайпур преобразится: тысячи огней, фонариков и узоров из цветных порошков (ранголи) озарят улицы в честь Дивали — праздника света и победы добра над злом.

- Вы станете частью грандиозного действа: огненные шоу, фейерверки, традиционные танцы под барабаны создадут атмосферу настоящей сказки.

- Завершит день визит к придворному астрологу, который, согласно древним ведическим традициям, составит ваш личный гороскоп по звёздам и даст мудрые советы на будущее.

Этот день станет одним из самых ярких в вашем путешествии — магия Раджастхана, величие его истории и радость Дивали останутся в памяти навсегда!

Праздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе ИндииПраздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе ИндииПраздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе Индии
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Из Джайпура в Агру: Через сокровища Раджастхана

Абханери: Древнее Чудо на Пути в Агру

Отправляясь из Джайпура в Агру, мы посетим удивительную деревню Абханери, где вас ждет одно из самых впечатляющих сооружений Индии Чанд Баори.

Чанд Баори это грандиозный ступенчатый колодец Ix века, один из самых глубоких и древних в мире. Его 3500 ступеней, спускающихся на 30 метров вниз, образуют идеальную геометрическую симметрию, демонстрируя мастерство древних зодчих. Рядом расположен храм Харшат Мата, посвященный богине Радости, где можно отдохнуть в тени деревьев.

Фатехпур Сикри: Забытая Столица Великих Моголов

Далее наш путь лежит к Фатехпур Сикри величественному городу-призраку, основанному императором Акбаром в Xvi веке. Этот архитектурный шедевр из красного песчаника ненадолго стал столицей империи, а затем был таинственно покинут.

Жемчужины Фатехпур Сикри:

- Буланд Дарваза Ворота Победы высотой 54 метра, символ триумфа Акбара.

- Джама Масджид величественная пятничная мечеть, одно из самых значимых религиозных сооружений Индии.

- Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас залы, где император вершил судьбы империи.

- Панч Махал изящный пятиэтажный павильон, созданный для отдыха императорской семьи.

Традиционный Обед в Пути

По дороге вас ждет вкусный комплексный обед с блюдами индийской кухни, чтобы зарядиться энергией перед дальнейшим путешествием.

Прибытие в Агру

Трансфер в отель и отдых перед новыми впечатлениями!

Из Джайпура в Агру: Через сокровища РаджастханаИз Джайпура в Агру: Через сокровища РаджастханаИз Джайпура в Агру: Через сокровища Раджастхана
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Сокровища Агры: сари, драгоценности и любовь

Посещение салона сари

Погрузитесь в мир индийских традиций! В роскошном салоне сари перед вами откроется палитра самых изысканных тканей — от нежных пастельных до ярких праздничных оттенков. Опытные мастерицы помогут выбрать идеальное сари и с изяществом его надеть, чтобы вы почувствовали себя настоящей индийской красавицей.

Тадж-Махал — символ вечной любви

Белоснежный шедевр эпохи Великих Моголов, Тадж-Махал, очарует вас своей совершенной красотой. Вы услышите трогательную историю любви императора Шах-Джахана и его возлюбленной Мумтаз-Махал, а гид раскроет секреты создания этого чуда света. По желанию можно заказать профессиональную фотосессию на фоне мраморного великолепия.

Возвращение в отель и отдых

После утренней экскурсии к жемчужине Индии — величественному Тадж-Махалу — вы вернетесь в отель, где вас ждет вкуснейший завтрак и время для отдыха. Насладитесь моментом покоя, прежде чем продолжить погружение в культуру и историю Агры.

Аграский форт — величие эпохи Великих Моголов

Следующей остановкой станет могучий Аграский форт, где за стенами из красного песчаника скрываются дворцы, залы и тайны императорского двора. Здесь каждая деталь хранит отголоски былого могущества и дворцовых интриг.

Эксклюзивные мастерские Агры:

1. Ювелирная мастерская: наследие Великих Моголов

После восхищения аграского форта мы отправимся в легендарную ювелирную мастерскую, где хранятся традиции эпохи Шах-Джахана. Здесь вы увидите трон Павлина шедевр ручной работы, созданный по приказу императора. Его изысканная вышивка золотыми, серебряными и шёлковыми нитями, дополненная россыпью драгоценных камней, поражает воображение.

Вам продемонстрируют драгоценные и полудрагоценные камни, которые Моголы использовали в украшениях для своих возлюбленных. А сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести авторские ювелирные изделия, созданные в лучших традициях могольского искусства.

2. Мастерская инкрустации: каменная поэзия Тадж-Махала

Белоснежный мрамор Тадж-Махала украшен тончайшей инкрустацией полудрагоценными камнями пиетра дура. Это искусство веками передаётся из поколения в поколение, и сегодня потомки мастеров, трудившихся над мавзолеем 22 года, продолжают создавать шедевры.

В мастерской вы найдёте изящные мраморные изделия от миниатюрных шкатулок до изысканных интерьерных деталей. Каждое из них не только красиво, но и функционально, привнося в ваш дом частичку вечного искусства Агры.

3. Мастерская пашмины и зардози: роскошь ручной работы

Погрузитесь в мир изысканных тканей, посетив мастерскую по производству пашмины невероятно мягких шалей из тончайшего кашмирского пуха. Вы увидите, как мастера вручную ткут эти воздушные полотна, а также сможете выбрать уникальные шали, платки и стильные аксессуары.

А ещё вас ждёт знакомство с искусством зардози вышивки золотом и серебром, которой украшали наряды императоров. Сегодня это ремесло превратилось в элитное искусство, и вы сможете приобрести роскошные ткани, расшитые вручную.

4. Масала-чай и волшебство индийских специй

Масала-чай это не просто напиток, а целебный эликсир, который согревает в холод и освежает в жару. В Индии чай часть культуры:

- Ассамский чёрный чай снимает головную боль,

- Дарджилинг поднимает настроение и идеален для масала-чая,

- Нилгири успокаивает желудок,

- Белый чай нежный и без кофеина.

А ещё вас ждёт богатейший выбор специй, каждая из которых ключ к неповторимому вкусу индийской кухни.

Обед в лучших традициях Индии

После экскурсий вас ждет ароматный традиционный комплексный обед в одном из лучших ресторанов Агры. Вы не только попробуете изысканные блюда местной кухни, но и узнаете о кулинарных традициях Индии.

Волшебный вечер: спектакль Мохаббат-э-Тадж

Завершите день потрясающим представлением, посвященным легендарной любви, подарившей миру Тадж-Махал. Ослепительные танцы, красочные костюмы и трогательная история перенесут вас в эпоху Великих Моголов.

Возвращение в отель

После насыщенного дня вас ждет отдых в уютном номере, где вы сможете расслабиться и набраться сил для новых впечатлений.

Сокровища Агры: сари, драгоценности и любовьСокровища Агры: сари, драгоценности и любовьСокровища Агры: сари, драгоценности и любовь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Кхаджурахо: где боги танцуют в камне

Ранним утром вас ждёт трансфер из отеля на железнодорожный вокзал Агры, откуда в 7:45 отправится скоростной поезд Ванде Бхарат. В пути вас ожидает завтрак и обед в поезде, а уже в 14:20 вы доберётесь до Кхаджурахо — города, где история, искусство и духовность переплетаются в камне.

После прибытия — трансфер в отель, размещение и небольшой отдых перед погружением в атмосферу этого удивительного места.

Кхаджурахо: где боги и страсть воплотились в камне

Расположенный в штате Мадхья-Прадеш, Кхаджурахо — это живая легенда, сохранившаяся с Ixxi веков эпохи династии Чандела. Его храмы, украшенные изысканной резьбой и смелыми эротическими скульптурами, посвящены Шиве, Вишну и другим божествам индуистского пантеона.

Эти шедевры средневековой архитектуры признаны Юнеско и манят путешественников со всего мира не только своей эстетикой, но и глубокой философией, где чувственность — часть божественной гармонии.

А вокруг — живописные озёра, водопады и умиротворяющая природа, создающие контраст с энергией древних храмов.

Храмы Камасутры: откровение в камне

Среди пальм и песчаных стен возвышаются храмы Камасутры — символы индийской эротической скульптуры. Их 40-метровые шпили, покрытые тысячами фигур, рассказывают не только о страсти, но и о вечном танце жизни, где любовь — путь к просветлению.

Здесь боги и смертные, мифические существа и влюблённые пары застыли в камне, воплощая древние тексты и философию наслаждения. Это не просто искусство — это путешествие в эпоху, где тело и дух едины.

Ужин на крыше с видом на храмы

Когда солнце склоняется к горизонту, вас ждёт ужин на крыше местного ресторана. Под мерцание звёзд, в ароматах пряностей и благовоний, вы будете любоваться величественными силуэтами храмов — словно ожившими страницами истории. Этот вечер станет погружением в магию Кхаджурахо, где каждый момент наполнен гармонией и тайной.

Ночь в Кхаджурахо.

Кхаджурахо: где боги танцуют в камнеКхаджурахо: где боги танцуют в камнеКхаджурахо: где боги танцуют в камне
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Дорога к священному Гангу

Переезд из Кхаджурахо в Варанаси на автобусе

Ранний выезд из Кхаджурахо

- 07:00 — Отправление на комфортабельном автобусе с кондиционером.

- Завтрак берём с собой, чтобы перекусить в дороге.

- В пути наслаждаемся живописными пейзажами сельской Индии.

Прибытие в Варанаси

- 14:00 — Ориентировочное прибытие в Варанаси.

- Трансфер в отель, размещение и небольшой отдых.

- Традиционный комплексный обед в отеле Варанаси

Экскурсионная программа в Варанаси

16:30 — Выезд из отеля на рикшах в старый город

- Посещение священных гхатов и храмов.

- Осмотр кремационных гхатов (Маникарника и Харишчандра), где проходят открытые ритуалы кремации.

18:30 — Вечерняя церемония Ганга Аарти

- Зрелищная огненная молитва на гхате Дашашвамедх.

- Прогулка на лодке по Гангу, где можно увидеть сотни плавающих огней.

Визит на шелковую фабрику в Варанаси

Варанаси — не только духовная столица Индии, но и центр производства знаменитого банараси шелка, который веками украшает наряды невест, аристократов и ценителей роскоши. Посещение местной фабрики — это погружение в волшебный процесс создания ткани, которую называют жидким золотом.

Что вас ждет:

- Традиционные техники: Вы увидите, как искусные мастера вручную ткут сложные узоры зари и брош, используя старинные деревянные станки. Каждый метр ткани может создаваться неделями!

- Мягкость и блеск: Шелк Варанаси славится плотностью, глянцевой поверхностью и богатыми орнаментами — часто с золотыми или серебряными нитями.

- От кокона до сари: Вам покажут весь путь — от варки коконов шелкопряда до окрашивания нитей в сочные оттенки с помощью натуральных пигментов.

- Шопинг: В конце можно купить настоящее сари или шарф ручной работы — идеальный сувенир из Индии.

Почему это стоит сделать?

Это не просто экскурсия, а встреча с живой историей. Шелк Варанаси — символ индийского наследия, а труд мастеров — дань многовековым традициям, которые сохраняются вопреки времени.

Шелк — это не ткань, это поэзия, сплетенная в узоры — говорят в Варанаси. Убедитесь в этом сами!

21:30 — Возвращение в отель

Ночь в Варанаси.

Дорога к священному ГангуДорога к священному ГангуДорога к священному Гангу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Дорога домой: из Варанаси в Дели

11:00 утра

- Освобождение номера

- Свободное время

12:30-13:00 (предположительно)

- Трансфер на вокзал Варанаси

15:00

- Отправление скоростного поезда Варанаси-Дели

- Ужин в поезде

23:00

- Прибытие в Дели

- Трансфер с вокзала в аэропорт

- Окончание тура

Дорога домой: из Варанаси в ДелиДорога домой: из Варанаси в ДелиДорога домой: из Варанаси в Дели
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Дели с традиционным приветствием (гирлянда из цветов)
  • Все трансферы по программе
  • Трансфер в аэропорт по окончании тура
  • Раннее размещение в 3 отеле Дели (двухместный номер, завтрак)
  • Проживание в отелях 4 (двухместные номера, завтрак)
  • Билеты на скоростной поезд 2-го класса туда-обратно (с питанием):
  • Микроавтобус/автобус с кондиционером
  • Все переезды между городами (включая дороги, налоги, парковки, бензин)
  • Входные билеты во все монументы по программе
  • Подъём на джипе к форту в Джайпуре
  • Катание на лодке в Варанаси
  • Катание на рикше в Варанаси
  • Катание на велорикше в Старом Дели
  • 6 комплексных традиционных обедов
  • 1 комплексный традиционный ужин в Кхаджурахо
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего
  • Услуги водителя в каждом город
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва - Дели-Москва от 400 долларов
  • Виза (бесплатно)
  • Спектакль в Агре от 55 долларов с человека
  • Деревня слонов от 50 долларов с человека
  • Визит к астрологу от 20 долларов с человека
  • Личные расходы
  • Любая дополнительная программа
  • Доплата за одноместное размещение 300 долларов
  • Чаевые гиду
О чём нужно знать до поездки

  • Уведомление об изменениях в программе

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия: корректировать расписание, состав спикеров, темы выступлений и другие детали. Все изменения будут своевременно сообщены участникам.

Пожелания к путешественнику

1. Оплата билетов на поезд:

- Необходимо перевести стоимость билетов в рублях на карту Сбербанка за 25 дней до начала тура.

- При отмене стоимость билетов не возвращается.

2. Посещение Тадж-Махала:

- Закрыт для посещения по пятницам.

- Возможен визит в традиционном наряде сари (доступен прокат).

3. Храмы в Дели:

- Многие храмы не работают по понедельникам.

- Запрещено входить в короткой одежде или шортах.

- Стоимость хранения вещей от 50 рублей с человека.

4. Дополнительные опции:

- В Кхаджурахо можно заказать сафари по заповеднику:

- Цена: 85 долларов с человека.

- Минимальная группа: 4 человека.

5. Примечание по транспорту:

- Возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.

  1. Комплексное питание:

- Комплексное питание не входит в стоимость тура при индивидуальном туре.

Визы

  • Помогаем с оформлением визы.

    ссылка gov. in/evisa/

  • Форма самодекларации Air Suvidha

    Заполнять в обязательном порядке всем пассажирам, прибывающим в Индию из-за рубежа.

    Заявки принимаются от имени Министерства здравоохранения и социального обеспечения правительства Индии.

ссылка civilaviation. gov. in/

  • Электронная карта прибытия Это обязательная цифровая форма, заменившая бумажные иммиграционные карты. Заполнить её необходимо на официальном сайте

ссылка gov. in/earrival/

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ali
Ali — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогие путешественники вас приветствует в Индии Али. Я живу в городе Дели и работаю в туристической сфере уже 8 лет в команде профессиональных гидов. Мой родной язык хинди, но я
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свободно говорю на русском и английском языках. Хотел бы добавить ещё, что уже 5 лет я каждый год 6 месяцев живу в Санкт-Петербурге, но что я делаю в Питере, вы узнаете после встречи со мной. В Индии я работаю в разных уголках страны и моё хобби — езда на мотоцикле. Со мной вы тоже сможете этим насладиться. Я выпускник факультета истории Индии Аграского государственного университета. Агра — мой родной город, о котором я очень много знаю, как и об истории всей моей страны. Со мной вы увидите настоящую Индию, например, местные колонии и школы, узнаете про систему образования, увидите особенные и интересные места в каждом городе. После экскурсии со мной вы увезёте с собой особые воспоминания, яркие фото знаменитых мест, понимание культуры, истории, в том числе и религии моей невероятной страны. Приезжайте в Индию и со мной ваше путешествие будет незабываемым!

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