Описание тура
8 дней магии, света и древних традиций с русскоговорящим гидом
Отмечаем три главных дня Дивали:
06 ноября Дхантерас начало праздника, день богатства и благополучия.
07 ноября Маленький Дивали (Чхоти Дивали) ночь огней и семейных традиций.
08 ноября Главный Дивали грандиозный фестиваль света, пиршество красок и радости!
Почему это путешествие особое?
Единственный тур, где вы проживёте Дивали как настоящие индийцы с ритуалами, фейерверками, подарками и священными огнями.
Ваш гид не просто экскурсовод, а хранитель традиций. Он откроет вам тайные обряды и проведет туда, где празднуют местные.
Маршрут сквозь время от шумных базаров Дели до мистических гхатов Варанаси, где Дивали встречают с особым благоговением.
- Три священных дня Дивали как у местных
- Дхантерас покупаем золото под шепот мантр, привлекаем благосостояние.
- Чхоти Дивали создаем глиняные лампы своими руками и зажигаем их на крыше Джайпура.
- Главный Дивали море огней, фейерверков и пуджа Лакшми: вы почувствуете, что богиня богатства идет в ваш дом!
- Варанаси на священном Ганге
- Закатная церемония аарти тысячи огней, колокольчики, песни: вы в сердце древнейшей традиции.
- Рассветная лодка видите, как Индия просыпается в лучах солнца и молитвах.
- Тадж-Махал в лучах рассвета
- Уникальный момент: как выглядит символ вечной любви на рассвете.
- Фотосессия у Тадж-Махала в сари: Сари, рассвет и сияющий мрамор — будто попали в сказку. Каждый кадр — диалог красоты: нежный струящийся наряд и величавый Тадж-Махал.
- Мастер-Классы прикоснуться к традициям
- Лепим дии, учимся рисовать ранголи (священные узоры), пробуем сладости, которые готовят только на Дивали.
- Дворцы И Форты путешествие сквозь века
- Форт Амбер подъем на джипах, вид на розовый Джайпур.
- Кхаджурахо храмы, где камень рассказывает истории любви.
- Встреча С Астрологом гадание на год вперед
- Узнайте, что ждет вас в новом цикле, по ведическим традициям.
- Неповторимая Атмосфера огни, запахи, звуки
- Базары, переполненные сладостями и украшениями.
- Ароматы праздничных блюд: гульаб-джамун, барфи, масала-чай.
- Гул фейерверков, звон колокольчиков, мантры Дивали не только видно, но и слышно.
- Ваш Гид Ключ К Тайнам
- Он покажет скрытые храмы, куда не водят туристов.
- Расскажет истории, которых нет в путеводителях.
- Научит правильно просить благословения у богов.
- Это не просто путешествие это инициация в мир настоящей Индии!
- Вы увезете:
- Опыт, который меняет взгляд на мир.
- Фотографии, от которых друзья прийдут в восторг.
- Благословение Лакшми на год удачи и процветания.
- Успейте забронировать таких Дивали не будет больше нигде!
Программа тура по дням
Встреча в Дели в праздник Дхантерас
Встреча в аэропорту Дели
Ваше путешествие начинается с теплого приема в аэропорту Дели, где вас встретят с традиционными гирляндами из цветов — символом гостеприимства и благопожеланий. После этого вас ждет комфортный трансфер и размещение в отеле, где вы сможете отдохнуть перед насыщенной экскурсией.
Дели — город контрастов
Двадцатимиллионный мегаполис разделен на Новый и Старый Дели, каждый из которых поражает своей уникальной атмосферой.
- Новый Дели — это современные административные здания, широкие проспекты и резиденции индийской элиты.
- Старый Дели — это лабиринт узких улочек, шумных базаров и средневековой экзотики, где древность соседствует с современностью.
Экскурсия по Новому Дели
Сегодня вас ждет знакомство с главными достопримечательностями столицы:
Храм Лотоса — величественное сооружение религии Бахаи, напоминающее распустившийся цветок.
Ворота Индии — монументальный военный мемориал, символ национальной гордости.
Дом Президента — великолепный архитектурный ансамбль, созданный британским мастером Эдвином Лаченсом.
Храм Бирла Мандир — святыня, посвященная богине Лакшми и богу Вишну.
Аграсен Ки Баоли — древний ступенчатый колодец, хранящий тайны прошлого.
Легендарная прачечная Дели — место, где до сих пор стирают одежду вручную, как столетия назад.
Традиционный индийский комплексный обед
После экскурсии вас ждет настоящий индийский комплексный обед в одном из лучших ресторанов города, где вы сможете не только насладиться пряными блюдами, но и обсудить традиции и быт жителей Дели.
Возвращение в отель
После насыщенного дня вас ждет отдых в отеле, где вы сможете отдохнуть и подготовиться к новым приключениям.
Ночь в Дели.
Чхоти Дивали: между величием и хаосом старого Дели
Утро встречает нас торжественной тишиной современных святынь. Акшардхам — гигантский, высеченный из розового камня, — ошеломляет монументальностью резных фасадов и почти неземной духовной атмосферой.
И — резкий поворот в иную реальность. Старый Дели обрушивается на нас какофонией звуков, ароматов и красок. Чандни-Чоук оглушает криками торговцев, звоном рикш и густым воздухом, пропитанным запахом кардамона, жареных джалеби и сандалового дыма.
Но настоящая магия ждёт впереди — Прогулка на велорикше по лабиринту узких улочек Кинари Базара и Дарья Ганжа. Мы мелькаем мимо древних хавели с облупившейся росписью, мимо крошечных мастерских, где молотки стучат, как метрономы, мимо лавок, из которых вываливаются шёлк, специи и серебро. Это путешествие сквозь время, где прошлое не просто живо — оно бурлит, сплетаясь с настоящим в единый, бесконечный поток.
А уже днём — плавный переход к новому этапу: дорога в Джайпур, где нас ждёт традиционный обед и новые впечатления. Но в памяти ещё долго будут кружиться образы этого дня — то ослепительно-торжественные, то безумно-яркие, как сам праздник Дивали.
Праздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе Индии
Утро: величие Форта Амбер
Третий день нашего путешествия начинается с посещения Форта Амбер — величественной крепости, возвышающейся на холмах в окрестностях Джайпура. Построенный в Xvi веке, этот архитектурный шедевр сочетает в себе мощь раджпутских укреплений и изысканность могольского стиля.
- Живописный подъём на форт мы совершим на джипах, наслаждаясь панорамными видами на окружающие горы и озеро Маота.
- Внутри вас ждут роскошные залы, украшенные зеркальной мозаикой, резными мраморными панелями и изящными фресками. Особое впечатление производит Зал удовольствий (Шиш Махал), где при свете одной свечи тысячи зеркал создают эффект звёздного неба.
День: сокровища Джайпура
Возвращаясь в город, мы погрузимся в атмосферу его главных сокровищ:
Дворец на воде Джал Махал — уникальный архитектурный шедевр, словно вырастающий из глади озера Ман Сагар. Этот пятиэтажный дворец, четыре этажа которого скрыты под водой, особенно прекрасен в лучах солнца, когда его розовые стены отражаются в водной глади. Мы сделаем остановку у смотровой площадки, чтобы вы могли запечатлеть это волшебное зрелище.
Хава Махал (Дворец Ветров) — символ Джайпура, построенный для женщин королевской семьи. Его ажурный фасад с 953 крошечными окнами не только создаёт потрясающий визуальный эффект, но и обеспечивает естественную вентиляцию, спасая от зноя.
Городской дворец — резиденция махараджей, где роскошь прошлого встречается с современностью. Здесь вы увидите коллекцию старинного оружия, королевские наряды и самые большие в мире серебряные сосуды, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса.
Джантар-Мантар — удивительная астрономическая обсерватория Xviii века, где гигантские инструменты до сих пор показывают точное время и положение звёзд.
После насыщенной экскурсии вас ждёт традиционный комплексный раджастханский обед с ароматными карри, лепёшками бати и сладостями, приготовленными по старинным рецептам.
После обеда: встреча с великанами в Деревне слонов
По желанию мы отправимся в уникальную Деревню слонов — место, где эти благородные животные живут в гармонии с природой.
- Вы узнаете о традициях ухода за слонами, которые здесь почитают как священных животных.
- Сможете покормить их фруктами, сфотографироваться или даже совершить незабываемую прогулку на спине одного из гигантов.
- Увидите, как слоны купаются в озере, играют и общаются между собой — зрелище, которое никого не оставляет равнодушным!
Вечер: таинства Дивали и предсказания звёзд
С наступлением сумерек Джайпур преобразится: тысячи огней, фонариков и узоров из цветных порошков (ранголи) озарят улицы в честь Дивали — праздника света и победы добра над злом.
- Вы станете частью грандиозного действа: огненные шоу, фейерверки, традиционные танцы под барабаны создадут атмосферу настоящей сказки.
- Завершит день визит к придворному астрологу, который, согласно древним ведическим традициям, составит ваш личный гороскоп по звёздам и даст мудрые советы на будущее.
Этот день станет одним из самых ярких в вашем путешествии — магия Раджастхана, величие его истории и радость Дивали останутся в памяти навсегда!
Из Джайпура в Агру: Через сокровища Раджастхана
Абханери: Древнее Чудо на Пути в Агру
Отправляясь из Джайпура в Агру, мы посетим удивительную деревню Абханери, где вас ждет одно из самых впечатляющих сооружений Индии Чанд Баори.
Чанд Баори это грандиозный ступенчатый колодец Ix века, один из самых глубоких и древних в мире. Его 3500 ступеней, спускающихся на 30 метров вниз, образуют идеальную геометрическую симметрию, демонстрируя мастерство древних зодчих. Рядом расположен храм Харшат Мата, посвященный богине Радости, где можно отдохнуть в тени деревьев.
Фатехпур Сикри: Забытая Столица Великих Моголов
Далее наш путь лежит к Фатехпур Сикри величественному городу-призраку, основанному императором Акбаром в Xvi веке. Этот архитектурный шедевр из красного песчаника ненадолго стал столицей империи, а затем был таинственно покинут.
Жемчужины Фатехпур Сикри:
- Буланд Дарваза Ворота Победы высотой 54 метра, символ триумфа Акбара.
- Джама Масджид величественная пятничная мечеть, одно из самых значимых религиозных сооружений Индии.
- Диван-и-Ам и Диван-и-Кхас залы, где император вершил судьбы империи.
- Панч Махал изящный пятиэтажный павильон, созданный для отдыха императорской семьи.
Традиционный Обед в Пути
По дороге вас ждет вкусный комплексный обед с блюдами индийской кухни, чтобы зарядиться энергией перед дальнейшим путешествием.
Прибытие в Агру
Трансфер в отель и отдых перед новыми впечатлениями!
Сокровища Агры: сари, драгоценности и любовь
Посещение салона сари
Погрузитесь в мир индийских традиций! В роскошном салоне сари перед вами откроется палитра самых изысканных тканей — от нежных пастельных до ярких праздничных оттенков. Опытные мастерицы помогут выбрать идеальное сари и с изяществом его надеть, чтобы вы почувствовали себя настоящей индийской красавицей.
Тадж-Махал — символ вечной любви
Белоснежный шедевр эпохи Великих Моголов, Тадж-Махал, очарует вас своей совершенной красотой. Вы услышите трогательную историю любви императора Шах-Джахана и его возлюбленной Мумтаз-Махал, а гид раскроет секреты создания этого чуда света. По желанию можно заказать профессиональную фотосессию на фоне мраморного великолепия.
Возвращение в отель и отдых
После утренней экскурсии к жемчужине Индии — величественному Тадж-Махалу — вы вернетесь в отель, где вас ждет вкуснейший завтрак и время для отдыха. Насладитесь моментом покоя, прежде чем продолжить погружение в культуру и историю Агры.
Аграский форт — величие эпохи Великих Моголов
Следующей остановкой станет могучий Аграский форт, где за стенами из красного песчаника скрываются дворцы, залы и тайны императорского двора. Здесь каждая деталь хранит отголоски былого могущества и дворцовых интриг.
Эксклюзивные мастерские Агры:
1. Ювелирная мастерская: наследие Великих Моголов
После восхищения аграского форта мы отправимся в легендарную ювелирную мастерскую, где хранятся традиции эпохи Шах-Джахана. Здесь вы увидите трон Павлина шедевр ручной работы, созданный по приказу императора. Его изысканная вышивка золотыми, серебряными и шёлковыми нитями, дополненная россыпью драгоценных камней, поражает воображение.
Вам продемонстрируют драгоценные и полудрагоценные камни, которые Моголы использовали в украшениях для своих возлюбленных. А сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести авторские ювелирные изделия, созданные в лучших традициях могольского искусства.
2. Мастерская инкрустации: каменная поэзия Тадж-Махала
Белоснежный мрамор Тадж-Махала украшен тончайшей инкрустацией полудрагоценными камнями пиетра дура. Это искусство веками передаётся из поколения в поколение, и сегодня потомки мастеров, трудившихся над мавзолеем 22 года, продолжают создавать шедевры.
В мастерской вы найдёте изящные мраморные изделия от миниатюрных шкатулок до изысканных интерьерных деталей. Каждое из них не только красиво, но и функционально, привнося в ваш дом частичку вечного искусства Агры.
3. Мастерская пашмины и зардози: роскошь ручной работы
Погрузитесь в мир изысканных тканей, посетив мастерскую по производству пашмины невероятно мягких шалей из тончайшего кашмирского пуха. Вы увидите, как мастера вручную ткут эти воздушные полотна, а также сможете выбрать уникальные шали, платки и стильные аксессуары.
А ещё вас ждёт знакомство с искусством зардози вышивки золотом и серебром, которой украшали наряды императоров. Сегодня это ремесло превратилось в элитное искусство, и вы сможете приобрести роскошные ткани, расшитые вручную.
4. Масала-чай и волшебство индийских специй
Масала-чай это не просто напиток, а целебный эликсир, который согревает в холод и освежает в жару. В Индии чай часть культуры:
- Ассамский чёрный чай снимает головную боль,
- Дарджилинг поднимает настроение и идеален для масала-чая,
- Нилгири успокаивает желудок,
- Белый чай нежный и без кофеина.
А ещё вас ждёт богатейший выбор специй, каждая из которых ключ к неповторимому вкусу индийской кухни.
Обед в лучших традициях Индии
После экскурсий вас ждет ароматный традиционный комплексный обед в одном из лучших ресторанов Агры. Вы не только попробуете изысканные блюда местной кухни, но и узнаете о кулинарных традициях Индии.
Волшебный вечер: спектакль Мохаббат-э-Тадж
Завершите день потрясающим представлением, посвященным легендарной любви, подарившей миру Тадж-Махал. Ослепительные танцы, красочные костюмы и трогательная история перенесут вас в эпоху Великих Моголов.
Возвращение в отель
После насыщенного дня вас ждет отдых в уютном номере, где вы сможете расслабиться и набраться сил для новых впечатлений.
Кхаджурахо: где боги танцуют в камне
Ранним утром вас ждёт трансфер из отеля на железнодорожный вокзал Агры, откуда в 7:45 отправится скоростной поезд Ванде Бхарат. В пути вас ожидает завтрак и обед в поезде, а уже в 14:20 вы доберётесь до Кхаджурахо — города, где история, искусство и духовность переплетаются в камне.
После прибытия — трансфер в отель, размещение и небольшой отдых перед погружением в атмосферу этого удивительного места.
Кхаджурахо: где боги и страсть воплотились в камне
Расположенный в штате Мадхья-Прадеш, Кхаджурахо — это живая легенда, сохранившаяся с Ixxi веков эпохи династии Чандела. Его храмы, украшенные изысканной резьбой и смелыми эротическими скульптурами, посвящены Шиве, Вишну и другим божествам индуистского пантеона.
Эти шедевры средневековой архитектуры признаны Юнеско и манят путешественников со всего мира не только своей эстетикой, но и глубокой философией, где чувственность — часть божественной гармонии.
А вокруг — живописные озёра, водопады и умиротворяющая природа, создающие контраст с энергией древних храмов.
Храмы Камасутры: откровение в камне
Среди пальм и песчаных стен возвышаются храмы Камасутры — символы индийской эротической скульптуры. Их 40-метровые шпили, покрытые тысячами фигур, рассказывают не только о страсти, но и о вечном танце жизни, где любовь — путь к просветлению.
Здесь боги и смертные, мифические существа и влюблённые пары застыли в камне, воплощая древние тексты и философию наслаждения. Это не просто искусство — это путешествие в эпоху, где тело и дух едины.
Ужин на крыше с видом на храмы
Когда солнце склоняется к горизонту, вас ждёт ужин на крыше местного ресторана. Под мерцание звёзд, в ароматах пряностей и благовоний, вы будете любоваться величественными силуэтами храмов — словно ожившими страницами истории. Этот вечер станет погружением в магию Кхаджурахо, где каждый момент наполнен гармонией и тайной.
Ночь в Кхаджурахо.
Дорога к священному Гангу
Переезд из Кхаджурахо в Варанаси на автобусе
Ранний выезд из Кхаджурахо
- 07:00 — Отправление на комфортабельном автобусе с кондиционером.
- Завтрак берём с собой, чтобы перекусить в дороге.
- В пути наслаждаемся живописными пейзажами сельской Индии.
Прибытие в Варанаси
- 14:00 — Ориентировочное прибытие в Варанаси.
- Трансфер в отель, размещение и небольшой отдых.
- Традиционный комплексный обед в отеле Варанаси
Экскурсионная программа в Варанаси
16:30 — Выезд из отеля на рикшах в старый город
- Посещение священных гхатов и храмов.
- Осмотр кремационных гхатов (Маникарника и Харишчандра), где проходят открытые ритуалы кремации.
18:30 — Вечерняя церемония Ганга Аарти
- Зрелищная огненная молитва на гхате Дашашвамедх.
- Прогулка на лодке по Гангу, где можно увидеть сотни плавающих огней.
Визит на шелковую фабрику в Варанаси
Варанаси — не только духовная столица Индии, но и центр производства знаменитого банараси шелка, который веками украшает наряды невест, аристократов и ценителей роскоши. Посещение местной фабрики — это погружение в волшебный процесс создания ткани, которую называют жидким золотом.
Что вас ждет:
- Традиционные техники: Вы увидите, как искусные мастера вручную ткут сложные узоры зари и брош, используя старинные деревянные станки. Каждый метр ткани может создаваться неделями!
- Мягкость и блеск: Шелк Варанаси славится плотностью, глянцевой поверхностью и богатыми орнаментами — часто с золотыми или серебряными нитями.
- От кокона до сари: Вам покажут весь путь — от варки коконов шелкопряда до окрашивания нитей в сочные оттенки с помощью натуральных пигментов.
- Шопинг: В конце можно купить настоящее сари или шарф ручной работы — идеальный сувенир из Индии.
Почему это стоит сделать?
Это не просто экскурсия, а встреча с живой историей. Шелк Варанаси — символ индийского наследия, а труд мастеров — дань многовековым традициям, которые сохраняются вопреки времени.
Шелк — это не ткань, это поэзия, сплетенная в узоры — говорят в Варанаси. Убедитесь в этом сами!
21:30 — Возвращение в отель
Ночь в Варанаси.
Дорога домой: из Варанаси в Дели
11:00 утра
- Освобождение номера
- Свободное время
12:30-13:00 (предположительно)
- Трансфер на вокзал Варанаси
15:00
- Отправление скоростного поезда Варанаси-Дели
- Ужин в поезде
23:00
- Прибытие в Дели
- Трансфер с вокзала в аэропорт
- Окончание тура
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Дели с традиционным приветствием (гирлянда из цветов)
- Все трансферы по программе
- Трансфер в аэропорт по окончании тура
- Раннее размещение в 3 отеле Дели (двухместный номер, завтрак)
- Проживание в отелях 4 (двухместные номера, завтрак)
- Билеты на скоростной поезд 2-го класса туда-обратно (с питанием):
- Микроавтобус/автобус с кондиционером
- Все переезды между городами (включая дороги, налоги, парковки, бензин)
- Входные билеты во все монументы по программе
- Подъём на джипе к форту в Джайпуре
- Катание на лодке в Варанаси
- Катание на рикше в Варанаси
- Катание на велорикше в Старом Дели
- 6 комплексных традиционных обедов
- 1 комплексный традиционный ужин в Кхаджурахо
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Услуги водителя в каждом город
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва - Дели-Москва от 400 долларов
- Виза (бесплатно)
- Спектакль в Агре от 55 долларов с человека
- Деревня слонов от 50 долларов с человека
- Визит к астрологу от 20 долларов с человека
- Личные расходы
- Любая дополнительная программа
- Доплата за одноместное размещение 300 долларов
- Чаевые гиду
О чём нужно знать до поездки
Уведомление об изменениях в программе
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятия: корректировать расписание, состав спикеров, темы выступлений и другие детали. Все изменения будут своевременно сообщены участникам.
Пожелания к путешественнику
1. Оплата билетов на поезд:
- Необходимо перевести стоимость билетов в рублях на карту Сбербанка за 25 дней до начала тура.
- При отмене стоимость билетов не возвращается.
2. Посещение Тадж-Махала:
- Закрыт для посещения по пятницам.
- Возможен визит в традиционном наряде сари (доступен прокат).
3. Храмы в Дели:
- Многие храмы не работают по понедельникам.
- Запрещено входить в короткой одежде или шортах.
- Стоимость хранения вещей от 50 рублей с человека.
4. Дополнительные опции:
- В Кхаджурахо можно заказать сафари по заповеднику:
- Цена: 85 долларов с человека.
- Минимальная группа: 4 человека.
5. Примечание по транспорту:
- Возможны задержки поезда по независящим от нас причинам.
Комплексное питание:
- Комплексное питание не входит в стоимость тура при индивидуальном туре.
Визы
Помогаем с оформлением визы.
ссылка gov. in/evisa/
Форма самодекларации Air Suvidha
Заполнять в обязательном порядке всем пассажирам, прибывающим в Индию из-за рубежа.
Заявки принимаются от имени Министерства здравоохранения и социального обеспечения правительства Индии.
ссылка civilaviation. gov. in/
Электронная карта прибытия Это обязательная цифровая форма, заменившая бумажные иммиграционные карты. Заполнить её необходимо на официальном сайте
ссылка gov. in/earrival/