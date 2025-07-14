3 день

Праздник Дивали в Джайпуре - Розовом городе Индии

Утро: величие Форта Амбер

Третий день нашего путешествия начинается с посещения Форта Амбер — величественной крепости, возвышающейся на холмах в окрестностях Джайпура. Построенный в Xvi веке, этот архитектурный шедевр сочетает в себе мощь раджпутских укреплений и изысканность могольского стиля.

- Живописный подъём на форт мы совершим на джипах, наслаждаясь панорамными видами на окружающие горы и озеро Маота.

- Внутри вас ждут роскошные залы, украшенные зеркальной мозаикой, резными мраморными панелями и изящными фресками. Особое впечатление производит Зал удовольствий (Шиш Махал), где при свете одной свечи тысячи зеркал создают эффект звёздного неба.

День: сокровища Джайпура

Возвращаясь в город, мы погрузимся в атмосферу его главных сокровищ:

Дворец на воде Джал Махал — уникальный архитектурный шедевр, словно вырастающий из глади озера Ман Сагар. Этот пятиэтажный дворец, четыре этажа которого скрыты под водой, особенно прекрасен в лучах солнца, когда его розовые стены отражаются в водной глади. Мы сделаем остановку у смотровой площадки, чтобы вы могли запечатлеть это волшебное зрелище.

Хава Махал (Дворец Ветров) — символ Джайпура, построенный для женщин королевской семьи. Его ажурный фасад с 953 крошечными окнами не только создаёт потрясающий визуальный эффект, но и обеспечивает естественную вентиляцию, спасая от зноя.

Городской дворец — резиденция махараджей, где роскошь прошлого встречается с современностью. Здесь вы увидите коллекцию старинного оружия, королевские наряды и самые большие в мире серебряные сосуды, занесённые в Книгу рекордов Гиннесса.

Джантар-Мантар — удивительная астрономическая обсерватория Xviii века, где гигантские инструменты до сих пор показывают точное время и положение звёзд.

После насыщенной экскурсии вас ждёт традиционный комплексный раджастханский обед с ароматными карри, лепёшками бати и сладостями, приготовленными по старинным рецептам.

После обеда: встреча с великанами в Деревне слонов

По желанию мы отправимся в уникальную Деревню слонов — место, где эти благородные животные живут в гармонии с природой.

- Вы узнаете о традициях ухода за слонами, которые здесь почитают как священных животных.

- Сможете покормить их фруктами, сфотографироваться или даже совершить незабываемую прогулку на спине одного из гигантов.

- Увидите, как слоны купаются в озере, играют и общаются между собой — зрелище, которое никого не оставляет равнодушным!

Вечер: таинства Дивали и предсказания звёзд

С наступлением сумерек Джайпур преобразится: тысячи огней, фонариков и узоров из цветных порошков (ранголи) озарят улицы в честь Дивали — праздника света и победы добра над злом.

- Вы станете частью грандиозного действа: огненные шоу, фейерверки, традиционные танцы под барабаны создадут атмосферу настоящей сказки.

- Завершит день визит к придворному астрологу, который, согласно древним ведическим традициям, составит ваш личный гороскоп по звёздам и даст мудрые советы на будущее.

Этот день станет одним из самых ярких в вашем путешествии — магия Раджастхана, величие его истории и радость Дивали останутся в памяти навсегда!

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